Újabb körzetekről jöttek ki adatok: nagyon vezet a Fidesz–KDNP Borsodban, Komáromban és Vasban

Egy borsodi, egy komáromi és egy Vas vármegyei körzetben is nagyon vezet a Fidesz – írja a Mandiner a birtokukba került legújabb kutatások alapján.

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának csongrádi állomásán (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A lap felidézte: Orbán Viktor miniszterelnök Navracsics Tibor mellett kampányolt két héttel ezelőtt a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy

magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén.

Korábban arról is írtak, hogy egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a kormánypárt, valamint arról is, hogy a bajai és a pápai központú választókerületben is a Fidesz áll az élen.

Sárváron és környékén hatalmas a Fidesz előnye

A Vas vármegyei 2-es számú körzetben, Sárváron és környékén, ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek

48 százaléka a Fidesz–KDNP-re,

28 százalék a Tiszára,

2 százaléka a Mi Hazánkra,

2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,

2 százalék egyéb létező pártra szavazna,

2 százalék nem menne el,

7 százalék bizonytalan, míg

7 százalék nem mondta meg, kire voksolna.

Ebben a választókerületben a Fidesz részéről Ágh Péter indul.

A Mandiner emlékeztetett: Magyar Péter korábban azt mondta, hogy ebben a körzetben a Tisza Párt jelöltjének van esélye a győzelemre. A számok alapján nem úgy tűnik, hogy igazat mondott a Tisza elnöke.

Előnyben a kormánypártok Ózdon

A Borsod vármegyei 3-as számú körzetben, Ózdon és környékén, ha most vasárnap tartanák a választásokat, akkor a megkérdezettek

45 százaléka a Fidesz–KDNP-re,

26 százalék a Tisza Pártra,

7 százaléka a Mi Hazánkra,

2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,

1 százaléka a Jobbikra,

1 százalék egyéb létező pártra szavazna,

1 százalék nem menne el,

8 százalék bizonytalan,

9 százalék nem mondta meg, kire voksolna.

A Fidesz részéről ebben a körzetben Csuzda Gábor indul.

Fidesz-vezetés Komáromban is

A Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben, Komáromban és környékén, ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek