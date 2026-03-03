Izrael lebombázta Irán egyik legjobban védett központját + videó

Az elmúlt nap során a katonaság közlése szerint a Hezbollah több mint százhatvan célpontját támadták Dél-Libanonban, köztük a szervezet tagjait. A Hezbollah harcosait és az elit Radván-erő tagjait, valamint Izrael elleni támadások előkészítésére használt irányítóközpontokat is lőttek.

Közben a libanoni sajtó újabb csapásokról számol be Dél-Libanonban, ahol az izraeli hadsereg ismételten távozásra szólította fel a térség több tucat falujának lakóit.

Borítókép: Összeomlott épület romjai Teheránban (Fotó: AFP)