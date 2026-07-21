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T. Danny és Kádár L. Gellért alakítják Dobó Kata új filmjének férfi főszerepeit

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Mielőtt a két előadót filmszínészként láthatnánk a vásznon, egy új videoklipben szerepelnek, melynek címe: Tegyél csodát! A film története a zeneipar kulisszái mögé kalauzolja a nézőket, ahol a szerelem, a humor és egy titokzatos kívánságfüzet teljesen felforgatja a szereplők életét.

Magyar Nemzet
2026. 07. 21. 20:22
Fotó: Megafilm
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A film története a zeneipar kulisszái mögé kalauzolja a nézőket, ahol a szerelem, a humor és egy titokzatos kívánságfüzet teljesen felforgatja a szereplők életét. T.Danny első filmszerepében mutatkozik be a Megafilm Service gyártásában készült romkomban, Milánt alakítja majd, és Kádár L. Gellértet is egy új oldaláról ismerhetjük meg a Dead Flamingos zenekar frontembere, Karesz szerepében.

Már nagyon vártam, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor kipróbálhatom magam a színészetben is. Ez megvalósult, és bízom benne, nem ez lesz az utolsó alkalom, amikor a moziközönség találkozhat velem. Nagyon megtetszett a filmes világ, nagyon szeretek a filmszakma közelében lenni. Ugyan a mozipremierre még várni kell, de addig is elkészült a Még egy kívánság hivatalos dalának klipje, amivel mindenki ráhangolódhat a történetre még az októberi premier előtt

– mondta T. Danny, aki a dal verzéit írta, amelyben nem csupán a karaktere, Milán ars poétikáját, hanem egy kicsit a sajátját is megfogalmazta.

„Mindig lesz, aki fújol és rám morog,

A győztesek mindig magányos vándorok,

Hiába bántott már engem is pár dolog,

A záporok közepette is táncolok.”

Idén október 15-től látható a mozikban Dobó Kata filmje. Az alkotás a Nemzeti Filmintézet támogatásával jött létre. Szereplők: Hermányi Mariann, Kádár L. Gellért, Trill Beatrix, Szalay Bence, T. Danny, Mucsi Zoltán, Friedenthal Zoltán, Wettstein Márk, Nyári Szilvia, Pataki Ferenc, Domokos Éva Lili

Alkotók: Vezetőproducer: Helmeczy Dorottya Társproducer: Kálomista Gábor Vezetőrendező: Dobó Kata Társrendező: Szilágyi Fanni Forgatókönyvíró: Kovács M. András Látványtervező: Valcz Gábor, Operatőr: Becsey Kristóf, Zeneszerző: Moldvai Márk, Dalszövegíró: Szűcs Krisztián, Jelmeztervező: Kazal Viktória.

 

 

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