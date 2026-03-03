Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

IzraelIrántámadás

Izrael lebombázta Irán egyik legjobban védett központját + videó

Az izraeli légierő csapást mért Irán kormányzati komplexumára Teheránban – közölte a hadsereg szóvivője kedden.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 15:32
Összeomlott épület romjai Teheránban (Fotó: AFP)
A hadsereg szerint mintegy száz vadászgép több mint kétszázötven bombát dobott le az épületegyüttestre. A célba vett épületek között szerepelt Irán elnöki hivatala, a Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács központja, egy komplexum, amelyet Irán „legfelsőbb fóruma” használt ülésekre, valamint egy, „az iráni hadsereg tisztjeinek képzésére szolgáló intézmény”.

Egy súlyosan megrongálódott épület Iránban (Fotó: AFP)
Egy súlyosan megrongálódott épület Iránban (Fotó: AFP)

„A kormányzati komplexum Irán egyik legjobban védett objektuma volt, és több utcára kiterjed Teherán szívében” – áll a közleményben, amely a helyszínt „az iráni terrorrezsim legfontosabb és legközpontibb főhadiszállásának” nevezte.

A hadsereg szerint „a terrorrezsim vezetői és biztonsági tisztségviselői rendszeresen a komplexumban találkoztak, és onnan irányították – többek között – az iráni nukleáris programmal, valamint az Izrael megsemmisítését szolgáló tervvel kapcsolatos helyzetértékeléseket”.

A katonaság megerősítette, hogy röviddel ezelőtt légicsapást hajtott végre Bejrútban, Libanon fővárosában is, amelynek célpontjai „a Hezbollah terrorszervezet parancsnokai” voltak.

Az elmúlt nap során a katonaság közlése szerint a Hezbollah több mint százhatvan célpontját támadták Dél-Libanonban, köztük a szervezet tagjait. A Hezbollah harcosait és az elit Radván-erő tagjait, valamint Izrael elleni támadások előkészítésére használt irányítóközpontokat is lőttek.

Közben a libanoni sajtó újabb csapásokról számol be Dél-Libanonban, ahol az izraeli hadsereg ismételten távozásra szólította fel a térség több tucat falujának lakóit.

Borítókép: Összeomlott épület romjai Teheránban (Fotó: AFP)

