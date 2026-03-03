Izrael lebombázta Irán egyik legjobban védett központját + videó

A hadsereg szerint mintegy száz vadászgép több mint kétszázötven bombát dobott le az épületegyüttestre. A célba vett épületek között szerepelt Irán elnöki hivatala, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács központja, egy komplexum, amelyet Irán „legfelsőbb fóruma” használt ülésekre, valamint egy, „az iráni hadsereg tisztjeinek képzésére szolgáló intézmény”.
„A kormányzati komplexum Irán egyik legjobban védett objektuma volt, és több utcára kiterjed Teherán szívében” – áll a közleményben, amely a helyszínt „az iráni terrorrezsim legfontosabb és legközpontibb főhadiszállásának” nevezte.
További Külföld híreink
A hadsereg szerint „a terrorrezsim vezetői és biztonsági tisztségviselői rendszeresen a komplexumban találkoztak, és onnan irányították – többek között – az iráni nukleáris programmal, valamint az Izrael megsemmisítését szolgáló tervvel kapcsolatos helyzetértékeléseket”.
A katonaság megerősítette, hogy röviddel ezelőtt légicsapást hajtott végre Bejrútban, Libanon fővárosában is, amelynek célpontjai „a Hezbollah terrorszervezet parancsnokai” voltak.
További Külföld híreink
Az elmúlt nap során a katonaság közlése szerint a Hezbollah több mint százhatvan célpontját támadták Dél-Libanonban, köztük a szervezet tagjait. A Hezbollah harcosait és az elit Radván-erő tagjait, valamint Izrael elleni támadások előkészítésére használt irányítóközpontokat is lőttek.
Közben a libanoni sajtó újabb csapásokról számol be Dél-Libanonban, ahol az izraeli hadsereg ismételten távozásra szólította fel a térség több tucat falujának lakóit.
Borítókép: Összeomlott épület romjai Teheránban (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Megsérülhetett az iráni nukleáris létesítmény
Műholdképek utalnak rongálódásra Natanzban, Moszkva a párbeszédet sürgeti.
Donald Trump: Túl késő tárgyalni
Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be kedden az amerikai elnök.
Irán a hajóforgalmat fenyegeti: száz konténerszállító vesztegel a Hormuzi-szorosban
Akár 200 dolláros olajárat is elképzelhetőnek tartanak.
Újabb támadáshullám söpört végig a Közel-Keleten + videó
Egész éjjel dörögtek a fegyverek a térségben.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Megsérülhetett az iráni nukleáris létesítmény
Műholdképek utalnak rongálódásra Natanzban, Moszkva a párbeszédet sürgeti.
Donald Trump: Túl késő tárgyalni
Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be kedden az amerikai elnök.
Irán a hajóforgalmat fenyegeti: száz konténerszállító vesztegel a Hormuzi-szorosban
Akár 200 dolláros olajárat is elképzelhetőnek tartanak.
Újabb támadáshullám söpört végig a Közel-Keleten + videó
Egész éjjel dörögtek a fegyverek a térségben.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!