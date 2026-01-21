Európai ParlamentDeutsch TamásFidesz-KDNPMercosur

Deutsch Tamás: Aki valóban ellenzi a Mercosurt, az csütörtökön megszavazza az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványt

Deutsch Tamás szerint aki valóban ellenzi a Mercosur-megállapodást, annak csütörtökön egyértelműen állást kell foglalnia az Európai Parlamentben, és meg kell szavaznia az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványt. A Fidesz EP-képviselője hangsúlyozta: amíg a bizottság jelenlegi elnöke hivatalban van, addig a megállapodás folyamatos fenyegetést jelent az európai mezőgazdaságra, ezért a Fidesz–KDNP delegációja támogatja az indítványt, és a magyar, valamint az európai gazdák oldalán áll.

Magyar Nemzet
2026. 01. 21. 16:44
Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője Fotó: MTI/Oláh Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A politikus a sajtótájékoztatóján arra is kitért, hogy az Európai Parlament csütörtökön szavaz a Patrióták frakciója által benyújtott bizalmatlansági indítványról Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen. Elmondta: az indítványt azért nyújtották be, mert amíg Ursula von der Leyen hivatalban van, addig a Mercosur-megállapodás folyamatos fenyegetést jelent, és súlyos, szerinte katasztrofális következményekkel járna az európai agrárgazdaságra nézve. 

Deutsch Tamás hangsúlyozta, hogy meg kell vonni a bizalmat az Európai Bizottság elnökétől
Deutsch Tamás hangsúlyozta, hogy meg kell vonni a bizalmat az Európai Bizottság elnökétől Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Deutsch Tamás hangsúlyozta: aki valóban ellenzi a Mercosur-megállapodást, annak meg kell vonnia a bizalmat az Európai Bizottság elnökétől. A Fidesz–KDNP delegációja – tette hozzá – támogatta a bizalmatlansági indítvány benyújtását, és meg fogja szavazni Ursula von der Leyen távozását, vállalva, hogy a magyar és az európai gazdák oldalán áll. 

A politikus arról is beszélt: az Európai Parlament előtt vannak olyan előterjesztések is, amelyek jogi eljárás megindítását célozzák az Európai Bizottság ellen, mert álláspontjuk szerint a Mercosur-megállapodást szabálytalanul és jogellenesen írták alá és kezdték alkalmazni.

 

Közölte: a Fidesz és a KDNP valamennyi európai parlamenti képviselője mindkét indítványt meg fogja szavazni annak érdekében, hogy az Európai Bíróság döntéséig felfüggesszék a megállapodás alkalmazását.

Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője (Fotó: MTI/Oláh Tamás)

add-square Tönkreteszi az európai gazdákat a Mercosur

Dömötör Csaba: Fontos időközi győzelem a gazdáknak

Tönkreteszi az európai gazdákat a Mercosur 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar hang

Lukicsabi figyelsz?

Bayer Zsolt avatarja

Tegnap magam is írtam erről, de Francesca – mint mindig – most is tűpontos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu