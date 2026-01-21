Nagy István agrárminisztervideóMercosur

Brüsszel elárulta a gazdákat, Ursula von der Leyennek távoznia kell + videó

Nagy István szerint messze nem elég az Európai Parlament döntése, amely az Európai Unió Bírósága jogi véleményét kéri ki a Mercosur-megállapodásról. Az agrárminiszter hangsúlyozta: Ursula von der Leyen minden felhatalmazás nélkül írt alá egy olyan egyezményt, amely súlyos veszélyt jelent az európai mezőgazdaságra, ezért a bizottság elnökének távoznia kell. A kormány és a kormánypártok a csütörtöki bizalmatlansági szavazáson a gazdák oldalán állnak.

2026. 01. 21. 17:46
Nagy
„Nincs vége a harcnak a Mercosur-megállapodásról. Messze nem elég az Európai Parlament mai döntése, miszerint kikérik az Európai Unió Bíróságának jogi véleményét a brüsszeli bizottság által aláírt Mercosur-megállapodásról. Ez csak egy brüsszeli sebtapasz, színjáték, időnyerésnek jó, de nem elég!” – kezdte videójában Nagy István agrárminiszter. 

Nagy István agrárminiszter
Ursula von der Leyen felelősségét nem lehet eltussolni! A brüsszeli bizottság elnöke egy olyan megállapodást írt alá mindenféle felhatalmazás nélkül, ami tönkreteszi az európai mezőgazdaságot és a gazdákat. Ezt a veszélyes megállapodást a Tisza brüsszeli gazdái hozták tető alá, Manfred Weber e megállapodás egyik legnagyobb támogatója

Hangsúlyozta: „Brüsszel elárulta a gazdákat, Ursula von der Leyennek távoznia kell! Javaslom, hogy a gazdák a csütörtöki Európai Parlamentre figyeljenek, akkor lesz a szavazás a Patrióták indítványáról, az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról. A kormány és a kormánypártok álláspontja, hogy egy ilyen súlyos ügy után meg kell vonni a bizalmat a brüsszeli bizottság elnökétől.” Úgy fogalmazott, hogy aki tényleg ellenzi a Mercosur-megállapodást és a gazdákat védi, az megszavazza a bizalmatlansági indítványt. Minden más csak mese.

A bizalmatlansági szavazáson fog derülni, hogy ki az aki, Brüsszel, és ki az, aki a gazdák odalán áll! Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a Mercosur-megállapodást sohasem hagyjuk jóvá. Ne legyenek kétségeink, egy brüsszeli bábkormány simán elárulná a magyar gazdákat

