háborúbalatonőszödemih – egységes magyarországi izraelita hitközségbalaton

Száz kárpátaljai gyermek nyaralhat a Balatonnál az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség jóvoltából

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Közvetlenül érinti a családjukat a háború.

2026. 07. 22. 18:10
Charming View of Lake Balaton and Surrounding Hills from Balatonboglár 2604055591 Illusztráció Shutterstock Photos_by_Klaudia
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Az EMIH az elmúlt négy évben saját forrásaiból és támogatói segítségével több százmillió forintot fordított a korábban használaton kívüli, ma is állami tulajdonban lévő üdülő felújítására, menekülttáborrá történő átalakítására, valamint a központ folyamatos működtetésére. Ennek köszönhetően ezrek számára tudott biztonságos menedéket, közösséget és újrakezdési lehetőséget biztosítani Magyarországon.

 

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