Dömötör Csaba: A Mercosur-megállapodást úgy hajtják végre, hogy az Európai Parlament nem hagyta azt jóvá

A Mercosur-megállapodást úgy hajtják végre, hogy az Európai Parlament (EP) nem hagyta azt jóvá, sőt az ügyet bíróságra vitte – hívta fel a figyelmet az EP fideszes képviselője a Facebookon közzétett bejegyzésében, reagálva Ursula von der Leyen bejelentésére, miszerint az Európai Bizottság megkezdi a megállapodás ideiglenes alkalmazását. Dömötör Csaba szerint ami történik, az merénylet az európai mezőgazdaság ellen.
Dömötör hozzátette: Manfred Weber – a fideszes képviselő fogalmazása szerint „Magyar Péter frakciós főnöke” – már üdvözölte is a döntést azzal, hogy „tisztelet Uruguaynak és Argentínának”.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!