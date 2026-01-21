Brüsszel elárulta a gazdákat, Ursula von der Leyennek távoznia kell + videó

Hangsúlyozta: „Brüsszel elárulta a gazdákat, Ursula von der Leyennek távoznia kell! Javaslom, hogy a gazdák a csütörtöki Európai Parlamentre figyeljenek, akkor lesz a szavazás a Patrióták indítványáról, az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról. A kormány és a kormánypártok álláspontja, hogy egy ilyen súlyos ügy után meg kell vonni a bizalmat a brüsszeli bizottság elnökétől.” Úgy fogalmazott, hogy aki tényleg ellenzi a Mercosur-megállapodást és a gazdákat védi, az megszavazza a bizalmatlansági indítványt. Minden más csak mese.