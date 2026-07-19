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Közülük kerülhet ki Sulyok Tamás utódja

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Közülük kerülhet ki Sulyok Tamás utódja

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Harminc napon belül kell új elnököt választani, rengeteg jelölt van. Magyar Péter pártfüggetlen jelöltet akar, kérdés kit ért ezalatt. A végső döntést a Tisza Párt parlamenti frakciójának kell leütnie, közvetlen elnökválasztás ezúttal sem lesz.

Kreft-Horváth Márk
2026. 07. 19. 14:29
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
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Magyar Péter közben azt jelezte, hogy olyan jelöltet szeretne, aki nem rendelkezik pártpolitikai múlttal. Ez a kitétel akár Rostra és Gajdosra is vonatkoztatható lehet, de nagy tapsot, és sok lájkot kaphatna a miniszterelnök a Facebookon, ha egy eddig teljesen apolitikus személyt jelölne. 

Az internetes fórumokon és kommentmezőkben egyre több helyen merül fel például Polgár Judit neve. A világhírű sakknagymesterrel nemrég a miniszterelnök is játszott egy partit, közös képeket is feltöltöttek az Egyesült Államok függetlenség napi, budapesti rendezvényéről. 

Polgár Judit korábban Arnold Schwarzeneggerrel is sakkozott, mellette Nyitrai Zsolt, Orbán Viktor egykori főtanácsadója.  

Az Origo találgatásokat összegző cikkében írnak még hasonló logika mentén Karikó Katalinról is. 

A komolyabb tippek mellett persze az internetes mémgyár is elszabadult, bedobták már jelöltként Hide the pain Haroldot (Arató András), Nagy Alekoszt, vagy épp Beton Hofit is. 

Kérdés persze, hogy mik Magyar Péter hosszabb távú tervei, korábban ugyanis beszélt arról, hogy még most is csak egy átmeneti megoldást választanának. 

A most gyorsan megválasztott köztársasági elnök mandátuma pedig lehet 5 éves, de akár rövidebb is. 

A miniszterelnök pedig már arról is többször beszélt, hogy üdvösnek találná, ha itthon is közvetlenül választanánk köztársasági elnököt. Ez egyébként már 1989-ban, a rendszerváltás idején is felmerült. Akkor a négyigenes népszavazás akadályozta meg, hogy megvalósuljon, és egyelőre most sem lesz közvetlen elnökválasztás. 

Borítókép: Sulyok Tamás lelépett. Fotó: AFP

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