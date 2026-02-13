Hiába a bocsánatkérés, hetekkel a diszkóbotránya után Magyar Péter már egy drogos buliban vett részt

Újabb botrány robbant ki Magyar Péter körül, a legújabb esetben ráadásul maga számolt be a részletekről. A Tisza Párt elnöke azután tett közzé videónyilatkozatot, hogy a sajtóban megjelent egy hálószobát ábrázoló fénykép. Ebben arról beszélt, hogy 2024. augusztus 2-án egy tiszás rendezvény után találkozott korábbi barátnőjével, Vogel Evelinnel. Hajnali öt óra körül együtt mentek fel egy belvárosi lakásba, ahol házibuli volt. Megérkezésükkor az ingatlanban – állította Magyar – több, számára ismeretlen személy tartózkodott, egy asztal körül ültek, amin alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Ő – mondta a Tisza-vezér – nem nyúlt az asztalon lévő dolgokhoz, nem fogyasztott kábítószert. Magyar és Vogel az éjszakát együtt töltötték a lakásban, ahonnan csak dél körül távoztak, amikor ebédelni mentek. Az ingatlan a távozásukkor a pártelnök állítása szerint már üres volt.

A drogos házibuli körülményei már Magyar szűkszavú visszaemlékezése alapján is leginkább egy orgiáéra hasonlítottak, amik, különösen az asztalra kirakott kábítószer a jelek szerint nemigen zavarták az akkor frissen megválasztott EP-képviselőt. Az esetet még különösebbé teszi, hogy mindössze hat héttel volt Magyar Péter diszkóbotránya után. Az után az eset után, amikor a Tisza elnöke az Ötkertben randalírozott.

A nyakánál fogva dobták ki

Idézzük is fel, mi történt az Ötkertben 2024. június 21-én hajnalán! Magyar Péter, akit két héttel korábban választottak meg uniós képviselőnek, szórakozni ment a belvárosi klubba. Az estéről megannyi felvétel készült, azokon pedig jól látszódott, hogy a fiatal lányokkal is táncoló politikus igencsak felöntött a garatra, tánc címén még a földön is csúszkált, kúszott-mászott.

A szórakozóhelyen azonban idővel elfajultak a dolgok: Magyar Péter egyszer csak odalépett a telefonjával felvételt készítő egyik férfihoz, egyszerűen kivette a kezéből a készüléket, zsebre tette és elsétált. A sértett utánaeredt, hogy visszakérje a telefonját, de Magyar tagadta, hogy nála lenne. A szóváltás közben a férfi állítása szerint a politikus kétszer arcon ütötte. A Tisza vezetője végül nem önszántából hagyta el a helyszínt: a klub biztonsági személyzete a nyakánál fogva tessékelte ki Magyart a szórakozóhelyről.