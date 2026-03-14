Tankhajót ért találat az orosz határ közelében

A görög zászló alatt hajózó Maran Homer tankhajót szombaton egy azonosítatlan tárgy találta el, miközben a novorosszijszki Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) termináljába való bejutásra várt – közölte a hajót irányító társaság, a Maran Tankers.
A tankhajót, amely az orosz felségvizeken kívül haladt, és kazah nyersolajszállítmány fogadására készült, helyi idő szerint körülbelül hajnali 4.35-kor (01:35 GMT) érte a találat – írta a Reuters hírügynökség. „Sérülés nem történt, a legénység biztonságban van” – közölte a Maran Tankers egy közleményben, hozzátéve, hogy a hajó fedélzetén és berendezéseiben csak kisebb anyagi kár keletkezett.
A tankhajó azóta elhagyta Novorosszijszkot – közölte a vállalat.
A kazahsztáni energiaügyi minisztérium közölte, hogy a hajón a baleset idején nem volt kazah olaj. Kazahsztán nyersolajexportjának túlnyomó része a CPC-n keresztül áramlik.
