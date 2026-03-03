Egyesült ÁllamokIránatombomba

Irán atombombákkal fenyegette meg Amerikát

Az iráni tárgyalók az idei egyeztetések első fordulójában azzal dicsekedtek, hogy elegendő, magas dúsítású uránnal rendelkeznek 11 atombomba előállításához – állította Steve Witkoff amerikai különmegbízott a Fox Newsnak adott interjújában. A The Times of Israel beszámolója szerint Washington ezt követően világossá tette: kész minden eszközzel megakadályozni, hogy Teherán nukleáris fegyverhez jusson.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 11:47
A natanz-i nukleáris létesítmény építés alatt, járműlehajtóval és személyzeti bejáratokkal Natanz közelében, Iszfahán tartományban Fotó: AFP
Az iráni tárgyalódelegáció az idei első egyeztetésen nyíltan közölte az amerikai féllel, hogy 460 kilogramm 60 százalékos dúsítású urán felett rendelkezik, amelyből – saját számításaik szerint – 11 atombomba állítható elő – erről beszélt Steve Witkoff az amerikai Fox News csatornának adott interjújában. A The Times of Israel tudósítása szerint az amerikai különmegbízott úgy fogalmazott: az iráni tárgyalók „minden szégyenérzet nélkül” ismertették ezt az információt.

Az iráni fél büszke volt arra, hogy a nemzetközi felügyeleti mechanizmusokat megkerülve jutott el arra a szintre, ahol már fegyvergyártásra alkalmas mennyiségű anyaggal rendelkezik – mondta Steve Witkoff
Az iráni fél büszke volt arra, hogy a nemzetközi felügyeleti mechanizmusokat megkerülve jutott el arra a szintre, ahol már fegyvergyártásra alkalmas mennyiségű anyaggal rendelkezik – mondta Steve Witkoff Fotó: Getty Images via AFP

Witkoff szerint a teheráni küldöttek arra is utaltak, hogy „elidegeníthetetlen joguk” van a nukleáris üzemanyag dúsítására. Az amerikai fél erre azzal reagált, hogy az Egyesült Államoknak „elidegeníthetetlen joga” megakadályozni őket ebben.

A különmegbízott azt is állította: az iráni fél büszke volt arra, hogy a nemzetközi felügyeleti mechanizmusokat megkerülve jutott el arra a szintre, ahol már fegyvergyártásra alkalmas mennyiségű anyaggal rendelkezik. Hozzátette, az általuk felhalmozott magas dúsítású urán akár egy héten vagy tíz napon belül fegyverminőségűvé alakítható, amennyiben ehhez rendelkezésre állnak a szükséges létesítmények.

Az Egyesült Államok ugyanakkor azt állítja, hogy korábbi csapásaival megsemmisítette Irán kulcsfontosságú nukleáris infrastruktúráját, így Teherán jelenleg nem lenne képes az uránt ténylegesen fegyverré alakítani.

Witkoff arról is beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök őt és Jared Kushnert bízta meg azzal, hogy próbáljanak átfogó megállapodást elérni Iránnal. 

Washington célja az lett volna, hogy Teherán számolja fel rakétaprogramját, hagyjon fel regionális proxyerőinek támogatásával, csökkentse haditengerészeti jelenlétét, valamint állítsa le a nukleáris dúsítást.

A különmegbízott szerint azonban már a második tárgyalási fordulóra egyértelművé vált, hogy valódi áttörésre kevés az esély. Mint fogalmazott, az iráni fél pozitív fejlemények kommunikálását várta, ám „azon a találkozón nem volt pozitív a helyzet”.

Borítókép: A natanzi nukleáris létesítmény építés alatt, járműlehajtóval és személyzeti bejáratokkal Natanz közelében, Iszfahán tartományban (Fotó: AFP)

