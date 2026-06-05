Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. június 5.

A diplomáciai nyilatkozatok ellenére a harctéren továbbra sem látszanak a feszültség enyhülésének jelei. Csütörtök reggel újabb dróntámadás érte a Kijevi területet. A helyi hatóságok közlése szerint a drónveszély reggel már a Brovari járást is érintette, miután a pilóta nélküli eszközök a Csernyihivi terület felől közelítették meg a régiót.

Több településen robbanásokat hallottak, a légvédelmi egységek pedig megkezdték a beérkező célpontok elleni műveleteket.

A támadás miatt légiriadót rendeltek el, a lakosságot pedig arra kérték, hogy vonuljanak óvóhelyre és tartsák be a biztonsági előírásokat.

Új adatokat közöltek a Kurszki területen elszenvedett civil veszteségekről is.

Alekszandr Hinstejn kormányzó szerint 507 civil vesztette életét az ukrán fegyveres erők támadásai és a harci cselekmények következtében. A közlés szerint az áldozatok közül 446-an korábban az eltűntként nyilvántartott személyek között szerepeltek.

Az orosz hatóságok állítása szerint a térség visszafoglalása 264 napig tartott, és a hadműveletet 2025 áprilisában nyilvánították befejezettnek.

Borítókép: Dróntámadás. Képünk illusztráció (Fotó: AFP)