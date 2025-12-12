Kádár L. Gellért őszintén vallott Dobó Katához fűződő viszonyáról, ezért hálás neki a Hunyadi sztárja + videó

A Még egy kívánság minden bizonnyal már most a következő év egyik legjobban várt magyar filmje, jóllehet eddig csak egy rövid előzetest láthattunk belőle, de az annál figyelemfelkeltőbbre sikeredett. Dobó Kata harmadik nagyjátékfilmjéhez a Hunyadi-sorozat sztárjait, Hermányi Mariannt és Kádár L. Gellértet sikerült megnyernie, az alkotókkal mi is készítettünk interjút itt, itt, és itt. Nem mi voltunk azonban az egyetlenek a helyszínen, a Svenk stábja is rögtön ott termett, hogy riportot készítsen a különleges Mikulás-partiról, ahol fellépett a filmben is hallható Dead Flamingos.

Dobó Kata és a Még egy kívánság stábja. Fotó: Megafilm Service

Még egy kívánság, még egy svenk

Dobó Kata a műsorban elmondta: a vígjátékban a főszereplő egy „csodafaktor” révén lehetőséget kap, hogy kitöröljön az életéből olyan dolgokat, amiket nem szeret. A film fő kérdése, hogy ez vajon megoldás-e arra, hogy az élete olyan irányba menjen, amit ő szeretne. A rendező kortól függetlenül mindenkinek ajánlja a filmet, aki szeretne másfél óra kikapcsolódást, nevetéssel, elérzékenyüléssel és zenével, illetve némi üzenettel. A Svenk vonatkozó részletét itt lehet megnézni:

A film főszereplője, Hermányi Mariann azt mesélte a Svenknek, hogy azáltal, hogy egy karaktert felruháznak egyfajta varázserővel, elemelik a történetet a valóságtól, így a néző azt érzi, hogy ez egy jó mese, amelybe szívesen beleképzeli magát. Mint mondta, eddig ez volt az első olyan szerepe, amelyben a történet során végig jelen van, és az ő karaktere szövi a szálakat. Hozzátette: a forgatás 34 napja alatt napi 12 órában ez nagyon megterhelő volt.

„Dobó Kata úgy viszonyult a rendezői instrukciókhoz, hogy belecsempészte a színészi mivoltát, színészként közelített meg valamit, és nekem sokkal könnyebb volt a színésztől kapott instrukciókkal menni, mint akár egy kőkemény rendezőtől” – árulta el a Svenknek Kádár L. Gellért, a film férfi főszereplője.

„Ez a film magyar fejlesztés, nem egy adaptáció, nem egy remake, nincs mögötte könyv vagy színház. Igazi magyar mozi! Egy olyan know-how, amit tulajdonképpen remake-nek is szánunk majd másoknak, hogy csinálják utánunk” – mondta a bemutatón Helmeczy Dorottya producer. A Még egy kívánság napjainkban játszódik, főszereplője Juli, a munkájában és magánéletében is elkényelmesedett, húszas évei végén járó zenei menedzser. Megszokott hétköznapjai gyökeres fordulatot vesznek, amikor kezébe kerül egy kívánságfüzet, amivel bármit eltüntethet a világból.

