Robbanások Szentpéterváron: Moszkva válaszlépésre készülhet

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Ukrajna nagyszabású dróntámadást hajtott végre Szentpétervár térségében, amelynek során az orosz energetikai infrastruktúra egyik kulcsfontosságú létesítménye és egy haditengerészeti bázis is találatot kapott. Ennek kapcsán a lapunknak nyilatkozó biztonságpolitikai szakértő úgy fogalmazott, hogy nem tudni, meddig tarthat az eddigi orosz visszafogottság.

Szabó István
2026. 06. 04. 16:32
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
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Emellett a jelentések szerint egy közeli haditengerészeti bázist is támadtak, ahol egy hadihajót ért találat a dokkban.

A támadás újabb jelzés arra, hogy Ukrajna egyre nagyobb hatótávolságú eszközökkel képes csapásokat mérni Oroszország belső területein is, különösen az energetikai infrastruktúrára, amely kulcsszerepet játszik a háborús finanszírozás fenntartásában.

Tudatos stratégia az orosz hátország elleni csapássorozat

A történtek kapcsán lapunknak nyilatkozó Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint nem elszigetelt akcióról van szó, hanem egy tudatos ukrán stratégia részeként kell értékelni az eseményeket.

Az ukrán politikai vezetés részéről az egy tudatos döntés volt, hogy az orosz hátországot ilyen formában támadták és ezeket a célpontokat

– fogalmazott a szakértő.

Horváth József rámutatott arra is, hogy a mostani akció különösen érzékeny időpontban történt.

Szentpétervár és Moszkva is ilyen cél, és az előbbi esetében ne feledjük, hogy most van az a gazdasági fórum, ahol ott tartózkodik Putyin is, és az oroszok számára kiemelt fontosságú.

A szakértő szerint hasonló mintázat volt megfigyelhető korábban is: ilyen volt a győzelem napi ünnepség idején például az orosz főváros, Moszkva is.

Horváth József (Fotó: Éberling András)

Kettős ukrán cél: katonai és politikai nyomásgyakorlás

Horváth József úgy látja, Kijev célja kettős:

Ezzel az ukránok egyfelől a támogatóik előtt szeretnék demonstrálni, hogy egyre hatékonyabb eszközök vannak a kezükben, és ha továbbra is támogatják őket, akkor még nagyobb hadi sikereket tudnak elérni.

A szakértő szerint ugyanakkor a műveleteknek szélesebb geopolitikai dimenziója is van. Mint mondta,

Másfelől az amerikaiak Iránnal szembeni háborújának megoldása egyelőre nem körvonalazódik, ezért az európai hajlandók koalíciója egyre inkább úgy látja, hogy reális esélye lehet annak, hogy Oroszországot destabilizálják, illetve Ukrajnán keresztül Putyin hatalmát megrendítsék.

 

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik Russia's President Vladimir Putin (L) talks to Russia's Deputy Prime Minister Alexey Overchuk during the extended-format meeting of the Supreme Eurasian Economic Council of the Eurasian Economic Union (EAEU) at the Palace of Independence in Astana on May 29, 2026. The Russian president is on a state visit to Kazakhstan. (Photo by Sergey Bobylev / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök a civileket ért ukrán mélységi csapásokra biztosan válaszolni fog (Fotó: AFP/Sergey Bobylev)

Mi lehet az orosz válasz?

A szakértő szerint a legfontosabb kérdés most az, hogyan reagál Oroszország a mélységi támadásokra.

Moszkva válasza az ukrán mélységi támadásokra biztosan nem marad el

– jelentette ki Horváth József hozzátéve:

Idáig az oroszok mindig nagyon visszafogottan reagáltak, de ne feledjük el a minapi kollégium elleni és egy menetrendszerű busz elleni dróntámadást, amikre az orosz vezetésnek válaszolnia kell és válaszolni is fog a közvélemény nyomására, emellett Putyin nem mutathatja gyengének magát.

A szakértő szerint a konfliktus ezért várhatóan tovább eszkalálódhat. Horváth József végül arra is figyelmeztetett, hogy az eddigi orosz katonai stratégia változhat.

Ha ez egy klasszikus háború lenne, akkor a Dnyeperen már nem lennének Ukrajnában hidak. Eddig az oroszok egy hidat sem és szándékosan polgári célpontokat sem támadtak, de nem tudjuk, hogy ezt az önmegtartóztatást meddig fogják fenntartani

– összegezte a szakértő.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP) 

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