Ennyi volt: az Újpest kirúgta a vezetőedzőjét az újabb pofon után

Az Újpest FC a szombati, ETO FC elleni 3-0-s vereség után vasárnap közleményt adott ki. Ebből kiderül, hogy az Újpest a tavasszal érkező Damir Krznar vezetőedzőt azonnali hatállyal felmentette munkavégzés alól.

Már nem Damir Krznar az Újpest vezetőedzője Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport / KAR

Újpest: eddig tartott a türelem Damir Krznar felé

A horvát szakember 17 tétmeccsen irányította a csapatot. A mostani idényben három győzelem, négy döntetlen és hét vereség a mérlege – ebben a Kecskemét elleni Magyar Kupa-kiesés is benne van. Noha az első tétmérkőzését a szezon kezdetén megnyerte vele az együttes még júliusban a DVTK ellen, utána az Újpest mindössze kétszer nyert 12 forduló alatt. A lila-fehérek jelenleg a kilencedik helyen állnak a bajnokságban.

Az első csapat felkészítését ideiglenesen Bodor Boldizsár veszi át, az NB III-as tartalékegyüttes edzője. Az Újpest az új vezetőedző kilétéről később ad tájékoztatást.