Dudás Miklós idő előtt kiszállt a versenyből

Dudás Miklós úgy robbant be a legjobbak közé, mint a sportág legnagyobbjai, Csipes Ferenc, Kammerer Zoltán vagy éppen Kopasz Bálint: Isten adta tehetségként, győztesen. A 2009-es ifi-világbajnokságon ötszáz méteren egyesben és a négyessel aranyérmet szerzett.

Dudás Miklós tökéletes adottsággal rendelkezett a kajakozáshoz. 34 évesen hunyt el Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Személyesen először a következő évben láttam, amikor a poznani vb-n már a felnőttek között versenyzett. Nem a 4×200-as váltóval elért negyedik helyezéssel nyűgözött le. Hanem a megjelenésével, a könnyedségével. A kivételezettek, a született tehetségek benyomását keltette, akit a szerencsecsillaga a neki rendelt pályára vezérelt. Kétméteres óriás, tökéletes kimunkált testalkat kivételes gyorsasággal és kifogástalan technikával párosulva, ráadásul helyes, sőt jóképű, mindenki kedvence típus volt. Csak a kajakra szorítkozva arra született, hogy a négyesben Horváth Gábor utódja legyen, csak idő kérdésének tűnt, mikor válik belőle olimpia bajnok.

Dudás Miki – mindenki csak így hívta – először akkor indult a könnyebb ellenállás felé, amikor az ötszáz és az ezer méter helyett a kétszázat választotta. A szívósságot igénylő állóképességi munka helyett kolosszussá gyúrta ki magát. Néhány éven át úgy tűnt, jól döntött. A londoni olimpián hatodik lett, majd 2015-ben megnyerte az Európa Játékokat, esélyesként készült a 2016-os olimpiára.

Ám Rióig sem jutott el, nem hogy az olimpiai dobogóig. 2016 tavaszán robbant a bomba: tiltott szerek használata miatt eltiltották, magyarán doppingolt. Emlékszem, az eltiltása alatt hosszasan beszélgettünk a neki segítőkezet nyújtó Kárai Péter irodájában, nem is próbálta tagadni, hogy félrelépett. Arról is nyíltan beszélt, hogy a teljesítményfokozó szerek nemcsak testét, hanem a lelkét is deformálták: depresszióval, elvonási tünetekkel kínlódott.

Kimászott belőle. Visszatért a stigmát magán viselve, és visszakapaszkodott a legjobbak közé: 2018-ban tagja volt az Európa-bajnokságon bronzérmes négyesnek. Aztán mégis feladta a kajakozást. Másodszorra is a könnyebb ellenállás irányába ment. Hivatalosan csupán 2021-ben vonult vissza, de igazából már 2019-ben letette a lapátot. Hogy álarcot vegyen fel. Celebnek állt, felsorolni is sok lenne, mi mindenbe kezdett bele. Egyik szerepében sem lelte meg önmagát. Két csodás gyereke született, a magánélete mégis szűnni nem akaró viharok jegyében hánykolódott. Aztán elvesztette szeretett édesapját, ami után nem tudott ismét talpra állni.

Csupán harmincnégy évesen távozott közülünk. Ebben a korban Kammerer Zoltán, Vereckei Ákos még a világelithez tartozott, Gyulay Zsolt a visszatéréssel próbálkozott. Dudás Miklós nem csak a lapátot tette le végleg, hanem kikötött a túlparton.

Felfoghatatlan, fájdalmas veszteség – közhely, ami csak nyomokban fejezi ki a lényeget. Dudás Miklós halála intő jel. A versenysport zárt burok, ami inkább oltalmat ad, mint felkészít az azt követő életre. Pláne, ha egy Isten adta tehetség nem futja be a tőle megkövetelt pályát, hanem azzal a tudattal száll ki: ebben bizony több volt. Idő előtt kiszállt a versenyből.