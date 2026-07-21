Rendkívüli

Lecsapott az ügyészség, lefoglalják a Fidesz kommunikációs rendszerét és adatbázisait

Liverpool FCAFC BournemouthTóth AlexPécsi ÁrminTSV HartbergátigazolásPremier League

Pécsi Ármin mégsem a várt helyre igazolhat, a BBC címlapsztorija Tóth Alexre van hatással

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Angol szakírók szerint a magyar kapus a Liverpooltól kölcsönben Ausztriában tölti a 2026–27-es idényt. Már Pécsi Ármint eddig főleg a spanyol Sevillával hozták szóba, az osztrák Hartberg keretébe kerülhet. Szintén magyar érdekeltségű Premier League-hírt közölt a címlapja élén a BBC: Tóth Alex posztriválisa, Alex Scott nem szeretné meghosszabbítani a szerződését a Bournemouth-szal.

Wiszt Péter
2026. 07. 21. 13:23
A húszéves Tóth Alex több játéklehetőséghez juthat Bournemouth-ban Fotó: NurPhoto via AFP/News Images/Maynard Manyowa
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Alex Scott Tóth Alexhez hasonlóan középső középpályás, az azóta Liverpoolba került Andoni Iraola irányítása alatt pedig jóval több játékpercet kapott magyar posztriválisánál. Míg Scott 39 tétmérkőzésen háromezernél is több percet játszott, addig Tóth a kilenc fellépése során (137 perc) egyszer sem volt végig a pályán a legutóbbi évadban. Ha az angol utánpótlás-válogatott tehetség makacssága után a Bournemouth vezetősége engedi, hogy távozzon – vagy éppen egyfajta bosszúból kevesebb lehetőséget ad neki –, az alighanem a magyar középpályás játékidőtartamát növeli majd.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Baranyai Gábor
idezojelekMagyar Péter

Sakkot kapott Magyar Péter

Baranyai Gábor avatarja

Magyar Péter szavaival élve pörög tovább az „abszolút filmszínház”, a legújabb epizód főszereplője Polgár Judit sakknagymester volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu