Újabb körzetekről jöttek ki adatok: nagyon vezet a Fidesz–KDNP Borsodban, Komáromban és Vasban

Egy borsodi, egy komáromi és egy Vas vármegyei körzetben is nagyon vezet a Fidesz – írja a Mandiner a birtokukba került legújabb kutatások alapján.
A lap felidézte: Orbán Viktor miniszterelnök Navracsics Tibor mellett kampányolt két héttel ezelőtt a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy
magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén.
Korábban arról is írtak, hogy egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a kormánypárt, valamint arról is, hogy a bajai és a pápai központú választókerületben is a Fidesz áll az élen.
Sárváron és környékén hatalmas a Fidesz előnye
A Vas vármegyei 2-es számú körzetben, Sárváron és környékén, ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek
- 48 százaléka a Fidesz–KDNP-re,
- 28 százalék a Tiszára,
- 2 százaléka a Mi Hazánkra,
- 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,
- 2 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
- 2 százalék egyéb létező pártra szavazna,
- 2 százalék nem menne el,
- 7 százalék bizonytalan, míg
- 7 százalék nem mondta meg, kire voksolna.
Ebben a választókerületben a Fidesz részéről Ágh Péter indul.
A Mandiner emlékeztetett: Magyar Péter korábban azt mondta, hogy ebben a körzetben a Tisza Párt jelöltjének van esélye a győzelemre. A számok alapján nem úgy tűnik, hogy igazat mondott a Tisza elnöke.
Előnyben a kormánypártok Ózdon
A Borsod vármegyei 3-as számú körzetben, Ózdon és környékén, ha most vasárnap tartanák a választásokat, akkor a megkérdezettek
- 45 százaléka a Fidesz–KDNP-re,
- 26 százalék a Tisza Pártra,
- 7 százaléka a Mi Hazánkra,
- 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra,
- 1 százaléka a Jobbikra,
- 1 százalék egyéb létező pártra szavazna,
- 1 százalék nem menne el,
- 8 százalék bizonytalan,
- 9 százalék nem mondta meg, kire voksolna.
A Fidesz részéről ebben a körzetben Csuzda Gábor indul.
Fidesz-vezetés Komáromban is
A Komárom-Esztergom vármegyei 3-as számú körzetben, Komáromban és környékén, ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek
- 43 százaléka a Fidesz–KDNP-re,
- 34 százalék a Tiszára,
- 4 százaléka a Mi Hazánkra,
- 4 százaléka a Demokratikus Koalícióra,
- 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra,
- 1 százalék egyéb létező pártra szavazna,
- 7 százaléka bizonytalan,
- 6 százalék nem mondta meg, kire voksolna.
