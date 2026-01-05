Dudás Miklósnekrológkajak

Dudás Miklós idő előtt kiszállt a versenyből

A kétméteres óriás sajnos nem élt azzal az eséllyel, amit a kajakozás kínált neki.

Novák Miklós
2026. 01. 05. 18:30
Dudás Miklós világbajnok volt, a londoni olimpián 200 méteren hatodik lett
Dudás Miklós világbajnok volt, a londoni olimpián 200 méteren hatodik lett Fotó: Kovács Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dudás Miklós úgy robbant be a legjobbak közé, mint a sportág legnagyobbjai, Csipes Ferenc, Kammerer Zoltán vagy éppen Kopasz Bálint: Isten adta tehetségként, győztesen. A 2009-es ifi-világbajnokságon ötszáz méteren egyesben és a négyessel aranyérmet szerzett.

Dudás Miklós a magyar kajak-kenu egyik nagy reménysége volt, pályafutása csúcsán a riói olimpián bronzérmet szerzett 200 méteren
Dudás Miklós tökéletes adottsággal rendelkezett a kajakozáshoz. 34 évesen hunyt el Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Személyesen először a következő évben láttam, amikor a poznani vb-n már a felnőttek között versenyzett. Nem a 4×200-as váltóval elért negyedik helyezéssel nyűgözött le. Hanem a megjelenésével, a könnyedségével. A kivételezettek, a született tehetségek benyomását keltette, akit a szerencsecsillaga a neki rendelt pályára vezérelt. Kétméteres óriás, tökéletes kimunkált testalkat kivételes gyorsasággal és kifogástalan technikával párosulva, ráadásul helyes, sőt jóképű, mindenki kedvence típus volt. Csak a kajakra szorítkozva arra született, hogy a négyesben Horváth Gábor utódja legyen, csak idő kérdésének tűnt, mikor válik belőle olimpia bajnok.

Dudás Miki – mindenki csak így hívta – először akkor indult a könnyebb ellenállás felé, amikor az ötszáz és az ezer méter helyett a kétszázat választotta. A szívósságot igénylő állóképességi munka helyett kolosszussá gyúrta ki magát. Néhány éven át úgy tűnt, jól döntött. A londoni olimpián hatodik lett, majd 2015-ben megnyerte az Európa Játékokat, esélyesként készült a 2016-os olimpiára.

Ám Rióig sem jutott el, nem hogy az olimpiai dobogóig. 2016 tavaszán robbant a bomba: tiltott szerek használata miatt eltiltották, magyarán doppingolt. Emlékszem, az eltiltása alatt hosszasan beszélgettünk a neki segítőkezet nyújtó Kárai Péter irodájában, nem is próbálta tagadni, hogy félrelépett. Arról is nyíltan beszélt, hogy a teljesítményfokozó szerek nemcsak testét, hanem a lelkét is deformálták: depresszióval, elvonási tünetekkel kínlódott.

Kimászott belőle. Visszatért a stigmát magán viselve, és visszakapaszkodott a legjobbak közé: 2018-ban tagja volt az Európa-bajnokságon bronzérmes négyesnek. Aztán mégis feladta a kajakozást. Másodszorra is a könnyebb ellenállás irányába ment. Hivatalosan csupán 2021-ben vonult vissza, de igazából már 2019-ben letette a lapátot. Hogy álarcot vegyen fel. Celebnek állt, felsorolni is sok lenne, mi mindenbe kezdett bele. Egyik szerepében sem lelte meg önmagát. Két csodás gyereke született, a magánélete mégis szűnni nem akaró viharok jegyében hánykolódott. Aztán elvesztette szeretett édesapját, ami után nem tudott ismét talpra állni.

Csupán harmincnégy évesen távozott közülünk. Ebben a korban Kammerer Zoltán, Vereckei Ákos még a világelithez tartozott, Gyulay Zsolt a visszatéréssel próbálkozott. Dudás Miklós nem csak a lapátot tette le végleg, hanem kikötött a túlparton.

Felfoghatatlan, fájdalmas veszteség – közhely, ami csak nyomokban fejezi ki a lényeget. Dudás Miklós halála intő jel. A versenysport zárt burok, ami inkább oltalmat ad, mint felkészít az azt követő életre. Pláne, ha egy Isten adta tehetség nem futja be a tőle megkövetelt pályát, hanem azzal a tudattal száll ki: ebben bizony több volt. Idő előtt kiszállt a versenyből.

Dudás Miki a mosolyát hagyja örökül, higgyünk benne, eztán is hasznát veszi, így könnyebb lesz neki odaát.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.