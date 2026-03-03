Kemény üzenet a liberális elemzőtől: Már ősszel taxisblokád jöhet, ha a Tisza körüli szakértők tervei megvalósulnak

Beszédes eszmefuttatást adott elő Monológ című műsorának legutóbbi adásában Ceglédi Zoltán. Elemzésében – a korábban az SZDSZ-nek, a Momentumnak és a Republikon Intézetnek is dolgozó, önmagát leginkább liberálisként meghatározó – politológus azt latolgatta, hogy a választások után melyik politikai erő milyen megszorító intézkedéseket vezetne be.

Ceglédi Zoltán (Fotó: Képernyőkép)

Merthogy Ceglédi szerint ez elkerülhetetlen. Hogy tényleg így van-e, az most mellékes, sokkal érdekesebb, hogy az elemző milyen megoldásokat tart lehetségesnek a Fidesznél és milyeneket a Tiszánál.

Ceglédi a jelenlegi kormánypártok kapcsán elsősorban a multinacionális cégek és más nagyvállalatok különadójának emelését véli elképzelhetőnek, de megemlített olyan lépéseket is, mint a kata átalakítása.

Zárójeles megjegyzés: utóbbinál Ceglédi annyiban téved, hogy a kata szabályait elsősorban nem azért módosították, hogy több adó folyjon be, hanem azért, mert tömegek éltek vissza az elvben a legkisebb vállalkozásoknak szóló könnyített közteherviselési megoldással.

Az elemző részletesebben beszélt arról, szerinte mi várható a Tisza hatalomra kerülése esetén. Azzal kezdte: a pártban emiatt Magyar Péter és a Shelltől frissiben átigazolt Kapitány István között küzdelem alakulhat ki, utóbbitól pedig azt „nagyon-nagyon várja a mindenkori SZDSZ, hogy mindenféle vonatkozó költségvetési kiigazításokat tegyen”. Hogy a párton belüli harcból ki jönne ki győztesen, azt Ceglédi nem tippelte meg, ugyanakkor megjegyezte: „ott azért tényleg sorban állnak a Bod Péter Ákos-i értelemben vett szakértők arra nézvést, hogy akkor most ezt a támogatást vagy adókedvezményt szüntessék meg, azt az adóterhet növeljék, amiből már ősszel lenne egy kvázi taxiblokád.”

A hasonlattal Ceglédi nyilvánvalóan arra utalt, hogy a Tisza környékén működő közgazdászok olyan terveket szövögetnek, amelyek megvalósítása esetén irdatlan erejű társadalmi felháborodás bontakoznak ki.

A Magyar Nemzet a közelmúltban cikksorozatot indított, amelyben bemutatjuk, hogy a Tisza hogyan tagadja el a választásokig a valódi terveit. Ennek kapcsán kitérünk a párt körüli szakértők azon ötleteire is, amelyek durva megszorításokat tartalmaznak. Cikksorozatunk legutóbbi részében például a nyugdíjasok megsarcolásáról szóló tiszás szakértői nyilatkozatokat szedtük össze, amelyben a Ceglédi által emlegetett Bod Péter Ákostól is szerepelnek mondatok.

Borítókép: Bod Péter Ákos (Forrás: YouTube)