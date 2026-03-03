Megszólalt a rendőrség a 27 éve eltűnt Zitáról, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt indítottak büntetőeljárást

F. Istvánt, az eltűnt Zita férjét a körözési eljárásban hallgatták meg tanúként néhány nappal ezelőtt a rendőrök. A 64 éves férfi végül úgy döntött, nem cipeli tovább a terhet, elmondta a rendőröknek a rejtélyes eltűnés részleteit. Kiderült, hogy a sértett anyósával nem voltak jó viszonyban és a házasságuk is megromlott. A nő költözni akart, de ebben sem a férje, sem annak édesanyja nem támogatta.

A férfi végül megmutatta a rendőröknek a Ceglédbercel és Cegléd közötti területet, ahova autóval vitte el a felesége holttestét és azt elásta. A rendőrök megtalálták a sértett maradványait, amiket az eljárás keretében szakértő vizsgál meg.