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FIFAlabdarúgó-vb 2026vízműanyag palackkiszáradás

Lábbal tiporja a FIFA az emberi jogokat a vb előtt az utolsó pillanatban hozott szabályával

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Már egy hét sincs a világbajnokság kezdetéig, és egy újabb döbbenetes döntés óriási felháborodást keltett a szurkolók között. A drukkerek ugyanis nem vihetnek be újratölthető műanyag palackokat a stadionokba, miután a FIFA az utolsó pillanatban módosította a mérkőzések látogatására vonatkozó szabályzatát. Ez annak tükrében is furcsa, mivel a vb-n óriási hőség várható, és a szurkolók szerint a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség csak újabb bevételekre akar szert tenni a torna alatt. Mindez már az emberi jogok kérdését is felveti.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 9:29
A FIFA kitiltaná az újratölthető műanyag palackokat a stadionokból Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL Forrás: NurPhoto
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A FIFA azért döntött a palackok betiltása mellett, hogy megelőzze a játékosokat és a résztvevőket fenyegető kockázatokat és sérüléseket
A FIFA azért döntött a palackok betiltása mellett, hogy megelőzze a játékosokat és a résztvevőket fenyegető kockázatokat és sérüléseket. Fotó: AFP

A változtatást elsőként közlő The Athletic szerint a palackozott víz ára a tavaly nyári, az Egyesült Államokban rendezett klubvilágbajnokságon négy és hat dollár között volt. A vízpótlás a játékosoknak nagyon fontos, de a lelátókon ülő nézőkről sem kéne megfeledkeznie a nemzetközi szervezetnek.

 

A játékosok világszervezete is aggódik

A FIFA a játékosok védelme érdekében félidőnként háromperces ivószüneteket vezetett be, de mi lesz a nézőkkel? Az amerikai National Public Radio ezen a héten közzétett tanulmánya szerint a világbajnoki mérkőzések több mint egyharmada magas kockázatú a veszélyesen meleg és párás körülmények miatt. Miami, Houston, Dallas és Atlanta városában az átlaghőmérséklet akár a 28 Celsius-fokot is elérheti. 

A játékosok világszervezete (FIFPRO) 26 fok felett  biztonsági intézkedések bevezetését javasolja, és körülbelül öt mérkőzésen még ennél is magasabbra kúszhat a hőmérséklet, ilyen körülmények között a FIFPRO szerint a meccseket el kell halasztani. A FIFA döntése bizony már ellentétes az egészséges élethez fűződő emberi jogokkal.

– A megfelelő hozzáférés biztosítása a folyadékpótláshoz az egyik legalapvetőbb védekezés a klímaváltozás okozta szélsőséges hőség ellen ezen a világbajnokságon – reagált a FIFA döntésére Theodore Keeping, aki klímakutatóként dolgozik az Imperial College London intézményében. A világbajnokság június 11-én kezdődik.

 

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