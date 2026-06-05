Lábbal tiporja a FIFA az emberi jogokat a vb előtt az utolsó pillanatban hozott szabályával

A FIFA azért döntött a palackok betiltása mellett, hogy megelőzze a játékosokat és a résztvevőket fenyegető kockázatokat és sérüléseket. Fotó: AFP

A változtatást elsőként közlő The Athletic szerint a palackozott víz ára a tavaly nyári, az Egyesült Államokban rendezett klubvilágbajnokságon négy és hat dollár között volt. A vízpótlás a játékosoknak nagyon fontos, de a lelátókon ülő nézőkről sem kéne megfeledkeznie a nemzetközi szervezetnek.

A játékosok világszervezete is aggódik

A FIFA a játékosok védelme érdekében félidőnként háromperces ivószüneteket vezetett be, de mi lesz a nézőkkel? Az amerikai National Public Radio ezen a héten közzétett tanulmánya szerint a világbajnoki mérkőzések több mint egyharmada magas kockázatú a veszélyesen meleg és párás körülmények miatt. Miami, Houston, Dallas és Atlanta városában az átlaghőmérséklet akár a 28 Celsius-fokot is elérheti.

A játékosok világszervezete (FIFPRO) 26 fok felett biztonsági intézkedések bevezetését javasolja, és körülbelül öt mérkőzésen még ennél is magasabbra kúszhat a hőmérséklet, ilyen körülmények között a FIFPRO szerint a meccseket el kell halasztani. A FIFA döntése bizony már ellentétes az egészséges élethez fűződő emberi jogokkal.

– A megfelelő hozzáférés biztosítása a folyadékpótláshoz az egyik legalapvetőbb védekezés a klímaváltozás okozta szélsőséges hőség ellen ezen a világbajnokságon – reagált a FIFA döntésére Theodore Keeping, aki klímakutatóként dolgozik az Imperial College London intézményében. A világbajnokság június 11-én kezdődik.