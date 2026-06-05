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Magyarországra jöhet Zelenszkij

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orosz-ukrán háborúVlagyimir PutyinZaporizzsja

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. június 5.

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Órákon át támadták az oroszok Zaporizzsját. Egy többszintes épület megrongálódott, és vannak áldozatok is. Az orosz–ukrán háború folytatódott, az országok vezetőinek nyilatkozata közben is pusztított.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 9:38
Orosz csapás után Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
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Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról beszélt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bármikor Moszkvába utazhat tárgyalásokra. 

Zelenszkij bármikor Moszkvába jöhet. Putyin orosz elnök azt mondta, hogy ha Zelenszkij beszélni akar, akkor eljöhet Moszkvába és megteheti

– mondta.

A diplomáciai nyilatkozatok ellenére a harctéren továbbra sem látszanak a feszültség enyhülésének jelei. Csütörtök reggel újabb dróntámadás érte a Kijevi területet. A helyi hatóságok közlése szerint a drónveszély reggel már a Brovari járást is érintette, miután a pilóta nélküli eszközök a Csernyihivi terület felől közelítették meg a régiót. 

Több településen robbanásokat hallottak, a légvédelmi egységek pedig megkezdték a beérkező célpontok elleni műveleteket. 

A támadás miatt légiriadót rendeltek el, a lakosságot pedig arra kérték, hogy vonuljanak óvóhelyre és tartsák be a biztonsági előírásokat.

Új adatokat közöltek a Kurszki területen elszenvedett civil veszteségekről is. 

Alekszandr Hinstejn kormányzó szerint 507 civil vesztette életét az ukrán fegyveres erők támadásai és a harci cselekmények következtében. A közlés szerint az áldozatok közül 446-an korábban az eltűntként nyilvántartott személyek között szerepeltek.

 Az orosz hatóságok állítása szerint a térség visszafoglalása 264 napig tartott, és a hadműveletet 2025 áprilisában nyilvánították befejezettnek.

Borítókép: Dróntámadás. Képünk illusztráció (Fotó: AFP)

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