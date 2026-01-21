Dömötör Csaba: Az igazság pillanata holnap jön el, akkor szavazunk az Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője egy, a közösségi oldalán közzétett videóüzenetben számolt be egy jelentős brüsszeli fejleményről. Tájékoztatása szerint az Európai Parlament megszavazta, hogy az Európai Bíróság elé viszi a Mercosur-megállapodás ügyét, amelynek elfogadásában a Fidesz szavazatai kulcsszerepet játszottak. A politikus szerint a holnapi nap újabb sorsdöntő pillanat lehet, mivel az Európai Parlament szavazást tart Ursula von der Leyen elleni bizalmatlansági indítványról. Dömötör Csaba úgy fogalmazott: ekkor derülhet ki, kik állnak valóban az európai gazdák és a jogállamiság oldalán.

Dömötör Csaba fontos bejelentést tett Fotó: AFP