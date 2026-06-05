Így nyerhet milliókat, aki időben elkezd félretenni a nyugdíjra

A legnagyobb kockázat a halogatás
Sokan azért nem kezdenek nyugdíjcélú megtakarításba, mert úgy érzik, még van idejük. A valóságban azonban minden elvesztegetett év csökkenti a rendelkezésre álló időt és növeli a később szükséges havi megtakarítás összegét. A Bank360 szakértői arra hívják fel a figyelmet, hogy
nem feltétlenül a magas összegű befizetés a legfontosabb, hanem a rendszeresség és a hosszú távú gondolkodás.
Már egy mérsékelt havi megtakarítás is jelentős különbséget jelenthet évtizedek alatt.
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