Az Európai Parlamentben tartott tájékoztatón Weber az egyezményt egyenesen anti-Trump megállapodásként méltatta, egyértelművé téve, hogy számára a geopolitikai szempontok előrébb valók az európai termelők védelménél.
Hiába a súlyos következmények, Magyar Péter főnöke kiáll a Mercosur-megállapodás mellett
Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője egy sajtótájékoztatón gyakorlatilag nyíltan elismerte, hogy pártcsaládja teljes mértékben támogatja a Mercosur-kereskedelmi megállapodást, még akkor is, ha annak súlyos következményei lehetnek az európai – köztük a magyar – gazdák számára. Brüsszel kész háttérbe szorítani a gazdák érdekeit.
A néppárti politikus szavaiból az is kiderült, hogy a kereskedelem ma már nem pusztán gazdasági kérdés, hanem geopolitikai eszköz, és szerinte Európának a megosztottság helyett partnerségeket kell választania. Ezzel lényegében visszaigazolta azokat az aggodalmakat, amelyek szerint Brüsszel kész háttérbe szorítani a gazdák érdekeit.
Weber megerősítette azt is, hogy az Európai Néppárt – amelyhez Magyar Péter pártja is tartozik – támogatja a Mercosur-egyezményt. A frakcióvezető kijelentései alapján világos, hogy Brüsszelben tisztában vannak azzal: a megállapodás komoly társadalmi feszültségeket válthat ki, ennek ellenére továbbra is keresztül akarják vinni.
Közben a Mercosur-kereskedelmi megállapodás ellen tiltakozó gazdák több hete tüntetnek, több helyen útlezárásokkal fejezve ki elégedetlenségüket. A demonstrációkon részt vevő mezőgazdasági termelők attól tartanak, hogy az egyezmény súlyos következményekkel járhat az európai, különösen a helyi gazdaságok számára.
További Külföld híreink
Borítókép: Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor Donald Trump meghívására Davosba utazik
A miniszterelnök közölte: megalakítják a Béketanácsot.
Donald Trump kiosztotta az oroszokat és az ukránokat is
Donald Trump nem elégedett az eddigi eredménnyel.
Kiszelly Zoltán: Európa tudatosan eszkalál, és nem hajlandó elfogadni Trump békepárti álláspontját
Grönland árnyékában robban a transzatlanti válság – Trump Davosban üzen Európának.
Ma eldőlhet a Mercosur-megállapodás sorsa
Az Európai Parlament képviselői ma szavaznak a megegyezés jogi úton megtámadásáról.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor Donald Trump meghívására Davosba utazik
A miniszterelnök közölte: megalakítják a Béketanácsot.
Donald Trump kiosztotta az oroszokat és az ukránokat is
Donald Trump nem elégedett az eddigi eredménnyel.
Kiszelly Zoltán: Európa tudatosan eszkalál, és nem hajlandó elfogadni Trump békepárti álláspontját
Grönland árnyékában robban a transzatlanti válság – Trump Davosban üzen Európának.
Ma eldőlhet a Mercosur-megállapodás sorsa
Az Európai Parlament képviselői ma szavaznak a megegyezés jogi úton megtámadásáról.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!