Újabb botrányos részletek derültek ki Radnai Márk céges ügyleteiről

Újabb videóval jelentkezett pénteken Budai Gyula Radnai Márk korábbi cégének botrányával összefüggésben. Budai a tegnap nyilvánosságra hozott információit megerősítve bemutatott egy céghálót, ami igazolja a Tisza alelnöke és a Lánchíd-botrány kulcsfigurája, Vig Mór kapcsolatát. Radnai volt cégét ugyanis ugyanoda jegyezték be, ahol Vig Mór ügyvédi irodájának székhelye is volt – emelte ki a miniszteri biztos, megismételve, hogy ebben az ügyvédi irodában találkozott Radnai Márk azokkal a strómanokkal, akik később a cég ügyvezetői lettek és akiknek az aláírásáért a Tisza-alelnök százezer forintot fizetett.

Budai feljelentésre készül

Minderre azért volt szükség, mert Radnaiék volt cége, a Story Chef Kft. százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján egy olyan vállalkozás részére, amelynek ügyvezető igazgatója készpénzben felvette az összegeket és azokat a gyanú szerint visszajuttatta Radnaihoz Márkhoz – tette hozzá a miniszteri biztos.

Megemlítette, hogy a cégiratokból jól látható: a fiktív számlákat kiállító vállalkozást kifejezetten erre a célra hozták létre, ugyanis 2024-ben a céget felszámolták, mert 145 milliós tartozása volt.

Budai Gyula leszögezte, valamennyi cégirat és bizonyíték rendelkezésére áll, és miután mindent nyilvánosságra hozott, költségvetési csalás és közokirat-hamisítás gyanújával feljelentést fog tenni Radnai Márk ellen az adóhatóságnál.

Radnai ugyanezt fontolgatja, csak fordítva. A Tisza-alelnök szerint hazugság, hogy strómanokkal találkozott volna, vagy céges visszaélésekben vett volna részt, ezért feljelentést tesz és polgári pert indít. Radnai – tartva a Magyar Péter diktálta tiszás tempót – minden sajtóorgánumot bírósággal fenyegetett meg, amely beszámol az ügyről.

Randaiékhoz vándorolhatott egy nagy zsák pénz

S ha már itt tartunk: Budai Gyula arra a céges botrányra utalt, amelynek részleteit a napokban elsőként a Magyar Nemzet tárta a nyilvánosság elé. Akkor megírtuk: úgy tudjuk, az ügyben hatósági vizsgálódás is folyik, az ügy szálai pedig egy bizonyos Story Chef Kft.-ig vezetnek vissza.

A vállalkozást 2019 októberében Radnai és a Família Kft.-ben gyerekként ismertté váló Spáh Dávid alapította. A cégadatokból kiderül, hogy a ténylegesen mindössze egy évig működő vállalkozásból Radnai fél év után, 2020 tavaszán hivatalosan távozott, pár hónappal később Spáh is átadta tulajdonrészét másoknak.

A társaságnál azonban gyanús pénzmozgásokra akadt a hatóság. Az adatok szerint 2020-ban a vállalkozásnak csaknem 310 millió forint árbevétele keletkezett, de elszámoltak 312 millió ráfordítást is, így végül a cég veszteséggel zárt. Papíron. Úgy tudjuk ugyanis, hogy 2020-ban a Story Chef Kft. százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján a Punto Seguro Kft. részére, amelynek ügyvezetője készpénzben fölvehette az összegeket, amiket a gyanú szerint visszajuttathatott Radnaiékhoz. Az azóta már felszámolt Punto Segurót feltehetően kizárólag erre a célra hozták létre.

Itt jön újra a képbe Radnai Márk. Egy forrásunk szerint ugyanis annak ellenére, hogy Radnai papíron 2020 áprilisában kiszállt a Story Chefből, a Tisza Párt mai alelnöke valamiért aktívan részt vett a vállalkozás elfektetésében.

Úgy tudjuk, hogy például még 2021 szeptemberében ő fizette ki azt a hajléktalan férfit, aki a vállalkozás új stróman-ügyvezetője lett – erről beszélt Budai Gyula is.