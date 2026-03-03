Kamion gázolt a Városház téren, egy nő a helyszínen meghalt

Kamion gázolt el egy embert, aki a jármű alá szorult Komlón, a Városház téren – értesült a Bama.
A sérültet speciális emelőpárna segítségével szabadították ki a komlói és a pécsi hivatásos tűzoltók a kamion alól. Az egységek gyors és összehangolt beavatkozásának köszönhetően sikerült kiemelni az áldozatot, akit átadtak a mentőknek. Úgy tudni, a kamion egy nőt gázolt el, aki a helyszínen meghalt.
A helyszínelés idejére forgalomkorlátozást vezettek be a Városház tér környékén, az arra közlekedők torlódásra számíthatnak. Az eset részleteit a Bama cikkében olvashatja.
