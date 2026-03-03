Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

emberölésrendőrkülönös kegyetlenség

Megszólalt a rendőrség a 27 éve eltűnt Zitáról, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt indítottak büntetőeljárást

Eltűnésnek indult az ügy huszonhét évvel ezelőtt, mára kiderült, hogy valójában emberölés történt. Egy ceglédberceli férfi 1999. június 1-jén tett bejelentést a rendőrségen arról, hogy a 25 éves felesége két nappal korábban világgá ment a közös otthonukból, kétéves gyermeküket pedig otthon hagyta.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 12:43
Tomsits Tulipán alezredes, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitányának helyettese Fotó: Polyák Attila
Az ügy előzményeiről és részleteiről Tomsits Tulipán alezredes, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitányának helyettese adott tájékoztatást. 

Rendőrségi sajtáj
Fotó: Polyák Attila

Az ügyben még 1999-ben, az eltűnés bejelentése után a Ceglédi Rendőrkapitányságon körözési eljárás indult. A rendőrök több embert meghallgattak és adatokat gyűjtöttek. A férj elmondta, hogy a házasságuk megromlott és a felesége többször is közölte vele, hogy elköltözik. A nő megtalálására tett akkori intézkedések nem vezettek eredményre. A fordulat nagyjából huszonhét évvel később jött, ugyanis a sértett hozzátartozóinak köszönhetően a közelmúltban olyan információk derültek ki, amelyek rövid idő alatt meghozták a várt eredményt – írja a rendőrségi portál. 

F. Istvánt, az eltűnt Zita férjét a körözési eljárásban hallgatták meg tanúként néhány nappal ezelőtt a rendőrök. A 64 éves férfi végül úgy döntött, nem cipeli tovább a terhet, elmondta a rendőröknek a rejtélyes eltűnés részleteit. Kiderült, hogy a sértett anyósával nem voltak jó viszonyban és a házasságuk is megromlott. A nő költözni akart, de ebben sem a férje, sem annak édesanyja nem támogatta.

A férfi végül megmutatta a rendőröknek a Ceglédbercel és Cegléd közötti területet, ahova autóval vitte el a felesége holttestét és azt elásta. A rendőrök megtalálták a sértett maradványait, amiket az eljárás keretében szakértő vizsgál meg.

Az ügyben büntetőeljárás indult a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságon aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt. F. Istvánt gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók. Kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

