Olcsó ingatlan? Ez a megye nyerte eddig idén a versenyt

Hasonló folyamatok figyelhetők meg Jász-Nagykun-Szolnok (+16), Békés (+14) és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (+12) is. Ezekben a térségekben az országos áremelkedés késleltetve jelentkezik, miközben az ingatlanok továbbra is számottevően olcsóbbak az ország gazdasági központjaihoz képest.

A drágább térségekben már fogy a lendület

A magasabb árszintekkel rendelkező és az elmúlt években jelentősebb dráguláson átesett vármegyék többségében ezzel párhuzamosan csökkent az érdeklődés.

Különösen látványos a visszaesés Csongrád-Csanádban, ahol 15 százalékkal, valamint Baranya vármegyében, ahol hét százalékkal csökkent a kereslet.

A két térségben az elmúlt években az átlagosnál nagyobb mértékű áremelkedés zajlott le, részben a jelentős ipari beruházásoknak és a befektetői aktivitásnak köszönhetően. Az elemzés szerint azonban a korábbi befektetői roham intenzitása idén már mérséklődhetett.

Pest vármegyében nyolcszázalékos,

Veszprém vármegyében pedig 11 százalékos visszaesést mértek.

Ez arra utal, hogy az agglomeráció gyors drágulása egyre több vásárlót késztet kivárásra, miközben a Balaton térségében sem egységes a piac: jelenleg a déli part iránt mutatkozik nagyobb érdeklődés.

Budapest lett a legnagyobb vesztes

A Zenga.hu adatai szerint a legjelentősebb visszaesés a fővárosban következett be. Budapesten az érdeklődések száma az év első öt hónapjában átlagosan 29 százalékkal maradt el a tavalyi szinttől. A háttérben elsősorban a tavalyi jelentős áremelkedés állhat. A fővárosban az átlagos hirdetési négyzetméterár már elérte az 1,5 millió forintot, ami jelentősen szűkíti a potenciális vásárlók körét. Az árérzékeny vevők egy része emiatt az olcsóbb vidéki térségek felé fordult, miközben a kereslet jelentős része továbbra is az Otthon start program feltételeinek megfelelő ingatlanokra koncentrálódik.

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, az utóbbi 15 évben a magyar lakásárak emelkedtek a legnagyobb mértékben az Európai Unióban. Az árrobbanás mellékhatásaként a magyar háztartások lakásvagyona folyó áron csaknem az ötszörösére emelkedett, a lakosság teljes nettó vagyona GDP-arányosan 245 százalékról 381 százalékra nőtt.