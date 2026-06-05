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Olcsó ingatlan? Ez a megye nyerte eddig idén a versenyt

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A gyenge április után májusban enyhén élénkült a hazai ingatlanpiac a friss adatok szerint. Öt százalékkal nőtt az ingatlanérdeklődések száma az előző hónaphoz képest, ez pedig hamarosan növekedést jelent a tényleges üzletkötésekben. Az év első öt hónapjának adatai azonban jelentős területi átrendeződést mutatnak, miközben több, hagyományosan olcsóbb megye látványos keresletnövekedést könyvelhetett el, Budapesten és a drágább régiókban érezhető visszaesés következett be.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 9:55
Forrás: Székelyhidi Balázs
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Hasonló folyamatok figyelhetők meg Jász-Nagykun-Szolnok (+16), Békés (+14) és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (+12) is. Ezekben a térségekben az országos áremelkedés késleltetve jelentkezik, miközben az ingatlanok továbbra is számottevően olcsóbbak az ország gazdasági központjaihoz képest.

 

A drágább térségekben már fogy a lendület

A magasabb árszintekkel rendelkező és az elmúlt években jelentősebb dráguláson átesett vármegyék többségében ezzel párhuzamosan csökkent az érdeklődés. 

Különösen látványos a visszaesés Csongrád-Csanádban, ahol 15 százalékkal, valamint Baranya vármegyében, ahol hét százalékkal csökkent a kereslet.

 A két térségben az elmúlt években az átlagosnál nagyobb mértékű áremelkedés zajlott le, részben a jelentős ipari beruházásoknak és a befektetői aktivitásnak köszönhetően. Az elemzés szerint azonban a korábbi befektetői roham intenzitása idén már mérséklődhetett.

  • Pest vármegyében nyolcszázalékos, 
  • Veszprém vármegyében pedig 11 százalékos visszaesést mértek.

 Ez arra utal, hogy az agglomeráció gyors drágulása egyre több vásárlót késztet kivárásra, miközben a Balaton térségében sem egységes a piac: jelenleg a déli part iránt mutatkozik nagyobb érdeklődés.

 

Budapest lett a legnagyobb vesztes

A Zenga.hu adatai szerint a legjelentősebb visszaesés a fővárosban következett be. Budapesten az érdeklődések száma az év első öt hónapjában átlagosan 29 százalékkal maradt el a tavalyi szinttől. A háttérben elsősorban a tavalyi jelentős áremelkedés állhat. A fővárosban az átlagos hirdetési négyzetméterár már elérte az 1,5 millió forintot, ami jelentősen szűkíti a potenciális vásárlók körét. Az árérzékeny vevők egy része emiatt az olcsóbb vidéki térségek felé fordult, miközben a kereslet jelentős része továbbra is az Otthon start program feltételeinek megfelelő ingatlanokra koncentrálódik. 

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, az utóbbi 15 évben a magyar lakásárak emelkedtek a legnagyobb mértékben az Európai Unióban. Az árrobbanás mellékhatásaként a magyar háztartások lakásvagyona folyó áron csaknem az ötszörösére emelkedett, a lakosság teljes nettó vagyona GDP-arányosan 245 százalékról 381 százalékra nőtt.

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