Garázdasággal gyanúsítják az RTL sztárját

A XVIII. kerületi rendőrkapitányság kedden garázdaság és rongálás gyanújával hallgatta ki gyanúsítottként az egykori világbajnok kajakost, Dudás Miklóst – tudta meg a Magyar Nemzet. A bulvárlapokban csak Dudás Mikiként emlegetett férfi forrásaink szerint egy vita hevében megrongálta ismerőse autóját. Tegnap azt is megírtuk, hogy Dudást ezek után elfogták és előállították a rendőrök.

Az üggyel összefüggésben név említése nélkül, az esetet leírva megkérdeztük a rendőrséget is, tőlük pedig a következő választ kaptuk:

„tájékoztatjuk, hogy a férfit az esettel összefüggésben a BRFK XVIII. kerületi rendőrkapitányság nyomozói rongálás vétség és garázdaság vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi szabadlábon védekezik”.

Dudás Miklós kajakosként világbajnoki címet szerzett, és hosszú éveken át a magyar kajak-kenu válogatott meghatározó alakja volt. Az aktív sportolói pályafutása után az RTL műsoraiban is feltűnt. Legutóbb a Sztárboxban lépett fel.

A férfinak korábban már volt hasonló botránya. Májusban a story.hu szerint kocsijával közlekedve másik három autóban tett kárt, majd elhajtott a helyszínről.