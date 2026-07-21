Pécsi Ármin mégsem a várt helyre igazolhat, a BBC címlapsztorija Tóth Alexre van hatással

Alex Scott Tóth Alexhez hasonlóan középső középpályás, az azóta Liverpoolba került Andoni Iraola irányítása alatt pedig jóval több játékpercet kapott magyar posztriválisánál. Míg Scott 39 tétmérkőzésen háromezernél is több percet játszott, addig Tóth a kilenc fellépése során (137 perc) egyszer sem volt végig a pályán a legutóbbi évadban. Ha az angol utánpótlás-válogatott tehetség makacssága után a Bournemouth vezetősége engedi, hogy távozzon – vagy éppen egyfajta bosszúból kevesebb lehetőséget ad neki –, az alighanem a magyar középpályás játékidőtartamát növeli majd.