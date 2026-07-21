Alex Scott Tóth Alexhez hasonlóan középső középpályás, az azóta Liverpoolba került Andoni Iraola irányítása alatt pedig jóval több játékpercet kapott magyar posztriválisánál. Míg Scott 39 tétmérkőzésen háromezernél is több percet játszott, addig Tóth a kilenc fellépése során (137 perc) egyszer sem volt végig a pályán a legutóbbi évadban. Ha az angol utánpótlás-válogatott tehetség makacssága után a Bournemouth vezetősége engedi, hogy távozzon – vagy éppen egyfajta bosszúból kevesebb lehetőséget ad neki –, az alighanem a magyar középpályás játékidőtartamát növeli majd.
Pécsi Ármin mégsem a várt helyre igazolhat, a BBC címlapsztorija Tóth Alexre van hatással
Angol szakírók szerint a magyar kapus a Liverpooltól kölcsönben Ausztriában tölti a 2026–27-es idényt. Már Pécsi Ármint eddig főleg a spanyol Sevillával hozták szóba, az osztrák Hartberg keretébe kerülhet. Szintén magyar érdekeltségű Premier League-hírt közölt a címlapja élén a BBC: Tóth Alex posztriválisa, Alex Scott nem szeretné meghosszabbítani a szerződését a Bournemouth-szal.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!