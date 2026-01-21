MercosurWebergazda

Hiába a súlyos következmények, Magyar Péter főnöke kiáll a Mercosur-megállapodás mellett

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője egy sajtótájékoztatón gyakorlatilag nyíltan elismerte, hogy pártcsaládja teljes mértékben támogatja a Mercosur-kereskedelmi megállapodást, még akkor is, ha annak súlyos következményei lehetnek az európai – köztük a magyar – gazdák számára. Brüsszel kész háttérbe szorítani a gazdák érdekeit.

2026. 01. 21. 10:58
Az Európai Parlamentben tartott tájékoztatón Weber az egyezményt egyenesen anti-Trump megállapodásként méltatta, egyértelművé téve, hogy számára a geopolitikai szempontok előrébb valók az európai termelők védelménél.

A néppárti politikus szavaiból az is kiderült, hogy a kereskedelem ma már nem pusztán gazdasági kérdés, hanem geopolitikai eszköz, és szerinte Európának a megosztottság helyett partnerségeket kell választania. Ezzel lényegében visszaigazolta azokat az aggodalmakat, amelyek szerint Brüsszel kész háttérbe szorítani a gazdák érdekeit.

Weber megerősítette azt is, hogy az Európai Néppárt – amelyhez Magyar Péter pártja is tartozik – támogatja a Mercosur-egyezményt. A frakcióvezető kijelentései alapján világos, hogy Brüsszelben tisztában vannak azzal: a megállapodás komoly társadalmi feszültségeket válthat ki, ennek ellenére továbbra is keresztül akarják vinni.

Közben a Mercosur-kereskedelmi megállapodás ellen tiltakozó gazdák több hete tüntetnek, több helyen útlezárásokkal fejezve ki elégedetlenségüket. A demonstrációkon részt vevő mezőgazdasági termelők attól tartanak, hogy az egyezmény súlyos következményekkel járhat az európai, különösen a helyi gazdaságok számára.

 

