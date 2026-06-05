Vitézy Dávid koordinálja az uniós források hazahozatalát

A miniszter elmondta, költségvetési mozgásteret is jelent az uniós források hazahozatala. – Vannak olyan beruházások is, amelyeket eddig nem szántak a Helyreállítási Alapba, de átmozgatjuk oda, ilyen például a budapesti CAF-villamosok elszámolása, ami nettó többlet uniós pénzt jelent, amiből további beruházásokat indíthatunk – tájákoztatott, hozzátéve:

Új beruházásként tudtuk elfogadtatni 1,5 milliárd euró összértékben az elektromos hálózat fejlesztését. A megújuló energia arányát szeretnénk növelni az energiaellátásban

– Kifejezetten energiahálózat-fejlesztésre és tárolókapacitás-bővítésre fordítják ezt a forrást. Augusztus 31-ig a Magyar Fejlesztési Bankban tőkeemelést hajtanak végre, majd pályázati úton az áramszolgáltatók közreműködésével tudják felhasználni a pénzt – jelezte.

Vitézy Dávid kiemelt egy 1,8 milliárd eurós tételt is a HÉV és vasúti járműpark megújítására. A HÉV-vonalakon teljes járműcsere jön, legalább 35 emeletes motorvonat beszerzésére kötöttek megállapodást.

Vitézy Dávid: Új típusú vagyonnyilatkozatokat vezet be a kormány

A miniszter beszámolt arról is, hogy a jövőben új típusú vagyonnyilatkozatokat vezetnek majd be, amit nem csak a széles körű nyilvánosság tud majd ellenőrizni.

– Ha valaki kifelejt egy vadászkastélyt, egy jachtot vagy egy lakást, egy hatóság ellenőrizni tudja. A hatóság minden magyar nyilvántartáshoz hozzáférést kap, ahol meggyőződhet az adatokról – közölte, hozzátéve, hogy noha első körben lesz hiánypótlási lehetőség, a cél az, hogy

jelentős visszatartó ereje legyen az intézkedésnek, ezért kétéves szabadságvesztést is kaphat, aki csal a vagyonnyilatkozatában.

Köböl Anita kormányszóvivő közölte, a környezetvédelem kapcsán számos döntés született a kormányülés kapcsán: a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról, az akkumulátoripar szabályozásának szigorításáról és a védett erdeink átmeneti védelméről is döntés születetett.