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Lemondott a XII. kerület alpolgármestere, nem tud együtt dolgozni a kutyapárti polgármesterrel

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Vadász Gábor szerint az a bűne, hogy ragaszkodik a szakmaisághoz.

2026. 07. 22. 19:45
Kutyapárt Csudai Sándor
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A második napirendi pont szerint a képviselők megtárgyalnák Visi Piroska (Hegyvidék jövőjéért Egyesület) önkormányzati képviselő Kovács Gergely polgármester méltatlanságával összefüggő indítványát. A jogi és ügyrendi bizottság javaslata, hogy a testület az indítványt utasítsa el, mivel a bizottság által lefolytatott vizsgálat alapján a méltatlansági ok nem áll fenn.

 

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