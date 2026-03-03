Az iráni tárgyalódelegáció az idei első egyeztetésen nyíltan közölte az amerikai féllel, hogy 460 kilogramm 60 százalékos dúsítású urán felett rendelkezik, amelyből – saját számításaik szerint – 11 atombomba állítható elő – erről beszélt Steve Witkoff az amerikai Fox News csatornának adott interjújában. A The Times of Israel tudósítása szerint az amerikai különmegbízott úgy fogalmazott: az iráni tárgyalók „minden szégyenérzet nélkül” ismertették ezt az információt.
Irán atombombákkal fenyegette meg Amerikát
Az iráni tárgyalók az idei egyeztetések első fordulójában azzal dicsekedtek, hogy elegendő, magas dúsítású uránnal rendelkeznek 11 atombomba előállításához – állította Steve Witkoff amerikai különmegbízott a Fox Newsnak adott interjújában. A The Times of Israel beszámolója szerint Washington ezt követően világossá tette: kész minden eszközzel megakadályozni, hogy Teherán nukleáris fegyverhez jusson.
Witkoff szerint a teheráni küldöttek arra is utaltak, hogy „elidegeníthetetlen joguk” van a nukleáris üzemanyag dúsítására. Az amerikai fél erre azzal reagált, hogy az Egyesült Államoknak „elidegeníthetetlen joga” megakadályozni őket ebben.
A különmegbízott azt is állította: az iráni fél büszke volt arra, hogy a nemzetközi felügyeleti mechanizmusokat megkerülve jutott el arra a szintre, ahol már fegyvergyártásra alkalmas mennyiségű anyaggal rendelkezik. Hozzátette, az általuk felhalmozott magas dúsítású urán akár egy héten vagy tíz napon belül fegyverminőségűvé alakítható, amennyiben ehhez rendelkezésre állnak a szükséges létesítmények.
Az Egyesült Államok ugyanakkor azt állítja, hogy korábbi csapásaival megsemmisítette Irán kulcsfontosságú nukleáris infrastruktúráját, így Teherán jelenleg nem lenne képes az uránt ténylegesen fegyverré alakítani.
Witkoff arról is beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök őt és Jared Kushnert bízta meg azzal, hogy próbáljanak átfogó megállapodást elérni Iránnal.
Washington célja az lett volna, hogy Teherán számolja fel rakétaprogramját, hagyjon fel regionális proxyerőinek támogatásával, csökkentse haditengerészeti jelenlétét, valamint állítsa le a nukleáris dúsítást.
A különmegbízott szerint azonban már a második tárgyalási fordulóra egyértelművé vált, hogy valódi áttörésre kevés az esély. Mint fogalmazott, az iráni fél pozitív fejlemények kommunikálását várta, ám „azon a találkozón nem volt pozitív a helyzet”.
Törökország az iráni háború eszkalációja miatt újabb, akár egymilliós menekülthullám lehetőségére készül, miközben már most is a világ egyik legnagyobb befogadó állama. Ankara a korábbi „nyitott ajtók” politikájával szakítva határzárakkal, pufferzónákkal és rendkívüli intézkedésekkel igyekszik megelőzni, hogy a konfliktus következményei tovább destabilizálják az országot és Európa irányába tereljék a migrációs nyomást.
Borítókép: A natanzi nukleáris létesítmény építés alatt, járműlehajtóval és személyzeti bejáratokkal Natanz közelében, Iszfahán tartományban (Fotó: AFP)
Így tehet pontot az ukrajnai háború végére a közel-keleti konfliktus
Zelenszkij elkezdett aggódni.
Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal beszélt telefonon
A két vezető a fogságba esett magyarok ügyéről és az ukrajnai háború diplomáciai rendezésének lehetőségéről tárgyalt.
„Magyar Péter haladéktalanul egyeztessen az ukrán barátaival az olajblokád feloldásáról!”
Orbán Balázs felszólította az ellenzéki vezetőt.
Kibújt a szög a zsákból: Zelenszkij Orbán Viktor vereségét és Magyar Péter győzelmét akarja
Az ukrán elnök nem folytat párbeszédet Orbán Viktorral.
