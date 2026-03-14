tankhajótalálatKaszpi-tenger

Tankhajót ért találat az orosz határ közelében

Azonosítatlan tárgy találta el a görög zászló alatt közlekedő hajót, amely kazah olajat szállított volna.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 22:22
Illusztráció Fotó: I-HWA CHENG Forrás: AFP
A görög zászló alatt hajózó Maran Homer tankhajót szombaton egy azonosítatlan tárgy találta el, miközben a novorosszijszki Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) termináljába való bejutásra várt – közölte a hajót irányító társaság, a Maran Tankers.

Fotó: AFP

A tankhajót, amely az orosz felségvizeken kívül haladt, és kazah nyersolajszállítmány fogadására készült, helyi idő szerint körülbelül hajnali 4.35-kor (01:35 GMT) érte a találat – írta a Reuters hírügynökség. „Sérülés nem történt, a legénység biztonságban van” – közölte a Maran Tankers egy közleményben, hozzátéve, hogy a hajó fedélzetén és berendezéseiben csak kisebb anyagi kár keletkezett.

A tankhajó azóta elhagyta Novorosszijszkot – közölte a vállalat.

A kazahsztáni energiaügyi minisztérium közölte, hogy a hajón a baleset idején nem volt kazah olaj. Kazahsztán nyersolajexportjának túlnyomó része a CPC-n keresztül áramlik.

Illusztráció (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelektárkányi zsolt

A 444 és az elvek

Bayer Zsolt avatarja

Sz…rjankók munka közben, néhány tételben.

