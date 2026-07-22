Kiosztotta a VEKE Magyar Pétert és Vitézy Dávidot, a szervezet szerint összesöpörték a meglévő terveket

Úgy fogalmaztak, összefoglalva a fészbúk- és szelfikormányzás egy újabb fejezetét láthattuk, ahol az ígérgetéshegyek mellett sok újdonságot nem lehetett megtudni, de legalább egy újabb nagy magyar ember, Baross Gábor nevére is sikerült rátelepedni, azt beszennyezni. Hozzátették, ha pedig ez egy tíz éves program 3500 milliárdért, akkor az éves szinten 350 milliárd (15 éves terv esetén már csak 235 mrd), ami töredéke a közútra fordított költségeknek.

Ha azt vesszük, hogy csak a külföldi kamionosok kétszer-háromszor ennyit fizetnek be útdíjként a magyar államkasszába, akkor nyugodtan használhatjuk rá az elégtelen szót is. Ez minden, csak nem az osztrák tempó

– zárul a bejegyzés.