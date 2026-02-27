Dömötör CsabaGyőri EnikőMercosur

Dömötör Csaba: A Mercosur-megállapodást úgy hajtják végre, hogy az Európai Parlament nem hagyta azt jóvá

Manfred Weber, a Magyar Péter pártját is magába foglaló Európai Néppárt elnöke üdvözölte, hogy az Európai Bizottság végrehajtja a Mercosur-megállapodást. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője ugyanakkor kiemelte, hogy a bizottság lépése annak ellenére történik, hogy az Európai Parlament nem hagyta jóvá, sőt bíróságra vitte azt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 27. 21:48
Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
A Mercosur-megállapodást úgy hajtják végre, hogy az Európai Parlament (EP) nem hagyta azt jóvá, sőt az ügyet bíróságra vitte – hívta fel a figyelmet az EP fideszes képviselője a Facebookon közzétett bejegyzésében, reagálva Ursula von der Leyen bejelentésére, miszerint az Európai Bizottság megkezdi a megállapodás ideiglenes alkalmazását. Dömötör Csaba szerint ami történik, az merénylet az európai mezőgazdaság ellen. 

Dömötör Csaba és Győri Enikő is bírálta Ursula von der Leyen döntését
Dömötör Csaba és Győri Enikő is bírálta Ursula von der Leyen döntését. Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt

Dömötör hozzátette: Manfred Weber – a fideszes képviselő fogalmazása szerint „Magyar Péter frakciós főnöke” – már üdvözölte is a döntést azzal, hogy „tisztelet Uruguaynak és Argentínának”.

A fideszes EP-képviselő úgy fogalmazott: Dél-Amerikának megadják a tiszteletet, az európai gazdák tiltakozását viszont – tüntetések sorozata után is – félresöprik. Állítása szerint a gazdáknak kevesebb támogatásból kell majd versenyezniük a világ legnagyobb agrárcégeivel. „Az, amit művelnek, célzott merénylet az európai mezőgazdaság ellen” – írta, hozzátéve: szerinte nincs annyi „pózolós kép”, amellyel Magyar Péter el tudná fedni, hogy ezt mindvégig a saját frakciója erőltette.

Győri Enikő, a Fidesz uniós parlamenti képviselője Facebook-bejegyzésében azt írta: „az Európai Bizottság végleg cserben hagyja a gazdákat és letér a demokrácia útjáról”. Közölte: miután Argentína és Uruguay törvényhozása jóváhagyta az EU–Mercosur-megállapodást, sejteni lehetett, hogy az Európai Bizottság bejelenti a megállapodás kereskedelmi részének ideiglenes alkalmazását.

Győri Enikő szerint azzal, hogy az Európai Bizottság nem várja meg az Európai Parlament állásfoglalását, teljes mértékben szembemegy a szerződésekben lefektetett eljárással. Úgy fogalmazott: az Európai Bizottság letért a demokratikus útról és jogi kiskapukon közlekedik. Hozzátette: a bizottság nem veszi figyelembe az Európai Parlament januárban megfogalmazott aggályait, amelyek alapján a megállapodást az Európai Unió Bírósága elé terjesztették, ezért a transzparencia jegyében illett volna megvárni a bíróság álláspontját.

„Röviden: az Európai Bizottság nem tiszteli sem az uniós jogrendszert, sem a demokratikus eljárásokat. A gazdák pedig feketén-fehéren megkapták: aggodalmaik nem számítanak” – fogalmazott a fideszes EP-képviselő.

Álláspontja szerint a termelőknek kevesebb pénzből, nagyobb és tisztességtelen versenyben, eltérő feltételek mellett kellene gazdálkodniuk. Úgy vélte: Ukrajna és más külső országok fontosabbak, mint azok, akik a magas minőségű európai élelmiszert megtermelik.

Győri Enikő hozzátette: az európai gazdák a Patriótákra továbbra is számíthatnak, és a jövőben is küzdeni fognak értük. Megfogalmazása szerint „most már látszik: csak ránk számíthatnak”.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

