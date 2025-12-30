dárdai pálszélesi zoltánMLSZÚjpest

Az MLSZ közleménye után fellégezhettek Újpesten, a szurkolók erre vártak már hosszú ideje

Szélesi Zoltán lett a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC vezetőedzője. A fővárosi klub kedd délután honlapján közölte, hogy a csapat korábbi játékosa a mai nappal veszi át az együttes irányítását, ezzel egy időben az Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) is elbúcsúzott az U21-es válogatottat irányító edzőtől.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 16:19
Szélesi Zoltán az Újpest következő edzője
Szélesi Zoltán az Újpest következő edzője Forrás: ujpestfc.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Beigazolódtak a korábbi sajtóértesülések, miszerint a magyar U21-es válogatott szövetségi edzője, Szélesi Zoltán lesz az Újpest következő edzője. Dárdai Pál sportigazgatói posztra történő érkezése után tehát magyar edző ül le a lila-fehérek kispadjára, mindezt pedig kedden a klub is bejelentette, miután az MLSZ nem gördített akadályt Szélesi távozása elé

Új időszámítás Újpesten, Szélesi Zoltán (jobbra) az új vezetőedző, Egressy Gábor (középen) Dárdai Pál munkáját fogja segíteni
Új időszámítás Újpesten, Szélesi Zoltán (jobbra) az új vezetőedző, Egressy Gábor (középen) Dárdai Pál munkáját fogja segíteni  (Fotó: ujpestfc.hu)

Az MLSZ elengedte, az Újpest bejelentette az új edzőjét

Szélesi az újpesti honlapon megjelent közleményben kiemelte, hogy korábban a csapatban focizott is. Szélesi Zoltán hátvédként Újpesten kezdte pályafutását, 2002-ben Magyar Kupát és Szuperkupát is nyert a csapattal, amelyben összesen 144 mérkőzésen lépett pályára. Később futballozott Németországban, Franciaországban, Görögországban, Hollandiában, majd Debrecenben, a Puskás Akadémiánál és megint Újpesten.

Óriási megtiszteltetés számomra, hogy az Újpest vezetőedzője lehetek, hiszen mindenki tudja, itt lett belőlem első osztályú játékos, és innen indult minden, az összes olyan esemény, ami miatt ma az vagyok, aki. Most új fejezet kezdődik! Hiszek a munkában, hiszek a saját képességeimben és abban, hogy megfelelő felkészülés után egy sikeres tavaszi hadjárat következik Újpesten

idézte a honlap az új vezetőedzőt, Szélesi Zoltánt, akinek edzői karrierje 2016-ban kezdődött, megfordult a Puskás Akadémia U17-es és második csapatánál, volt a magyar U17-es és U19-es válogatott szakvezetője, Bernd Storck szakmai stábjának tagjaként pedig a felnőtt válogatott mellett is dolgozott, sőt, két mérkőzés erejéig megbízott szövetségi kapitányként is tevékenykedett. Az U21-es nemzeti csapatot tavaly óta irányította, miután Gera Zoltántól átvette a válogatottat. Szélesi 17 mérkőzésen irányította az együttest. A mérlege:

  • hat győzelem,
  • négy döntetlen,
  • hét vereség,
  • 22-23-as gólkülönbség.

Németországból is érkezik edző Szélesi stábjába

A 44 éves tréner segítője Újpesten a bosnyák Admir Hamzagic lesz, aki 2011 óta a német Hertha BSC utánpótlásában tevékenykedett, illetve három időszakban is volt az Újpest FC december 18-án kinevezett sportigazgatója, Dárdai Pál segítője a berliniek felnőtt csapatánál.A bosnyák távozását egyébként a berlini klub még hétfőn jelentette be.

Dárdai kedden elárulta: tavasszal ő is ott lesz a kispadon az edzők mellett a mérkőzéseken, hogy átadja a tapasztalatát. Dárdai munkáját pedig Egressy Gábor tanácsadó fogja segíteni.

Az élvonal tabellájának nyolcadik helyén álló Újpest FC előző vezetőedzőjét, Damir Krznart november 9-én menesztették. Utána öt meccsen Bodor Boldizsár irányította a csapatot, amelynek mérlege három győzelem és két vereség volt ebben az időszakban. Az újpestiek azt is közölték, hogy a felkészülést szombaton kezdik meg és négy nappal később edzőtáborba vonul a csapat.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu