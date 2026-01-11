Ezeknek a kölcsönöknek befagytak a kamatai januárban

Változatlan kondíciókkal futottak neki az új évnek a bankok a személyi kölcsönöknél: ennek megfelelően a legkedvezőbb ajánlatok valamivel 9,5 százalék alatti, éves kamatról szólnak, miközben az egy számjegyű kamat eléréséhez több szolgáltatónál is legalább 3 millió forintos hitelösszeg, és havi 4-500 ezer forintos jövedelem szükséges – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A múlt év második felében több bank is tovább csökkentette a személyi kölcsönök kamatait – illetve lazított az igénylési feltételeken –, ám úgy tűnik, hogy mostanra javarészt elfogyott a mozgástér, és ha a kamatkörnyezet változatlan marad, 9 és 11 százalék között stabilizálódnak az elérhető legkedvezőbb, éves kamatok

– emlékeztet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátora szerint mindenesetre az árazási alapelvek változatlanok a személyi hiteleknél: így minél nagyobb az igényelt összeg, és a rendszeres, számlára érkező jövedelem, annál kedvezőbb kondíciókra számíthat az igénylő.

A portál részletezi is a különböző pénzintézetek ajánlatait.