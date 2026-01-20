Gazdatüntetés Strasbourgban: az európai mezőgazdaság jövője nem alku tárgya + videó + galéria

A strasbourgi tiltakozás középpontjában az Európai Unió és a Mercosur-országok (Brazília, Argentína, Uruguay, Paraguay) közötti kereskedelmi megállapodás áll, amely hamarosan az Európai Parlament elé kerülhet.

Elfogadása komoly élelmiszer-biztonsági és versenyképességi kockázatokat hordoz Európa fogyasztói és gazdái számára. Éppen ezért továbbra is szükség van arra, hogy összefogjunk, és közösen, határozottan lépjünk fel a fenntartható, biztonságos és versenyképes európai mezőgazdaság érdekében

– idézte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát a lap. A kamara hangsúlyozza: a decemberi tüntetések ellenére az Európai Bizottság teljesen figyelmen kívül hagyta a gazdák fő követeléseit: