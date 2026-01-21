Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője egy, a közösségi oldalán közzétett videóüzenetben számolt be egy jelentős brüsszeli fejleményről. Tájékoztatása szerint az Európai Parlament megszavazta, hogy az Európai Bíróság elé viszi a Mercosur-megállapodás ügyét, amelynek elfogadásában a Fidesz szavazatai kulcsszerepet játszottak. A politikus szerint a holnapi nap újabb sorsdöntő pillanat lehet, mivel az Európai Parlament szavazást tart Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról. Dömötör Csaba úgy fogalmazott: ekkor derülhet ki, kik állnak valóban az európai gazdák és a jogállamiság oldalán.
Dömötör Csaba: Az igazság pillanata holnap jön el, akkor szavazunk az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról
Az Európai Parlamentben (EP) ma a gazdák győztek, ennek ellenére az Európai Néppárt gépezete továbbra is életbe akarja léptetni az EU–Mercosur-megállapodást; ezt a folyamatot a csütörtöki, bizalmatlansági indítványról szóló szavazással lehet megállítani – jelentette ki Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője szerdán Strasbourgban az MTI-nek.
Az Európai Parlamentben ma a gazdák győztek, de a néppárti gépezet ennek ellenére életbe akarja léptetni a Mercosur megállapodást
– figyelmeztetett a képviselő. Ezt a holnapi bizalmatlansági szavazáson tudjuk megakadályozni – jelentette ki Dömötör Csaba.
Miről is van szó?
Egy fontos időközi győzelem született, mert az Európai Parlament vékony többséggel arról döntött, hogy az Európai Bíróság elé viszi a Mercosur megállapodást
–mondta a politikus.
Miközben Magyar Péter Mercosur-ellenes jelmezben pózol, a saját frakciója a szavazás után kiadott egy közleményt, amiben arra szólítják fel az Európai Bizottságot, hogy a szavazási eredmény ellenére hajtsák végre a megállapodást, ami azonnali károkat okoz
– mutatott rá Dömötör Csaba. Az igazság pillanata holnap jön el, akkor szavazunk az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról, aminek az indoklásában is a Mercosur megállapodás szerepel. Holnap eldől, hogy ki áll a gazdák oldalán és ki a brüsszeli nagykoalíció oldalán – zárta gondolatait.
Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz Európai parlamenti képviselője (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter újabb amerikai kutatás-fejlesztési beruházást jelentett be Magyarországon
A 6,3 milliárd forint értékű projekthez a kormány 940 millió forint támogatást nyújt.
Deutsch Tamás: Aki valóban ellenzi a Mercosurt, az csütörtökön megszavazza az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványt
A Fidesz–KDNP delegációja támogatja az indítványt, és a magyar, valamint az európai gazdák oldalán áll.
Trump szerint Grönlandot csak az Egyesült Államok tudja megvédeni + videó
Az Egyesült Államok elnöke egyértelmű üzenetet küldött Európának.
Rettegésben tartja Nyugat-Európát a migránserőszak
Már az utcára sem biztonságos kimenni.
