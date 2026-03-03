Rendkívüli

Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

Újabb körzetekről jöttek ki adatok: nagyon vezet a Fidesz–KDNP Borsodban, Komáromban és Vasban

A kormánypártok nagyon jól állnak a választókerületi adatok szerint.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 13:29
Egy borsodi, egy komáromi és egy Vas vármegyei körzetben is nagyon vezet a Fidesz – írja a Mandiner a birtokukba került legújabb kutatások alapján.

Csongrád, 2026. február 26. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának csongrádi állomásán 2026. február 26-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának csongrádi állomásán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A lap felidézte: Orbán Viktor miniszterelnök Navracsics Tibor mellett kampányolt két héttel ezelőtt a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy

magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén.

Korábban arról is írtak, hogy egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a kormánypárt, valamint arról is, hogy a bajai és a pápai központú választókerületben is a Fidesz áll az élen.

 

Sárváron és környékén hatalmas a Fidesz előnye

A Vas vármegyei 2-es számú körzetben, Sárváron és környékén, ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek

  • 48 százaléka a Fidesz–KDNP-re,
  • 28 százalék a Tiszára,
  • 2 százaléka a Mi Hazánkra,
  • 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,
  • 2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
  • 2 százalék egyéb létező pártra szavazna,
  • 2 százalék nem menne el,
  • 7 százalék bizonytalan, míg 
  • 7 százalék nem mondta meg, kire voksolna.
 

Ebben a választókerületben a Fidesz részéről Ágh Péter indul.

A Mandiner emlékeztetett: Magyar Péter korábban azt mondta, hogy ebben a körzetben a Tisza Párt jelöltjének van esélye a győzelemre. A számok alapján nem úgy tűnik, hogy igazat mondott a Tisza elnöke.

 

Előnyben a kormánypártok Ózdon

A Borsod vármegyei 3-as számú körzetben, Ózdon és környékén, ha most vasárnap tartanák a választásokat, akkor a megkérdezettek

  • 45 százaléka a Fidesz–KDNP-re,
  • 26 százalék a Tisza Pártra,
  • 7 százaléka a Mi Hazánkra,
  • 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,
  • 1 százaléka a Jobbikra,
  • 1 százalék egyéb létező pártra szavazna,
  • 1 százalék nem menne el,
  • 8 százalék bizonytalan,
  • 9 százalék nem mondta meg, kire voksolna.
 

A Fidesz részéről ebben a körzetben Csuzda Gábor indul.

 

Fidesz-vezetés Komáromban is

A Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben, Komáromban és környékén, ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek

  • 43 százaléka a Fidesz–KDNP-re,
  • 34 százalék a Tiszára,
  • 4 százaléka a Mi Hazánkra,
  • 4 százaléka a Demokratikus Koalícióra,
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
  • 1 százalék egyéb létező pártra szavazna,
  • 7 százaléka bizonytalan,
  • 6 százalék nem mondta meg, kire voksolna.
 

Czunyiné Bertalan Judit indul a Fidesz részéről ebben a választókerületben. A Mandiner rámutatott: a komáromi akkumulátorgyár körüli politikai hisztériakeltést évek óta csinálja a helyi ellenzék, ám ez jól láthatóan nem hatott a helyi közéletre.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Sopronban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


