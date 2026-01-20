brüsszelszentkirályi alexandramagyar péter

Silány importárut hozna Magyarországra a Mercosur-megállapodás + videó

A Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás silány minőségű tömegáruval árasztaná el a magyar piacot, ami súlyos veszélyt jelent a hazai gazdákra – figyelmeztetett Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 19:38
Gazdatüntetés Fotó: Teresa Suárez Forrás: MTI/EPA
Szentkirályi Alexandra Facebook-videójában arról beszélt: Brüsszel ezúttal egy dél-amerikai szabadkereskedelmi megállapodást, a Mercosurt erőltetné Európára, amely silány minőségű tömegáruval árasztaná el a magyar piacot, komoly versenyhátrányba hozva a hazai termelőket.

Szentkirályi Alexandra / Facebook

A politikus felhívta a figyelmet, hogy miközben Magyar Péter a magyar gazdák mellett próbál megjelenni, addig az általa képviselt pártcsalád, az Európai Néppárt Brüsszelben megszavazta a Mercosur-megállapodást. Szentkirályi Alexandra ezt képmutatásnak nevezte. Úgy fogalmazott: 

a Tisza Párt elnöke nemcsak ezzel a döntéssel dolgozik a magyar gazdák ellen, hanem akkor is, amikor az ukrajnai háborúba küldené a magyar emberek pénzét.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: a magyar családok asztalára jó minőségű, magyar élelmiszernek kell kerülnie, és a magyar gazdák támogatását nem szabad Ukrajnába irányítani. Mint mondta, 

a Fidesz megvédi a magyar gazdaságot, ezért is tartja a kormánypártot a biztos választásnak.

Mint ahogyan azt lapunk is megírta, az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás az elmúlt hetekben az egyik legnagyobb politikai vitává nőtte ki magát Brüsszelben. A tervezet komoly kockázatokat hordoz az európai – így a magyar – mezőgazdaság számára, miközben az ipari exportérdekek egyértelmű nyertesként jelennek meg.

A megállapodás ellen ma európai gazdák tüntettek Strasbourgban.

Borítókép: Gazdatüntetés (Forrás: MTI/EPA/Teresa Suárez)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Pétert utolérte a baloldal legfőbb átka, irány a lejtő + videó

Odrobina Kristóf avatarja

A baloldalon mindig ugyanaz a vége: ha Péterrel kampányolsz, biztos a bukás.

