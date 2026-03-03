Már az ügyészség is megerősítette: nyomoz a NAV Radnai céges botránya miatt

Megerősítette lapunknak az eljárást felügyelő ügyészség, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Budai Gyula feljelentése alapján nyomozást folytat Radnai Márk Tisza-alelnök korábbi céges ügyével kapcsolatban. A témában írt megkeresésünkre a Fővárosi Főügyészség azt a választ adta, hogy „a megadottak közül a feljelentésre vonatkozó feltételek alapján egy elrendelt nyomozást lehetett azonosítani, amellyel kapcsolatban további tájékoztatásért javasoljuk, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz szíveskedjék fordulni”. Budai Gyula egyébként közokirat-hamisítás, fiktív üzletrész-átruházás és költségvetési csalás bűntettének gyanújával tett feljelentést.

Fiktív számlák, felvett százmilliók

A miniszteri biztos azután fordult a hatósághoz, hogy kiderült: Radnai korábbi cégénél, a Story Chef Kft.-nél bűncselekménygyanús ügyletek történhettek. Budai Gyula már több információt is közreadott az üggyel kapcsolatban, amelynek lényege, hogy Radnai Márk két hajléktalan stróman ügyvezetőt alkalmazott a Story Chef Kft. nevű korábbi cégénél és rendszeresen találkozott is velük, mégpedig nem is akárhol: a Lánchíd-botrány elhíresült exügyvédjének, Víg Mórnak az irodájában. Budai hozzátette, hogy a később Valmiera Plus Kft.-re átnevezett Story Chef az egyik hajléktalan stróman, Kasztel Attila ügyvezetősége alatt több száz millió forint értékű fiktív számlát fogadott be egy bizonyos Punto Seguro Kft.-től, majd az így kifizetett pénzt készpénzben visszajuttatták Radnai Márknak. A Punto Segurót ugyanis eleve azért hozhatták létre, hogy a fiktív számlákon szereplő pénzt megszerezzék. A céget 2024-ben felszámolták 150 milliós NAV-tartozás miatt – derült ki a miniszteri biztos korábbi közléseiből.

Gyanúsított az egyik hajléktalan stróman

Radnai mindent tagadott, ám Budai Gyula egy tanúvallomás-részletet is közzétett, amely igazolta a Tisza Párt alelnökével kapcsolatos állításait. A vallomást tevő beszélt a Radnai által pénzelt hajléktalan strómanokról, fiktív számlákról, cégeltüntetésről. A kormánypárti politikus kedden újabb bizonyítékkal állt elő: nyilvánosságra hozta Kasztel gyanúsítotti kihallgatásának jegyzőkönyv-részletét. Abban az áll, hogy a gyanú szerint Kasztel szándékosan rábírta Vig Mórt arra, hogy a Valmiera Plus Kft. gazdasági társaság adataiként a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2021. október 4. hatállyal Andrási Tamást (ő a másik hajléktalan stróman) vezető tisztségviselőként jegyezze be a cégnyilvántartásba. Andrási pár nappal korábban aláírta a szükséges dokumentumokat, ám a Vig Mór által benyújtott okiratokkal ellentétben „nem szerzett tényleges irányítási és képviseleti jogot a gazdasági társaság felett, és a gazdasági társaság tényleges működtetésére vonatkozó szándéka sem volt” – áll a jegyzőkönyveben. A cégbíróság azonban a valótlan tartalmú okiratok és nyilatkozatok alapján bejegyezte Andrási Tamást a cégnyilvántartásba.

