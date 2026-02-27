Dömötör Csaba: A Mercosur-megállapodást úgy hajtják végre, hogy az Európai Parlament nem hagyta azt jóvá

Győri Enikő, a Fidesz uniós parlamenti képviselője Facebook-bejegyzésében azt írta: „az Európai Bizottság végleg cserben hagyja a gazdákat és letér a demokrácia útjáról”. Közölte: miután Argentína és Uruguay törvényhozása jóváhagyta az EU–Mercosur-megállapodást, sejteni lehetett, hogy az Európai Bizottság bejelenti a megállapodás kereskedelmi részének ideiglenes alkalmazását.

Győri Enikő szerint azzal, hogy az Európai Bizottság nem várja meg az Európai Parlament állásfoglalását, teljes mértékben szembemegy a szerződésekben lefektetett eljárással. Úgy fogalmazott: az Európai Bizottság letért a demokratikus útról és jogi kiskapukon közlekedik. Hozzátette: a bizottság nem veszi figyelembe az Európai Parlament januárban megfogalmazott aggályait, amelyek alapján a megállapodást az Európai Unió Bírósága elé terjesztették, ezért a transzparencia jegyében illett volna megvárni a bíróság álláspontját.