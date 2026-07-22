Száz kárpátaljai gyermek nyaralhat a Balatonnál az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség jóvoltából

Az EMIH az elmúlt négy évben saját forrásaiból és támogatói segítségével több százmillió forintot fordított a korábban használaton kívüli, ma is állami tulajdonban lévő üdülő felújítására, menekülttáborrá történő átalakítására, valamint a központ folyamatos működtetésére. Ennek köszönhetően ezrek számára tudott biztonságos menedéket, közösséget és újrakezdési lehetőséget biztosítani Magyarországon.