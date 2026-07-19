Vezércsel: Polgár Judit jelölését kérik a köztársasági elnöki pozícióra

Polgár Judit Arnold Schwarzeneggerrel is sakkozott, mellettük Nyitrai Zsolt, Orbán Viktor egykori tanácsadója. Fotó: Instagram

Az aláírók szerint Polgár Judit személye, életútja tökéletesen testesíti meg mindazt, amire hazánknak most szüksége van.

– Polgár Judit megbecsültsége és az iránta itthon és a nagyvilágban érzett szeretet a pártok felett áll, feddhetetlensége, morális tartása megkérdőjelezhetetlen. Világklasszis teljesítménye, nemzetközi súlya fontos értéket közvetít: minden idők legjobb női sakkozójaként Magyarország büszkesége, aki a világ bármely pontján hűen képviseli a magyar szellemet, a tehetséget és a kitartást. Nemzetközi diplomáciai és kulturális elismertsége révén képes helyreállítani és tovább erősíteni hazánk kedvező külföldi megítélését – áll a levélben.

Polgár Judit lehet a híd a gyógyuló Magyarországon

A levél szerint Polgár Judit elkötelezett a jövő generációi iránt: a gyermekek oktatásáért, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséért végzett alapítványi és pedagógiai munkája bizonyítja, hogy a jövő Magyarországának építése vezérli.

Személye hidat jelenthet a múlt öröksége, a jelen kihívásai és a jövő generációi között.

– Magyarországnak gyógyulásra van szüksége. Ehhez pedig olyan köztársasági elnökre, aki segít ebben a folyamatban. Aki érti és ismeri a nemzet különböző generációit, aki szívén viseli, mit jelent a minden magyar emberben meglévő tehetség, a mindannyiunkat összekötő szeretet hazánk iránt. Aki képes arra, hogy a szabályok tiszteletben tartásával, a tiszta, becsületes, átlátható játék szellemében képviselje hazánkat ezen átmeneti időszakban, amíg a nemzet megalkotja új, szilárd alkotmányos kereteit – írják.

Korábban már írtunk róla, hogy Sulyok Tamás eltávolítása után kik közül kerülhet ki az új köztársasági elnök. Magyar Péter miniszterelnök egyébként arra biztatott mindenkit, hogy tegyenek javaslatokat, és arról is beszélt, hogy pártsemleges jelöltet fog támogatni a Tisza Párt. Az új köztársasági elnököt a parlament fogja megválasztani, közvetlen választás ezúttal sem lesz.

Borítókép: Polgár Judit, sakknagymester. Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport