Irán atombombákkal fenyegette meg Amerikát

Az Egyesült Államok ugyanakkor azt állítja, hogy korábbi csapásaival megsemmisítette Irán kulcsfontosságú nukleáris infrastruktúráját, így Teherán jelenleg nem lenne képes az uránt ténylegesen fegyverré alakítani.

Witkoff arról is beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök őt és Jared Kushnert bízta meg azzal, hogy próbáljanak átfogó megállapodást elérni Iránnal.

Washington célja az lett volna, hogy Teherán számolja fel rakétaprogramját, hagyjon fel regionális proxyerőinek támogatásával, csökkentse haditengerészeti jelenlétét, valamint állítsa le a nukleáris dúsítást.