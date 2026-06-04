Robbanások Szentpéterváron: Moszkva válaszlépésre készülhet

Emellett a jelentések szerint egy közeli haditengerészeti bázist is támadtak, ahol egy hadihajót ért találat a dokkban.

Another successful night for Ukraine's long range drones, striking Russia's Kronstadt Naval Base, near St Petersburg, with a Russian Navy ship targeted.



Russian corvette missile-carrier Boyky was hit. The vessel drew attention in 2025 for escorting ships from Russia's shadow… pic.twitter.com/6koEmrIcEx — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) June 3, 2026

A támadás újabb jelzés arra, hogy Ukrajna egyre nagyobb hatótávolságú eszközökkel képes csapásokat mérni Oroszország belső területein is, különösen az energetikai infrastruktúrára, amely kulcsszerepet játszik a háborús finanszírozás fenntartásában.

Tudatos stratégia az orosz hátország elleni csapássorozat

A történtek kapcsán lapunknak nyilatkozó Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint nem elszigetelt akcióról van szó, hanem egy tudatos ukrán stratégia részeként kell értékelni az eseményeket.

Az ukrán politikai vezetés részéről az egy tudatos döntés volt, hogy az orosz hátországot ilyen formában támadták és ezeket a célpontokat

– fogalmazott a szakértő.

Horváth József rámutatott arra is, hogy a mostani akció különösen érzékeny időpontban történt.

Szentpétervár és Moszkva is ilyen cél, és az előbbi esetében ne feledjük, hogy most van az a gazdasági fórum, ahol ott tartózkodik Putyin is, és az oroszok számára kiemelt fontosságú.

A szakértő szerint hasonló mintázat volt megfigyelhető korábban is: ilyen volt a győzelem napi ünnepség idején például az orosz főváros, Moszkva is.

Horváth József (Fotó: Éberling András)

Kettős ukrán cél: katonai és politikai nyomásgyakorlás

Horváth József úgy látja, Kijev célja kettős:

Ezzel az ukránok egyfelől a támogatóik előtt szeretnék demonstrálni, hogy egyre hatékonyabb eszközök vannak a kezükben, és ha továbbra is támogatják őket, akkor még nagyobb hadi sikereket tudnak elérni.

A szakértő szerint ugyanakkor a műveleteknek szélesebb geopolitikai dimenziója is van. Mint mondta,

Másfelől az amerikaiak Iránnal szembeni háborújának megoldása egyelőre nem körvonalazódik, ezért az európai hajlandók koalíciója egyre inkább úgy látja, hogy reális esélye lehet annak, hogy Oroszországot destabilizálják, illetve Ukrajnán keresztül Putyin hatalmát megrendítsék.