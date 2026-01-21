Dömötör CsabaFideszUrsula von dr LeyenMercosur

Dömötör Csaba: Az igazság pillanata holnap jön el, akkor szavazunk az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról

Az Európai Parlamentben (EP) ma a gazdák győztek, ennek ellenére az Európai Néppárt gépezete továbbra is életbe akarja léptetni az EU–Mercosur-megállapodást; ezt a folyamatot a csütörtöki, bizalmatlansági indítványról szóló szavazással lehet megállítani – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője szerdán Strasbourgban az MTI-nek.

Sipos Péter
2026. 01. 21. 16:59
Dömötör Csaba a Fidesz Európai parlamenti képviselője
Dömötör Csaba a Fidesz Európai parlamenti képviselője Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője egy, a közösségi oldalán közzétett videóüzenetben számolt be egy jelentős brüsszeli fejleményről. Tájékoztatása szerint az Európai Parlament megszavazta, hogy az Európai Bíróság elé viszi a Mercosur-megállapodás ügyét, amelynek elfogadásában a Fidesz szavazatai kulcsszerepet játszottak. A politikus szerint a holnapi nap újabb sorsdöntő pillanat lehet, mivel az Európai Parlament szavazást tart Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról. Dömötör Csaba úgy fogalmazott: ekkor derülhet ki, kik állnak valóban az európai gazdák és a jogállamiság oldalán.

Dömötör Csaba fontos bejelentést tett
Dömötör Csaba fontos bejelentést tett Fotó: AFP

Az Európai Parlamentben ma a gazdák győztek, de a néppárti gépezet ennek ellenére életbe akarja léptetni a Mercosur megállapodást

 – figyelmeztetett a képviselő. Ezt a holnapi bizalmatlansági szavazáson tudjuk megakadályozni – jelentette ki Dömötör Csaba.

Miről is van szó? 

Egy fontos időközi győzelem született, mert az Európai Parlament vékony többséggel arról döntött, hogy az Európai Bíróság elé viszi a Mercosur megállapodást

 –mondta a politikus. 

Miközben Magyar Péter Mercosur-ellenes jelmezben pózol, a saját frakciója a szavazás után kiadott egy közleményt, amiben arra szólítják fel az Európai Bizottságot, hogy a szavazási eredmény ellenére hajtsák végre a megállapodást, ami azonnali károkat okoz

 – mutatott rá Dömötör Csaba. Az igazság pillanata holnap jön el, akkor szavazunk az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról, aminek az indoklásában is a Mercosur megállapodás szerepel. Holnap eldől, hogy ki áll a gazdák oldalán és ki a brüsszeli nagykoalíció oldalán – zárta gondolatait.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz Európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)

add-square Tönkreteszi az európai gazdákat a Mercosur

Dömötör Csaba: Fontos időközi győzelem a gazdáknak

Tönkreteszi az európai gazdákat a Mercosur 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar hang

Lukicsabi figyelsz?

Bayer Zsolt avatarja

Tegnap magam is írtam erről, de Francesca – mint mindig – most is tűpontos.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu