A helyi legenda nyakába új főnököt ültettek Debrecenben, a szurkolók tiltakoznak
Kemenes Szabolcsot nevezték ki igazgatónak és utánpótlásszakág-vezetőnek a DVSC Labdarúgó Akadémiánál. Anegyvenéves korábbi kapus tavasszal még az U19-es válogatottat irányította. A debreceni klub közleményében hangsúlyozta, hogy Herczeg András eddigi szakmai vezető marad a Pallagon működő központ alkalmazásában. A Loki sikeredzője közösen dolgozik Kemenes Szabolcs vezetésével a tehetségek fejlesztésén.
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