Támadás érte Moszkvát, a Kreml közelében csapódtak be a drónok + videó
Az ukránok május 4-én éjszaka dróncsapást indítottak Moszkva ellen. Találat ért egy magas épületet is az orosz fővárosban – számoltak be orosz Telegram-csatornák. A közösségimédia-oldalakra feltöltött videókon látható, hogy helyi idő szerint hajnali 1 óra előtt alacsony magasságban drónok repülnek Moszkva felé. A lakosok arról számoltak be, hogy nem sokkal később hangos robbanásokat hallottak a fővárosban.
