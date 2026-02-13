Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

magyar pétervig mórbudai gyularadnai márk

Újabb botrányos részletek derültek ki Radnai Márk céges ügyleteiről

Minden bizonyíték rendelkezésére áll, ezért hamarosan több bűncselekmény miatt is feljelentést fog tenni Radnai Márk ellen – jelentette be legújabb videójában Budai Gyula. A miniszteri biztos arról beszélt, a Tisza-alelnök egy százmilliós összegű céges visszaélésben vehetett részt hajléktalan strómanok és a Lánchíd-botrány kulcsfigurája, Vig Mór közreműködésével. Radnai is pert helyezett kilátásba – elsősorban a sajtó ellen.

Munkatársunktól
2026. 02. 13. 13:07
Újabb videóval jelentkezett pénteken Budai Gyula Radnai Márk korábbi cégének botrányával összefüggésben. Budai a tegnap nyilvánosságra hozott információit megerősítve bemutatott egy céghálót, ami igazolja a Tisza alelnöke és a Lánchíd-botrány kulcsfigurája, Vig Mór kapcsolatát. Radnai volt cégét ugyanis ugyanoda jegyezték be, ahol Vig Mór ügyvédi irodájának székhelye is volt – emelte ki a miniszteri biztos, megismételve, hogy ebben az ügyvédi irodában találkozott Radnai Márk azokkal a strómanokkal, akik később a cég ügyvezetői lettek és akiknek az aláírásáért a Tisza-alelnök százezer forintot fizetett.

Budai feljelentésre készül

Minderre azért volt szükség, mert Radnaiék volt cége, a Story Chef Kft. százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján egy olyan vállalkozás részére, amelynek ügyvezető igazgatója készpénzben felvette az összegeket és azokat a gyanú szerint visszajuttatta Radnaihoz Márkhoz – tette hozzá a miniszteri biztos. 

Megemlítette, hogy a cégiratokból jól látható: a fiktív számlákat kiállító vállalkozást kifejezetten erre a célra hozták létre, ugyanis 2024-ben a céget felszámolták, mert 145 milliós tartozása volt. 

Budai Gyula leszögezte, valamennyi cégirat és bizonyíték rendelkezésére áll, és miután mindent nyilvánosságra hozott, költségvetési csalás és közokirat-hamisítás gyanújával feljelentést fog tenni Radnai Márk ellen az adóhatóságnál.

Radnai ugyanezt fontolgatja, csak fordítva. A Tisza-alelnök szerint hazugság, hogy strómanokkal találkozott volna, vagy céges visszaélésekben vett volna részt, ezért feljelentést tesz és polgári pert indít. Radnai – tartva a Magyar Péter diktálta tiszás tempót – minden sajtóorgánumot bírósággal fenyegetett meg, amely beszámol az ügyről.

Randaiékhoz vándorolhatott egy nagy zsák pénz

S ha már itt tartunk: Budai Gyula arra a céges botrányra utalt, amelynek részleteit a napokban elsőként a Magyar Nemzet tárta a nyilvánosság elé. Akkor megírtuk: úgy tudjuk, az ügyben hatósági vizsgálódás is folyik, az ügy szálai pedig egy bizonyos Story Chef Kft.-ig vezetnek vissza. 

A vállalkozást 2019 októberében Radnai és a Família Kft.-ben gyerekként ismertté váló Spáh Dávid alapította. A cégadatokból kiderül, hogy a ténylegesen mindössze egy évig működő vállalkozásból Radnai fél év után, 2020 tavaszán hivatalosan távozott, pár hónappal később Spáh is átadta tulajdonrészét másoknak. 

A társaságnál azonban gyanús pénzmozgásokra akadt a hatóság. Az adatok szerint 2020-ban a vállalkozásnak csaknem 310 millió forint árbevétele keletkezett, de elszámoltak 312 millió ráfordítást is, így végül a cég veszteséggel zárt. Papíron. Úgy tudjuk ugyanis, hogy 2020-ban a Story Chef Kft. százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján a Punto Seguro Kft. részére, amelynek ügyvezetője készpénzben fölvehette az összegeket, amiket a gyanú szerint visszajuttathatott Radnaiékhoz. Az azóta már felszámolt Punto Segurót feltehetően kizárólag erre a célra hozták létre.

Itt jön újra a képbe Radnai Márk. Egy forrásunk szerint ugyanis annak ellenére, hogy Radnai papíron 2020 áprilisában kiszállt a Story Chefből, a Tisza Párt mai alelnöke valamiért aktívan részt vett a vállalkozás elfektetésében. 

Úgy tudjuk, hogy például még 2021 szeptemberében ő fizette ki azt a hajléktalan férfit, aki a vállalkozás új stróman-ügyvezetője lett – erről beszélt Budai Gyula is.

Kapcsolat a számlagyáras exügyvéddel

Fontos részlet, hogy a Story Chefet 2020 decemberében átnevezték Valmiera Plus Kft.-re, és ezzel egy időben el is adták egy Szlovákiában bejegyzett vállalatnak. A szlovák cég kézbesítési megbízottja a Keleti Károly utcában bejegyzett Büro Cégkezelő Kft. lett, a Büro pedig nem máshoz köthető, mint – miként arra Budai Gyula is rámutatott – a Lánchíd-botrány kulcsfigurájához, Vig Mór. A több százmilliós számlagyárba belebukó, hűtlen kezeléssel gyanúsított exügyvéd a nyilvánosságra hozott információk szerint hasonló pénzügyi visszaéléseket hajthatott végre a Lánchíd-pénzekkel, mint ami Radnaiék cégénél történt. A hídfelújításból kipumpált pénznek nagy része végül a budapesti baloldalhoz kerülhetett.

Radnaiék botrányáról bővebben ebben a cikkünkben, míg Vig Mór ügyéről itt olvashatnak.

Borítókép: Magyar Péter és Radnai Márk (Forrás: Facebook)

 

