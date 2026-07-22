Egyetlen magyar fesztiválnak sem sikerült az, ami a Friss Húsnak
Jelentős nemzetközi szakmai minősítést szerzett a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A Brit Film- és Televíziós Akadémia (BAFTA) július 22-én bejelentette, hogy a Friss Hús – első magyar filmfesztiválként – felkerült a BAFTA-kvalifikáló fesztiválok listájára.
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