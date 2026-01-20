Gazdatüntetés Strasbourgban: az európai mezőgazdaság jövője nem alku tárgya + videó + galéria

mezőgazdasággazdatüntetésMercosurStrasbourg

Az EU és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás komoly politikai és társadalmi feszültséget váltott ki Európa-szerte. Az európai gazdák jogosan tartanak attól, hogy az egyezmény elfogadása rontaná a versenyképességüket és élelmiszer-biztonsági kockázatokat hordoz. Eközben az uniós döntéshozók az európai gazdáknak járó agrártámogatások csökkentését is kilátásba helyezték, hogy ezt a pénzt is Ukrajnába küldhessék. Kedden gazdatüntetést szerveztek az Európai Parlament épülete elé, amin több ezren vettek részt.

2026. 01. 20. 18:06
A gazdák dühösek és minden okuk meg van rá Forrás: AFP
Az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás az elmúlt hetekben az egyik legnagyobb politikai vitává nőtte ki magát. A tervezet komoly kockázatokat hordoz az európai – így a magyar – mezőgazdaság számára. Kedden több ezer gazda mintegy ezer traktorral vonult Strasbourgban az Európai Parlament épülete elé. December végén a belga fővárosban szabadult el a gazdák haragja, a gazdatüntetések pedig január 20-án Franciaországban is folytatódnak – számolt be róla a Vaol.

Fotó: AFP

A strasbourgi tiltakozás középpontjában az Európai Unió és a Mercosur-országok (Brazília, Argentína, Uruguay, Paraguay) közötti kereskedelmi megállapodás áll, amely hamarosan az Európai Parlament elé kerülhet. 

Elfogadása komoly élelmiszer-biztonsági és versenyképességi kockázatokat hordoz Európa fogyasztói és gazdái számára. Éppen ezért továbbra is szükség van arra, hogy összefogjunk, és közösen, határozottan lépjünk fel a fenntartható, biztonságos és versenyképes európai mezőgazdaság érdekében

– idézte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát a lap. A kamara hangsúlyozza: a decemberi tüntetések ellenére az Európai Bizottság teljesen figyelmen kívül hagyta a gazdák fő követeléseit:

  • a KAP önállóságát és annak költségvetését, 
  • a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos aggályokat, 
  • az egyszerűsítésre/jobb szabályozásra vonatkozó kéréseket. 
     
1/25 Lázadnak a gazdák a Mercosur - megállapodás ellen

Dömötör Csaba emlékeztetett, a megállapodás értelmében úgy nyitják meg az EU piacait a dél-amerikai országok és Ukrajna irányából, hogy közben húsz százalékkal akarják csökkenteni az agrártámogatásokat, és az így felszabaduló összeget hadialapokba és Ukrajnába küldik. Dömötör arra is emlékeztetett, hogy Magyar Péter az agrártámogatásokról szóló vitán sem jelent meg, és az elmúlt egy évben egyetlen bizottsági ülésen sem állt ki a gazdákért. 

Orbán Viktor: A gazdáknak száz százalékig igazuk van

Nekik két bajuk van most ebben a pillanatban. Az első bajuk az a Mercosur nevű csomag, ami egy szabadkereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, ami megöli a gazdákat. Tehát Magyarország azon országok közé tartozik, amely nem támogatja a Mercosurt

– szögezte le a magyar kormányfő.

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője gyakorlatilag nyíltan elismerte egy sajtótájékoztatón, hogy pártcsaládja teljes mellszélességgel támogatja a Mercosur kereskedelmi megállapodást, még akkor is, ha az súlyos következményekkel járhat az európai – köztük a magyar – gazdákra nézve.

Weber azt is megerősítette, hogy az Európai Néppárt – amelyhez Magyar Péter pártja is tartozik – támogatja a Mercosur-egyezményt. 

A frakcióvezető szavai alapján egyértelmű, hogy Brüsszelben pontosan tudják, hogy a megállapodás komoly társadalmi feszültségeket okoz, mégis végigviszik.

Borítókép: A gazdák dühösek, és minden okuk megvan rá (Fotó: AFP)

