mercosurmanfred webermagyar péterorbán viktor

Orbán Viktor: A gazdáknak száz százalékig igazuk van

A gazdáknak száz százalékig igazuk van, és a magyar kormány nem támogatja a Mercosur-megállapodást – mondta el a miniszterelnök. Míg Orbán Viktor következetesen kiállt a magyar mezőgazdaság és a gazdák védelme mellett, Magyar Péter brüsszeli főnöke dicséri az egyezményt.

Munkatársunktól
2026. 01. 20. 17:27
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
A gazdáknak száz százalékig igaza van – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Mercosur-megállapodás kapcsán. Mint arról korábban beszámoltunk, a latin-amerikai országokkal kötött egyezmény egyenlőtlen feltételekkel engedné be az európai piacra a világ legnagyobb termelőit, megfojtva ezzel az európai mezőgazdaságot és óriási kárt okozva a magyar gazdáknak.

Míg Orbán Viktor kiáll a gazdák mellett, Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber támogatja a Mercosurt
Míg Orbán Viktor kiáll a gazdák mellett, Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber támogatja a Mercosurt (Fotó: AFP)

Nekik két bajuk van most ebben a pillanatban. Az első bajuk az a Mercosur nevű csomag, ami egy szabadkereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, ami megöli a gazdákat. Tehát Magyarország azon országok közé tartozik, aki nem támogatja a Mercosurt

– szögezte le a magyar kormányfő.

A megállapodás ellen tüntető gazdáknak ugyanakkor elege van Magyar Péter képmutatásából.

Mikor álltál ki a gazdák mellett? Soha nem láttunk

– szembesítette az egyik tüntető a Tisza Párt fejét a képmutatásával.

Amikor a tüntető gazdák arról kérdezték Magyart, hogy mit mondott a Mercosurral kapcsolatban brüsszeli főnöke, Manfred Weber, ő igyekezett kitérni a válasz elől. Nem véletlenül nem mert a gazdák szemébe nézni. Weber nyíltan elmondta, hogy támogatja az európai mezőgazdaság halálát jelentő csomagot.

Elvi alapon támogatjuk a Mercosurt, amelyet akár Trump-ellenes egyezménynek is neveznék

– fogalmazott a Tisza Párt európai parlamenti frakciója, az Európai Néppárt (EPP) vezetője.

Magyar kénytelen volt elismerni, hogy a szintén az EPP soraiból kikerült Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke aláírta a Mercosur-megállapodást.

Ezek a gazdák Von der Leyen ellen tüntetnek, te pedig kiállsz mellette!

– jött az újabb szembesítés Magyar Péter számára.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

