Brüsszel elárulta a gazdákat, Ursula von der Leyennek távoznia kell + videó

„Nincs vége a harcnak a Mercosur-megállapodásról. Messze nem elég az Európai Parlament mai döntése, miszerint kikérik az Európai Unió Bíróságának jogi véleményét a brüsszeli bizottság által aláírt Mercosur-megállapodásról. Ez csak egy brüsszeli sebtapasz, színjáték, időnyerésnek jó, de nem elég!” – kezdte videójában Nagy István agrárminiszter.
Ursula von der Leyen felelősségét nem lehet eltussolni! A brüsszeli bizottság elnöke egy olyan megállapodást írt alá mindenféle felhatalmazás nélkül, ami tönkreteszi az európai mezőgazdaságot és a gazdákat. Ezt a veszélyes megállapodást a Tisza brüsszeli gazdái hozták tető alá, Manfred Weber e megállapodás egyik legnagyobb támogatója
– tette hozzá.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!