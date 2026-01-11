Rendkívüli

Itt vannak a legfrissebb tudnivalók a hóhelyzetről, ülésezett az operatív törzs + videó

hitelezés bankszéktor kamatok

Ezeknek a kölcsönöknek befagytak a kamatai januárban

Nem hozott további kamatcsökkentéseket a személyi kölcsönöknél 2026. első hónapja, tehát jórészt a tavaly év végi kondíciókkal szaladtak neki az idei évnek a bankok – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ezzel együtt a szerződésekben szereplő, átlagos kamat tovább csökken az egyik legnépszerűbb lakossági finanszírozási terméknél, miközben a megkötött szerződések összegénél is sorban dőlnek a rekordok.

Magyar Nemzet
2026. 01. 11. 9:22
Illusztráció Fotó: Havran Zoltán
Változatlan kondíciókkal futottak neki az új évnek a bankok a személyi kölcsönöknél: ennek megfelelően a legkedvezőbb ajánlatok valamivel 9,5 százalék alatti, éves kamatról szólnak, miközben az egy számjegyű kamat eléréséhez több szolgáltatónál is legalább 3 millió forintos hitelösszeg, és havi 4-500 ezer forintos jövedelem szükséges – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A múlt év második felében több bank is tovább csökkentette a személyi kölcsönök kamatait – illetve lazított az igénylési feltételeken –, ám úgy tűnik, hogy mostanra javarészt elfogyott a mozgástér, és ha a kamatkörnyezet változatlan marad, 9 és 11 százalék között stabilizálódnak az elérhető legkedvezőbb, éves kamatok 

– emlékeztet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátora szerint mindenesetre az árazási alapelvek változatlanok a személyi hiteleknél: így minél nagyobb az igényelt összeg, és a rendszeres, számlára érkező jövedelem, annál kedvezőbb kondíciókra számíthat az igénylő.

A portál részletezi is a különböző pénzintézetek ajánlatait. 

  • Az Erste személyi kölcsönénél hárommillió forint kölcsönösszegtől és négyszázezer forint, helyben vezetett számlára érkező jövedelemtől már elérhető a tíz százalék alatti (9,89 százalékos) éves kamat. A legkedvezőbb, évi 9,69 százalékos kamat legalább 12 millió forint kölcsönösszegnél érhető el az Ersténél, ha az igénylő helyben vezetett számlájára érkező jövedelem eléri az ötszázezer forintot.
  • A MagNet Banknál több kamatkedvezmény is elérhető a személyi kölcsönhöz kapcsolódóan. Az aktív számlahasználati kedvezmény kihasználásával, megfelelő nagyságú, a helyben vezetett számlára érkező jövedelem igazolásával évi 12,50 százalék is lehet az éves kamat. A pénzintézet sztenderd konstrukciójánál 10 millió forint a maximálisan igényelhető összeg, de a kínálatban szerepel zöld célokra fordítható változat is, ott 12 millió forint a felső határ.
  • Az OTP Bank november 17-től csökkentett a személyi kölcsönök egyes, alacsonyabb összegsávokhoz tartozó kamatain. Így például az OTP Személyi kölcsönnél a korábbi két, legkisebb hitelösszeg sávot összevonták: az ötszázezer és 1 999 999 forint közötti hitelekre eddig 22,99 százalék és 20,99 százalék volt a kamat, ami egységesen 19,99 százalékra csökkent. A kétmillió és 3 099 999 forint közötti sávban pedig a kamat egy százalékponttal, 17,99 százalékra mérséklődött. A 3,1 millió és 4 099 999 forint közötti sávban a kamat szintén egy százalékponttal csökkent, így 16,99 százalék lett. A minősített fogyasztóbarát kölcsönnél a kétmillió és 3 099 999 forint közötti sávban 15,99, 3,1 millió és 7,099 millió forint között pedig 13,99 százalék az éves kamat.
  • A K&H kiemelt személyi kölcsönénél hárommillió forint kölcsönösszegtől jár a legkedvezőbb, 9,99 százalékos kamat, ha az ügyfél igazolható jövedelme eléri a négyszázezer forintot, és jogosult az átutalási kedvezményre is.
  • A Raiffeisen Banknál aktív számlahasználattal, és 450 ezer forintot elérő jövedelemmel 9,49 százalékos, éves kamat is elérhető, ha a hitel összege eléri a 10 millió forintot, ugyanakkor már hárommilliós kölcsönösszegnél is 9,89 százalék az elérhető, legalacsonyabb kamat.
  • Az MBH Bank MBH Hajrá személyi kölcsönénél négyszázezer forintos, a banknál vezetett számlára érkező havi jövedelem és ötmillió forintos kölcsönösszeg is elég lehet a legkedvezőbb, évi 9,99 százalékos kamat eléréséhez.
  • A CIB Bank a legkedvezőbb, A minősítésű ügyfeleknek 9,41 százalékos kamattal is kínál személyi kölcsönt, ha annak összege eléri a 7 millió forintot, és az igénylés fiókban vagy a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történik. A hárommillió és hétmillió forint közötti összegsávban 10,05 százalék a legkedvezőbb éves kamat.
  • Az UniCredit Bank Fix Kamat személyi kölcsönénél a lehetséges kamatkedvezményeket kihasználva akár 9,44 százalék is lehet az éves kamat, ha a kölcsön összege eléri a hétmillió forintot, de már hárommillió forinttól is igen kedvező, évi 9,65 százalékos az elérhető éves kamat. A pénzintézetnél emellett jóváírási akció is fut a személyi kölcsönhöz kapcsolódóan, amelynél akár nyolcvanezer forint ajándékpénz is járhat a hitel mellé.
  • Az online hitelezésre szakosodott Trive Bank eHitel Expressz nevű konstrukciójánál a futamidő hat hónap, az éves kamat most 9,4 százalék, a kölcsön összege pedig 450 ezer forint.
  • A kisebb összegű kölcsönök nyújtásában érdekelt Providentnél az új ügyfeleknek kínált Start kölcsön éves kamata 12,43 százalék: itt a futamidő 19 hét, a hitelösszeg pedig százezer és háromszázezer forint között mozoghat.

 

Attól függetlenül, hogy a banki akcióknál nem látható érdemi változás, a Magyar Nemzeti Bank által kalkulált, szerződésekben szereplő átlagos kamatok tovább csökkentek tavaly a személyi kölcsönöknél – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila. 

2025 novemberében 14,7 százalékon állt a szerződésekben szereplő, átlagos kamat, ami amellett, hogy bő 1,7 százalékponttal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál, csaknem három és fél éves mélypontot is jelent.

Az átlagkamat fokozatos csökkenése mellett 2025 újabb rekordév volt a személyi kölcsönök piacán: az első tizenegy hónapban több mint 1031 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok, ami már jóval meghaladta a 2024. egészében elért, 819 milliárdos csúcsot is. Közben az egy szerződésre jutó, átlagos összeg emelkedése is folytatódott a személyi kölcsönöknél: a múlt év első tizenegy hónapját figyelembe véve elérte a 3,17 millió forintot, ami majdnem egyötödével magasabb az egy évvel korábbi 2,66 milliónál.

