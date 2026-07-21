DárdaiDárdai MártonMamelodi Sundowns játékosokfelkészülési mérkőzésHertha BSC

Dárdai a gyász után kapitányként vezette csapatát a BL-címvédő ellen

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A Hertha BSC labdarúgócsapata kedden lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését is az ausztriai edzőtáborban. Dárdai Márton az afrikai Bajnokok Ligája címvédőjével szemben csapatkapitányként kezdett a berlini együttesben. A Hertha végül 1-1-es döntetlent játszott a Mamelodi Sundowns ellen.

Wiszt Péter
2026. 07. 21. 19:06
A Hertha BSC és a Mamelodi Sundowns felkészülési mérkőzése gyászszünettel indult Forrás: Instagram.com/herthabsc
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Videón a Hertha Tirol elleni sikere:

 

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