Megafilm ServiceKádár L. Gellértmagyar filmDobó Kata
magyarmagyar

Kádár L. Gellért őszintén vallott Dobó Katához fűződő viszonyáról, ezért hálás neki a Hunyadi sztárja + videó

Dobó Kata új romantikus vígjátéka jövőre a Hunyadi-sorozat két főszereplőjével igyekszik moziba csábítani a közönséget, amiben Hermányi Mariann és Kádár L. Gellért is egy teljesen új oldalát mutathatja meg. A Még egy kívánság tavasszal a bejelentést követően rögtön az egyik legjobban várt magyar filmmé lépett elő. A Svenk stábja ezúttal a következő év egyik legjobban várt filmjének, a Még egy kívánságnak az alkotóival beszélgetett.

Munkatársunktól
2025. 12. 12. 18:49
Dobó Kata különösen fontos szerepet tartogatott Kádár L Gellértnek a Hunyadi-sorozat után. Fotó: Megafilm Service
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Még egy kívánság minden bizonnyal már most a következő év egyik legjobban várt magyar filmje, jóllehet eddig csak egy rövid előzetest láthattunk belőle, de az annál figyelemfelkeltőbbre sikeredett. Dobó Kata harmadik nagyjátékfilmjéhez a Hunyadi-sorozat sztárjait, Hermányi Mariannt és Kádár L. Gellértet sikerült megnyernie, az alkotókkal mi is készítettünk interjút itt, itt, és itt. Nem mi voltunk azonban az egyetlenek a helyszínen, a Svenk stábja is rögtön ott termett, hogy riportot készítsen a különleges Mikulás-partiról, ahol fellépett a filmben is hallható Dead Flamingos.

Dobó Kata és a Még egy kívánság stábja. Fotó: Megafilm Service

Még egy kívánság, még egy svenk

Dobó Kata a műsorban elmondta: a vígjátékban a főszereplő egy „csodafaktor” révén lehetőséget kap, hogy kitöröljön az életéből olyan dolgokat, amiket nem szeret. A film fő kérdése, hogy ez vajon megoldás-e arra, hogy az élete olyan irányba menjen, amit ő szeretne. A rendező kortól függetlenül mindenkinek ajánlja a filmet, aki szeretne másfél óra kikapcsolódást, nevetéssel, elérzékenyüléssel és zenével, illetve némi üzenettel. A Svenk vonatkozó részletét itt lehet megnézni:

A film főszereplője, Hermányi Mariann azt mesélte a Svenknek, hogy azáltal, hogy egy karaktert felruháznak egyfajta varázserővel, elemelik a történetet a valóságtól, így a néző azt érzi, hogy ez egy jó mese, amelybe szívesen beleképzeli magát. Mint mondta, eddig ez volt az első olyan szerepe, amelyben a történet során végig jelen van, és az ő karaktere szövi a szálakat. Hozzátette: a forgatás 34 napja alatt napi 12 órában ez nagyon megterhelő volt.

„Dobó Kata úgy viszonyult a rendezői instrukciókhoz, hogy belecsempészte a színészi mivoltát, színészként közelített meg valamit, és nekem sokkal könnyebb volt a színésztől kapott instrukciókkal menni, mint akár egy kőkemény rendezőtől” – árulta el a Svenknek Kádár L. Gellért, a film férfi főszereplője.

„Ez a film magyar fejlesztés, nem egy adaptáció, nem egy remake, nincs mögötte könyv vagy színház. Igazi magyar mozi! Egy olyan know-how, amit tulajdonképpen remake-nek is szánunk majd másoknak, hogy csinálják utánunk” – mondta a bemutatón Helmeczy Dorottya producer. A Még egy kívánság napjainkban játszódik, főszereplője Juli, a munkájában és magánéletében is elkényelmesedett, húszas évei végén járó zenei menedzser. Megszokott hétköznapjai gyökeres fordulatot vesznek, amikor kezébe kerül egy kívánságfüzet, amivel bármit eltüntethet a világból.

A Svenk film- és mozimagazin szombaton 12:30-tól, illetve vasárnap 7:30-tól látható a HírTV-n, emellett elérhető az NFI YouTube-csatornáján is.

A Svenk film- és mozimagazinban szó lesz még a Nemzeti Filmintézet Inkubátor programjának keretében készülő Ellentétes alapállás című harcos testvérdráma forgatásáról, a júniusi Magyar Mozgókép Fesztivál közönségdíját elnyerő Királytalálkozó című alkotásról, amely mostantól nézhető a Filmión, továbbá a Bölöni – Az erdélyi legenda című dokumentumfilmről, amely még látható a mozikban.

Kapcsolódó anyagok:

 

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Békés Bence
idezojelekbart de wever

A balga belgák hamarosan dühöngő diktatúrában élnek, ráadásul visszamenőleg

Békés Bence avatarja

Olvasom a hírt, hogy az Európai Unió háborúpárti vezetése megfenyegette a belga miniszterelnököt: Orbán Viktor sorsára juthat, ha nem enged.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu