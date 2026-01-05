Dudás Miklósolimpikonkajak-kenu

Gyászol a magyar sport, meghalt Dudás Miklós olimpikon

Hétfő délben érkezett a hír, miszerint meghalt Dudás Miklós világbajnok, olimpiai helyezett kajakozó. A magyar kajak-kenu sportág egyik nagy reménységének élete tele volt hullámvölgyekkel, a 34 éves korábbi élsportoló az utóbbi időben a médiában is kipróbálta magát, több-kevesebb sikerrel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 14:04
Dudás Miklós a magyar kajak-kenu egyik nagy reménysége volt, pályafutása csúcsán a riói olimpián bronzérmet szerzett 200 méteren Fotó: DAMIEN MEYER Forrás: AFP
A Bors értesülései szerint meghalt Dudás Miklós magyar világbajnok kajakozó. A lap biztos forrásokra hivatkozta állítja, hogy a magyar kajak-kenu korábbi nagy reménysége elhunyt. Az egykori sportoló mindössze 34 éves volt. 

Dudás Miklós a magyar kajak-kenu egyik legendája lehetett volna.
Dudás Miklós a magyar kajak-kenu egyik legendája lehetett volna. Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

A magyar kajak-kenu nagy ígérete volt

Dudás Miklós előtt ígéretes sportkarrier állt, a 2009-es ifjúsági világbajnokságon két arany- és egy ezüstérmet szerzett, majd a 2012-es londoni ötkarikás játékokon is bizonyította tehetségét: utánpótláskorú versenyzőként a hatodik helyet szerezte meg 200 méteren. A 2013-as Európa-bajnokságon K1 500 méteren a dobogó második fokára állhatott fel. 

A moszkvai világbajnokságon K1 4x200 méteren Tótka Sándor, Molnár Péter és Hérics Dávid társaként aranyérmet nyert. 

Dudás Miklós már 18 évesen ifjúsági világbajnok volt: a 2009-es világversenyen K1 500 és K4 500 méteren sem tudta legyőzni senki. Bő tíz évvel ezelőtt viszont lejtmenetbe került a karrierje.

Doppingolás, majd jöttek a rendőrségi ügyek

Dudás ellen a 2016-os riói olimpia előtt indított eljárást a kajak-kenu szövetség, mert nem stimmelt a biológiai útlevele, a tesztoszteronszintjével akadtak problémák. Ezt követően a magyar sportoló 34 hónapos eltiltást kapott doppingolásért. Ezek után nem volt meglepetés, hogy Dudás felhagyott a profi sporttal, 2021 januárjában abbahagyta a kajakozást, de az élete továbbra is kisiklani látszott.

Dudás Miklós a doppingügye után végleg felhagyott a profi sporttal.
Dudás Miklós a doppingügye után végleg felhagyott a profi sporttal. Fotó: JIM YOUNG / POOL

Dudás 2017-ben egy szórakozóhelyen verekedett, és megütött egy középkorú nőt is, de akkor úgy nyilatkozott az esetről, hogy ő csak megvédte magát. 

Nem sokkal korábban bolti lopáson kapták, majd 2025 végén garázdaság miatt újabb rendőrségi ügyben volt érintett. 

Magánélete is rendszeresen a bulvárlapok címlapján szerepelt: viharos kapcsolata feleségével és két gyermeke anyjával, Szigligeti Ivett-tel szintén sokszor beszédtéma volt az országban. A feszültségek ellenére a 34 éves olimpikon feleségével részt vett a Nyerő páros című műsorban, tavaly ősszel pedig a Sztárboxban szerepelt. Dudás Miklós egyik nagy traumája tavaly februárban következett be, amely végleg megtörhette a világbajnokot: az egykori élsportoló ugyanis ekkor vesztette el édesapját. Dudás István majdnem fél évig volt kómában, miután egy fővárosi benzinkúton hat bokszoló megtámadta, és súlyos fejsérülést szenvedett. 





 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

