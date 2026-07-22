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Világháborús bombák és közel 100 éves hajóroncs került elő az apadó Duna medréből

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A rendkívüli aszály és a rekordalacsony vízállás miatt lenyűgöző, egyben veszélyes történelmi emlékek kerültek a felszínre. A Duna horvátországi szakaszán a folyómederben két hatalmas, második világháborús bomba és egy közel 100 éves teherszállító hajó roncsa vált láthatóvá.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 22. 18:09
Talán még soha nem láttuk ennyire kiszáradni a Dunát
Talán még soha nem láttuk ennyire kiszáradni a Dunát Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV Forrás: AFP
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