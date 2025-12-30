Az MLSZ közleménye után fellégezhettek Újpesten, a szurkolók erre vártak már hosszú ideje

Beigazolódtak a korábbi sajtóértesülések, miszerint a magyar U21-es válogatott szövetségi edzője, Szélesi Zoltán lesz az Újpest következő edzője. Dárdai Pál sportigazgatói posztra történő érkezése után tehát magyar edző ül le a lila-fehérek kispadjára, mindezt pedig kedden a klub is bejelentette, miután az MLSZ nem gördített akadályt Szélesi távozása elé.

Új időszámítás Újpesten, Szélesi Zoltán (jobbra) az új vezetőedző, Egressy Gábor (középen) Dárdai Pál munkáját fogja segíteni (Fotó: ujpestfc.hu)

Az MLSZ elengedte, az Újpest bejelentette az új edzőjét

Szélesi az újpesti honlapon megjelent közleményben kiemelte, hogy korábban a csapatban focizott is. Szélesi Zoltán hátvédként Újpesten kezdte pályafutását, 2002-ben Magyar Kupát és Szuperkupát is nyert a csapattal, amelyben összesen 144 mérkőzésen lépett pályára. Később futballozott Németországban, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, majd Debrecenben, a Puskás Akadémiánál és megint Újpesten.

Óriási megtiszteltetés számomra, hogy az Újpest vezetőedzője lehetek, hiszen mindenki tudja, itt lett belőlem első osztályú játékos, és innen indult minden, az összes olyan esemény, ami miatt ma az vagyok, aki. Most új fejezet kezdődik! Hiszek a munkában, hiszek a saját képességeimben és abban, hogy megfelelő felkészülés után egy sikeres tavaszi hadjárat következik Újpesten

– idézte a honlap az új vezetőedzőt, Szélesi Zoltánt, akinek edzői karrierje 2016-ban kezdődött, megfordult a Puskás Akadémia U17-es és második csapatánál, volt a magyar U17-es és U19-es válogatott szakvezetője, Bernd Storck szakmai stábjának tagjaként pedig a felnőtt válogatott mellett is dolgozott, sőt, két mérkőzés erejéig megbízott szövetségi kapitányként is tevékenykedett. Az U21-es nemzeti csapatot tavaly óta irányította, miután Gera Zoltántól átvette a válogatottat. Szélesi 17 mérkőzésen irányította az együttest. A mérlege:

hat győzelem,

négy döntetlen,

hét vereség,

22-23-as gólkülönbség.

Németországból is érkezik edző Szélesi stábjába

A 44 éves tréner segítője Újpesten a bosnyák Admir Hamzagic lesz, aki 2011 óta a német Hertha BSC utánpótlásában tevékenykedett, illetve három időszakban is volt az Újpest FC december 18-án kinevezett sportigazgatója, Dárdai Pál segítője a berliniek felnőtt csapatánál.A bosnyák távozását egyébként a berlini klub még hétfőn jelentette be.

Dárdai kedden elárulta: tavasszal ő is ott lesz a kispadon az edzők mellett a mérkőzéseken, hogy átadja a tapasztalatát. Dárdai munkáját pedig Egressy Gábor tanácsadó fogja segíteni.

Az élvonal tabellájának nyolcadik helyén álló Újpest FC előző vezetőedzőjét, Damir Krznart november 9-én menesztették. Utána öt meccsen Bodor Boldizsár irányította a csapatot, amelynek mérlege három győzelem és két vereség volt ebben az időszakban. Az újpestiek azt is közölték, hogy a felkészülést szombaton kezdik meg és négy nappal később edzőtáborba vonul a csapat.