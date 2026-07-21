Magyar Péter önkényes döntésével megalázta Polgár Juditot, Bárándy Péter is megsértődött

A fideszes országgyűlési képviselő szerint a “civil” levél annyira felkeltette a tiszás irányítás alatt álló MTI érdeklődését, hogy vasárnap 17 óra 44 perckor hivatalosan be is került az MTI hírei közé a Polgár Juditról szóló javaslat. Azonban mások is akcióba lendültek, 19 óra 8 perckor ugyanis megjelent a HVG-n egy írás arról, hogy az Ügyvédkör nevű szervezet Bárándy Pétert javasolja államfőnek.

Németh Balázs szerint ekkor pánikolt be Magyar Péter. A fideszes politikus szerint Bárándy erős jelölt, balliberális körökben már futtatták egy ideje a nevét, Magyar Péter megijedt, hogy esetleg az Ügyvédkör ajánlását is felkapja a sajtó, és versenyhelyzet alakulhat ki Polgár Judit, valamint Bárándy Péter között.

– Sőt, abban sem lehetett biztos Magyar Péter, hogy nem lesznek még olyan csoportok vagy szervezetek, amelyek komolyan veszik a szombati videójában elhangzottakat, vagyis újabb és újabb jelölt-jelöltek jelenhetnek meg – tette hozzá.

Németh Balázs szerint Magyar Péter vasárnap este a közös vb-döntő nézésre sietett, emiatt kapkodta el, és tette ki a videót arról, hogy támogatja Polgár Judit jelölését.