Tankhajót ért találat az orosz határ közelében

A görög zászló alatt hajózó Maran Homer tankhajót szombaton egy azonosítatlan tárgy találta el, miközben a novorosszijszki Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) termináljába való bejutásra várt – közölte a hajót irányító társaság, a Maran Tankers.

A tankhajót, amely az orosz felségvizeken kívül haladt, és kazah nyersolajszállítmány fogadására készült, helyi idő szerint körülbelül hajnali 4.35-kor (01:35 GMT) érte a találat – írta a Reuters hírügynökség. „Sérülés nem történt, a legénység biztonságban van” – közölte a Maran Tankers egy közleményben, hozzátéve, hogy a hajó fedélzetén és berendezéseiben csak kisebb anyagi kár keletkezett.

#BREAKING | 🇬🇷 🇷🇺 — Greek-Flagged Tanker Maran Homer Struck by Unidentified Object in Black Sea



A Greek-flagged suezmax tanker, the Maran Homer (managed by Maran Tankers), was hit by an unidentified object—suspected to be a missile or drone—early Saturday in the Black Sea, about… pic.twitter.com/JjmKiIQMbF — Emeka Gift Official (@EmekaGift100) March 14, 2026

A tankhajó azóta elhagyta Novorosszijszkot – közölte a vállalat.

Tankowiec Maran Homer pływający pod banderą grecką został w sobotę trafiony przez niezidentyfikowany obiekt, gdy oczekiwał na rozkaz wpłynięcia do terminalu Konsorcjum Rurociągów Kaspijskich w Noworosyjsku - poinformował jego zarządca, firma Maran Tankers.



A kazahsztáni energiaügyi minisztérium közölte, hogy a hajón a baleset idején nem volt kazah olaj. Kazahsztán nyersolajexportjának túlnyomó része a CPC-n keresztül áramlik.

