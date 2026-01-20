Silány importárut hozna Magyarországra a Mercosur-megállapodás + videó

Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában arról beszélt: Brüsszel ezúttal egy dél-amerikai szabadkereskedelmi megállapodást, a Mercosurt erőltetné Európára, amely silány minőségű tömegáruval árasztaná el a magyar piacot, komoly versenyhátrányba hozva a hazai termelőket.
A politikus felhívta a figyelmet, hogy miközben Magyar Péter a magyar gazdák mellett próbál megjelenni, addig az általa képviselt pártcsalád, az Európai Néppárt Brüsszelben megszavazta a Mercosur-megállapodást. Szentkirályi Alexandra ezt képmutatásnak nevezte. Úgy fogalmazott:
a Tisza Párt elnöke nemcsak ezzel a döntéssel dolgozik a magyar gazdák ellen, hanem akkor is, amikor az ukrajnai háborúba küldené a magyar emberek pénzét.
Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a magyar családok asztalára jó minőségű, magyar élelmiszernek kell kerülnie, és a magyar gazdák támogatását nem szabad Ukrajnába irányítani. Mint mondta,
a Fidesz megvédi a magyar gazdaságot, ezért is tartja a kormánypártot a biztos választásnak.
Mint ahogyan azt lapunk is megírta, az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás az elmúlt hetekben az egyik legnagyobb politikai vitává nőtte ki magát Brüsszelben. A tervezet komoly kockázatokat hordoz az európai – így a magyar – mezőgazdaság számára, miközben az ipari exportérdekek egyértelmű nyertesként jelennek meg.
A megállapodás ellen ma európai gazdák tüntettek Strasbourgban.
