Dobó Kata szörnyű dologra kényszerítette filmje főszereplőjét, Kádár L. Gellért ezt nem hagyta szó nélkül

Dobó Kata új romantikus vígjátéka jövőre a Hunyadi-sorozat két főszereplőjével igyekszik moziba csábítani a közönséget, amiben Hermányi Mariann és Kádár L. Gellért is egy teljesen új oldalát mutathatja meg. A Még egy kívánság egy olyan mágikus füzet körül bonyolódik, ami valóra váltja használója legkülönfélébb kívánságait, így tér vissza többek között a vonalas telefonok nosztalgikus világa, és támad fel holtából Petőfi Sándor, aki az első kedvcsináló előzetes alapján ugyanolyan rocksztár a jelenben, mint amilyen a reformkorban lehetett. Kádár L. Gellért azonban most nem egy újabb történelmi hős bőrébe bújik.

Kádár L Gellért és egy flamingó, ami a jelek szerint még él. Fotó: Sallak Dóra

Kádár L. Gellért: első az egészség

A színész a Dead Flamingos névre hallgató garázs-rock banda frontemberét kelti életre, akit romantikus érzelmek főznek a főhősnőhöz. – Ő egy egy maximalista csávó, ha zenéről van szó, de nem tudja mindig kifejezni azt, ami benne van, mert úgy tapasztalta, hogy sokszor bölcsebb csendben maradni. Nem keresi a feltűnést és nem akar középpontban lenni, mert a zenéje által akar bizonyítani – árulja el Kádár L. Gellért, felhívva a figyelmet a karakterben megbúvó kettősségre: – Karesz édesapja is zenész volt, de egy nap elment, és sosem jött haza többé.

Van tehát egyfajta kibeszéletlen dühe az apja felé, viszont a zene iránti szeretete az apjától jön. Kimondatlanul, de ez a megfelelési vágy fejeződik ki a zenéjében, hogy valaki végre ismerje el férfiként. Ez az ő hajtóereje

– jegyzi meg a színész, aki nem sokkal a castingot követően meglepő telefonhívást kapott Dobó Katától. – Ne eddz annyit, mert túl izmos vagy! – szólalt meg rendező hangja a vonal túloldalán, ami után egyezséget kötöttek: a forgatás ideje alatt a színész visszafogja magát és leteszi súlyokat. Hogy hogyan fest a színész a Még egy kívánságban, az első előzetesben már látható is:

– Nem azért edzem, hogy az egómat építsem és jól nézzek ki, hanem azért, mert fontos a napi átmozgatás. A testem hozzászokott egyfajta rutinhoz, amivel beindítja magát, de ehhez bőven elég némi átmozgatás. És ezt fontos volt megértetnem a többiekkel is, hogy ez nem ellenük szól – idézte fel Hunyadi megformálója, aki ugyanakkor nem zárkózik el az olyan nagy átalakulások elől, mint amilyet több hollywoodi sztártól, a fiatal Robert De Nirotól vagy Christian Bale-től láthattunk már. – A szerep kedvéért képes lennék rá. Viszont ahhoz, hogy ez megtörténjen, szeretném látni, mit miért teszek.

Csak azért nem fogok meghízni vagy lefogyni, hogy ezzel mutassak meg egy új színt a színészkedésemből. A testemet jobban szeretem, akár a szakmámnál is. Az első és legfontosabb, hogy egészséges legyek – tette hozzá.

Kádár L. Gellértel nagyot fordult a világ, miután tavasszal Hunyadiként meghódította a hazai közönséget, és azóta országról országra gyűjti az újabb rajongókat. A produkcióval járó felhajtás még korántsem ért a végére, a színész érzése szerint valahol félúton tart a folyamat, sajtókörutak, interjúk, különféle megkeresések tömkelegével van tele a naptár. Hunyadi már lerohanta Európát, de némi szerencsével Amerikában is kellően nagy visszhangot kelt, ami a hazafias érzületeink mellett (a sorozat hitelesen és átélhetően mutatja meg a magyarság mibenlétét) azért is fontos, mert a tengerentúlon való sikeres bemutatkozás a színész számára is kézenfekvő belépőként szolgálhat a nemzetközi színtérre. – Nem egyszerű, de nem lehetetlen – jegyzi meg a Hunyadi címszereplője. Viszont amíg vele együtt várjuk a további fejleményeket, abban már most biztosak lehetünk, hogy jövőre találkozunk vele a széles vásznon is.

