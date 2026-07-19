Rendkívüli

Vezércsel: Polgár Judit jelölését kérik a köztársasági elnöki pozícióra

Rendkívüli

BYD: Szijjártó Péter már Szeged polgármesterét is felhívta

polgárnagy tímeaforsthoffer ágnespolgár juditelnöki pozícióra

Vezércsel: Polgár Judit jelölését kérik a köztársasági elnöki pozícióra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Elindult a köztársasági elnöki casting, miután Sulyok Tamás aláírta az elmozdításáról is szóló alaptörvény-módosítást. Polgár Judit jelölése már régóta téma, most a tudomány, a kultúra és a sport képviselői fordultak Forsthoffer Ágnes házelnökhöz. Levelükben hosszasan érvelnek a sakknagymester jelölése mellett. Az aláírok között van Kapu Tibor, Baán László és Rubik Ernő is.

Kreft-Horváth Márk
2026. 07. 19. 17:00
Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Polgár Judit Arnold Schwarzeneggerrel is sakkozott, mellettük Nyitrai Zsolt, Orbán Viktor egykori tanácsadója. Fotó: Instagram

Az aláírók szerint Polgár Judit személye, életútja tökéletesen testesíti meg mindazt, amire hazánknak most szüksége van. 

– Polgár Judit megbecsültsége és az iránta itthon és a nagyvilágban érzett szeretet a pártok felett áll, feddhetetlensége, morális tartása megkérdőjelezhetetlen. Világklasszis teljesítménye, nemzetközi súlya fontos értéket közvetít: minden idők legjobb női sakkozójaként Magyarország büszkesége, aki a világ bármely pontján hűen képviseli a magyar szellemet, a tehetséget és a kitartást. Nemzetközi diplomáciai és kulturális elismertsége révén képes helyreállítani és tovább erősíteni hazánk kedvező külföldi megítélését – áll a levélben. 

Polgár Judit lehet a híd a gyógyuló Magyarországon

A levél szerint Polgár Judit elkötelezett a jövő generációi iránt: a gyermekek oktatásáért, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséért végzett alapítványi és pedagógiai munkája bizonyítja, hogy a jövő Magyarországának építése vezérli. 

Személye hidat jelenthet a múlt öröksége, a jelen kihívásai és a jövő generációi között. 

– Magyarországnak gyógyulásra van szüksége. Ehhez pedig olyan köztársasági elnökre, aki segít ebben a folyamatban. Aki érti és ismeri a nemzet különböző generációit, aki szívén viseli, mit jelent a minden magyar emberben meglévő tehetség, a mindannyiunkat összekötő szeretet hazánk iránt. Aki képes arra, hogy a szabályok tiszteletben tartásával, a tiszta, becsületes, átlátható játék szellemében képviselje hazánkat ezen átmeneti időszakban, amíg a nemzet megalkotja új, szilárd alkotmányos kereteit – írják. 

Korábban már írtunk róla, hogy Sulyok Tamás eltávolítása után kik közül kerülhet ki az új köztársasági elnök. Magyar Péter miniszterelnök egyébként arra biztatott mindenkit, hogy tegyenek javaslatokat, és arról is beszélt, hogy pártsemleges jelöltet fog támogatni a Tisza Párt. Az új köztársasági elnököt a parlament fogja megválasztani, közvetlen választás ezúttal sem lesz. 

Borítókép: Polgár Judit, sakknagymester. Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dani Áron
idezojelekmcc

A fürdővízzel a gyereket is

Dani Áron avatarja

A kultúrharc folyamatos, épp csak a mértéke, a tónusa változik, ennek a folyamatos hullámzásának pedig látványosan új lendületet adott a Tisza április győzelme.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.