Deutsch Tamás: Aki valóban ellenzi a Mercosurt, az csütörtökön megszavazza az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványt

A politikus a sajtótájékoztatóján arra is kitért, hogy az Európai Parlament csütörtökön szavaz a Patrióták frakciója által benyújtott bizalmatlansági indítványról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen. Elmondta: az indítványt azért nyújtották be, mert amíg Ursula von der Leyen hivatalban van, addig a Mercosur-megállapodás folyamatos fenyegetést jelent, és súlyos, szerinte katasztrofális következményekkel járna az európai agrárgazdaságra nézve.

Deutsch Tamás hangsúlyozta, hogy meg kell vonni a bizalmat az Európai Bizottság elnökétől Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Deutsch Tamás hangsúlyozta: aki valóban ellenzi a Mercosur-megállapodást, annak meg kell vonnia a bizalmat az Európai Bizottság elnökétől. A Fidesz–KDNP delegációja – tette hozzá – támogatta a bizalmatlansági indítvány benyújtását, és meg fogja szavazni Ursula von der Leyen távozását, vállalva, hogy a magyar és az európai gazdák oldalán áll.