Ennyi volt: az Újpest kirúgta a vezetőedzőjét az újabb pofon után

Az Újpest FC vasárnap közleményt adott ki, melyben a klub tudatta, hogy már nem Damir Krnzar a vezetőedző. Krznar az Újpest élére tavasszal érkezett, de a 13 forduló alatt mindössze három győzelmet ért el a szakember. Az Újpest jelenleg a kilencedik helyen áll az NB I-ben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 09. 21:48
Az Újpest vasárnap menesztette Damir Krznar vezetőedzőt
Az Újpest vasárnap menesztette Damir Krznar vezetőedzőt Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az Újpest FC a szombati, ETO FC elleni 3-0-s vereség után vasárnap közleményt adott ki. Ebből kiderül, hogy az Újpest a tavasszal érkező Damir Krznar vezetőedzőt azonnali hatállyal felmentette munkavégzés alól. 

A horvát szakember 17 tétmeccsen irányította a csapatot. A mostani idényben három győzelem, négy döntetlen és hét vereség a mérlege – ebben a Kecskemét elleni Magyar Kupa-kiesés is benne van. Noha az első tétmérkőzését a szezon kezdetén megnyerte vele az együttes még júliusban a DVTK ellen, utána az Újpest mindössze kétszer nyert 12 forduló alatt. A lila-fehérek jelenleg a kilencedik helyen állnak a bajnokságban.

Az első csapat felkészítését ideiglenesen Bodor Boldizsár veszi át, az NB III-as tartalékegyüttes edzője. Az Újpest az új vezetőedző kilétéről később ad tájékoztatást. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

