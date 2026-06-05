Rendkívüli

Magyarországra jöhet Zelenszkij

Rendkívüli

Vaklárma, hogy Szoboszlai nem játszhat a válogatottban, Rossi így is változtat

vitézy dávidkormányuniós források

Vitézy Dávid koordinálja az uniós források hazahozatalát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Mutatjuk a kormány legfrissebb döntéseit.

Munkatársunktól
2026. 06. 05. 10:19
Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A miniszter elmondta, költségvetési mozgásteret is jelent az uniós források hazahozatala. – Vannak olyan beruházások is, amelyeket eddig nem szántak a Helyreállítási Alapba, de átmozgatjuk oda, ilyen például a budapesti CAF-villamosok elszámolása, ami nettó többlet uniós pénzt jelent, amiből további beruházásokat indíthatunk – tájákoztatott, hozzátéve:

Új beruházásként tudtuk elfogadtatni 1,5 milliárd euró összértékben az elektromos hálózat fejlesztését. A megújuló energia arányát szeretnénk növelni az energiaellátásban

– Kifejezetten energiahálózat-fejlesztésre és tárolókapacitás-bővítésre fordítják ezt a forrást. Augusztus 31-ig a Magyar Fejlesztési Bankban tőkeemelést hajtanak végre, majd pályázati úton az áramszolgáltatók közreműködésével tudják felhasználni a pénzt – jelezte.

Vitézy Dávid kiemelt egy 1,8 milliárd eurós tételt is a HÉV és vasúti járműpark megújítására. A HÉV-vonalakon teljes járműcsere jön, legalább 35 emeletes motorvonat beszerzésére kötöttek megállapodást.

 

Vitézy Dávid: Új típusú vagyonnyilatkozatokat vezet be a kormány

A miniszter beszámolt arról is, hogy a jövőben új típusú vagyonnyilatkozatokat vezetnek majd be, amit nem csak a széles körű nyilvánosság tud majd ellenőrizni.

– Ha valaki kifelejt egy vadászkastélyt, egy jachtot vagy egy lakást, egy hatóság ellenőrizni tudja. A hatóság minden magyar nyilvántartáshoz hozzáférést kap, ahol meggyőződhet az adatokról – közölte, hozzátéve, hogy noha első körben lesz hiánypótlási lehetőség, a cél az, hogy

 jelentős visszatartó ereje legyen az intézkedésnek, ezért kétéves szabadságvesztést is kaphat, aki csal a vagyonnyilatkozatában.

Köböl Anita kormányszóvivő közölte, a környezetvédelem kapcsán számos döntés született a kormányülés kapcsán: a hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról, az akkumulátoripar szabályozásának szigorításáról és a védett erdeink átmeneti védelméről is döntés születetett. 

– A kormány kivizsgálja a hulladékgazdálkodási koncesszió működését: a magyar hulladékgazdálkodást egy 2023-ban indult, 35 évre szóló koncessziós rendszer szabályozza – közölte, kiemelve, részletes tájékoztatást, jelentést kérnek a MOL MOHU-tól a koncesszió működéséről, az elért eredményekről és a közpénz felhasználásáról. A vizsgálat határideje szeptember elseje.

A kormány arról is döntött, hogy megkezdik az Országos Környezetvédelmi Főhatóság létrehozásának előkészítését és országos ellenőrzés indul a legnagyobb környezeti kockázatot jelentő ipari létesítményeknél. Ennek mentén, még júniusban elkészül az akkumulátoripar és más kockázatot jelentő ipari létesítmények ellenőrzési terve és megkezdődik a létesítmények átfogó vizsgálata.

A kormány döntött arról is, hogy kiveszik ezt a döntési jogkört egy-egy miniszter kezéből, akik az akkumulátor újrafeldolzó üzemeinek helyszíneiről dönthettek, június 30-ig kell jogszabály-módosítást előkészíteni, új törvény készül. Mint fogalmazott, a cél, hogy ne egyedi politikai döntések szülessenek 

Cikkünk frissül...

 

Borítókép: Kormányszóvivői sajtótátjékoztató (Fotó: Mirkó István)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekHolló Gábor

Holló őszödi beszéde

Pilhál Tamás avatarja

Beismerő vallomást tett Holló Gábor balliberális oligarcha, a Hírkereső nevű hírgyűjtő oldal tulajdonosa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu