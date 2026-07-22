Lemondott a XII. kerület alpolgármestere, nem tud együtt dolgozni a kutyapárti polgármesterrel

A második napirendi pont szerint a képviselők megtárgyalnák Visi Piroska (Hegyvidék jövőjéért Egyesület) önkormányzati képviselő Kovács Gergely polgármester méltatlanságával összefüggő indítványát. A jogi és ügyrendi bizottság javaslata, hogy a testület az indítványt utasítsa el, mivel a bizottság által lefolytatott vizsgálat alapján a méltatlansági ok nem áll fenn.
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