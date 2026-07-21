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Magyar Péter önkényes döntésével megalázta Polgár Juditot, Bárándy Péter is megsértődött

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Így taktikázta el magát Magyar Péter a köztársasági elnök jelölése kapcsán. Németh Balázs megfejtette, hogyan is történhetett a kudarcos jelölés, amit Polgár Judit visszautasított. Hab a tortán, hogy időközben Bárándy Péter is megsértődött.

Kreft-Horváth Márk
2026. 07. 21. 7:59
Magyar Péter Polgár Judittal sakkozik
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A fideszes országgyűlési képviselő szerint a “civil” levél annyira felkeltette a tiszás irányítás alatt álló MTI érdeklődését, hogy vasárnap 17 óra 44 perckor hivatalosan be is került az MTI hírei közé a Polgár Juditról szóló javaslat. Azonban mások is akcióba lendültek, 19 óra 8 perckor ugyanis megjelent a HVG-n egy írás arról, hogy az Ügyvédkör nevű szervezet Bárándy Pétert javasolja államfőnek.

Németh Balázs szerint ekkor pánikolt be Magyar Péter. A fideszes politikus szerint Bárándy erős jelölt, balliberális körökben már futtatták egy ideje a nevét, Magyar Péter megijedt, hogy esetleg  az Ügyvédkör ajánlását is felkapja a sajtó, és versenyhelyzet alakulhat ki Polgár Judit, valamint Bárándy Péter között.

– Sőt, abban sem lehetett biztos Magyar Péter, hogy nem lesznek még olyan csoportok vagy szervezetek, amelyek komolyan veszik a szombati videójában elhangzottakat, vagyis újabb és újabb jelölt-jelöltek jelenhetnek meg – tette hozzá. 

Németh Balázs szerint Magyar Péter vasárnap este a közös vb-döntő nézésre sietett, emiatt kapkodta el, és tette ki a videót arról, hogy támogatja Polgár Judit jelölését. 

– Már a vb-döntő alatt kitört a palotaforradalom a tiszás/balliberális körökben. Amiatt nehezteltek Magyar Péterre, hogy átvágta őket, mivel a beígért széleskörű egyeztetésből nem lett semmi. Magyar Péter hétfőn reggel előbb áldozati pózba vágta magát, azt hitte, hogy a helyzet még menthető. A Tisza-frakcióülésén, az Országgyűlésben, sőt órákon keresztül a Facebookon is vadul védte az önkényes döntését – elemezte a helyzetet Németh Balázs. 

Polgár Juditt mattolta Magyar Pétert, Bárándy Péter megsértődött

– Polgár Judit azonban végül mattot adott neki: visszautasította Magyar Péter felkérését, ilyen körülmények mellett biztosan nem akar államfő lenni! – vont mérleget a fideszes politikus. Hozzátette: a legrosszabb, hogy Magyar Péter Polgár Juditot is megalázta és méltatlan helyzetbe hozta. 

– A fő kérdés mától: lesz-e olyan új jelölt, aki bevállalja, hogy Magyar Péter bábja legyen? – zárul Németh Balázs posztja.

A tegnap esti Egyenes Beszédben egyébként Bárándy Péter is kifogásolta ezt a folyamatot, és ő is írról beszélt, hogy nem biztos, hogy ilyen előzmények után egyáltalán elvállalná-e a felkérést. 

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