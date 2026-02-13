ötkerttisza pártmagyar péterkábítószer

Hiába a bocsánatkérés, hetekkel a diszkóbotránya után Magyar Péter már egy drogos buliban vett részt

Magyar Péter csütörtökön beismerte, hogy 2024 augusztusában, frissen megválasztott uniós képviselőként lényegében egy belvárosi drogos buliban járt. A most napvilágra került eset éppen csak másfél hónappal követte a Tisza vezetőjének diszkóbotrányát: akkor egy szórakozóhelyen részegen megütött egy embert és az illető telefonját is elvette, amit utóbb a Dunába dobott. Az ügyből gyorsan botrány kerekedett, Magyar nyilvánosan elnézést kért, életmódján azonban akkori hangzatos szövege ellenére nem változtatott: különösebb megütközés nélkül ment el egy olyan házibuliba, ahol az asztalon lehetett a kábítószer, és amit maga is orgiaszerűnek írt le.

2026. 02. 13. 8:17
Újabb botrány robbant ki Magyar Péter körül, a legújabb esetben ráadásul maga számolt be a részletekről. A Tisza Párt elnöke azután tett közzé videónyilatkozatot, hogy a sajtóban megjelent egy hálószobát ábrázoló fénykép. Ebben arról beszélt, hogy 2024. augusztus 2-án egy tiszás rendezvény után találkozott korábbi barátnőjével, Vogel Evelinnel. Hajnali öt óra körül együtt mentek fel egy belvárosi lakásba, ahol házibuli volt. Megérkezésükkor az ingatlanban – állította Magyar – több, számára ismeretlen személy tartózkodott, egy asztal körül ültek, amin alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Ő – mondta a Tisza-vezér – nem nyúlt az asztalon lévő dolgokhoz, nem fogyasztott kábítószert. Magyar és Vogel az éjszakát együtt töltötték a lakásban, ahonnan csak dél körül távoztak, amikor ebédelni mentek. Az ingatlan a távozásukkor a pártelnök állítása szerint már üres volt.

A drogos házibuli körülményei már Magyar szűkszavú visszaemlékezése alapján is leginkább egy orgiáéra hasonlítottak, amik, különösen az asztalra kirakott kábítószer a jelek szerint nemigen zavarták az akkor frissen megválasztott EP-képviselőt. Az esetet még különösebbé teszi, hogy mindössze hat héttel volt Magyar Péter diszkóbotránya után. Az után az eset után, amikor a Tisza elnöke az Ötkertben randalírozott.

A nyakánál fogva dobták ki

Idézzük is fel, mi történt az Ötkertben 2024. június 21-én hajnalán! Magyar Péter, akit két héttel korábban választottak meg uniós képviselőnek, szórakozni ment a belvárosi klubba. Az estéről megannyi felvétel készült, azokon pedig jól látszódott, hogy a fiatal lányokkal is táncoló politikus igencsak felöntött a garatra, tánc címén még a földön is csúszkált, kúszott-mászott.

A szórakozóhelyen azonban idővel elfajultak a dolgok: Magyar Péter egyszer csak odalépett a telefonjával felvételt készítő egyik férfihoz, egyszerűen kivette a kezéből a készüléket, zsebre tette és elsétált. A sértett utánaeredt, hogy visszakérje a telefonját, de Magyar tagadta, hogy nála lenne. A szóváltás közben a férfi állítása szerint a politikus kétszer arcon ütötte. A Tisza vezetője végül nem önszántából hagyta el a helyszínt: a klub biztonsági személyzete a nyakánál fogva tessékelte ki Magyart a szórakozóhelyről.

A Magyar Nemzet korábban úgy értesült , hogy a rendőrség kihallgatott a buliban részt vevő két 19 éves tanulót is, valamint a biztonsági személyzet két tagját. A diákok megerősítették, hogy amint Magyar odalépett a videózó férfihoz, láthatóan feszült volt a hangulat köztük, majd azt is hallották, hogy a sértett többször kérte, követelte vissza a telefonját. Miután a biztonsági őrök kivezették Magyart a diszkóból, a két diák is távozott, és az utcán látták, amint a politikus – néhány fiatal társaságában – elindult a rakpart felé, nyomában a férfival, akinek elvette a telefonját. A vallomások szerint mindketten látták, hogy Magyar egy telefont dob a Dunába. Amint arról a Ripost is beszámolt, a telefont később a vízirendészet munkatársai megtalálták a folyóban.

Szánta is, bánta is

A bűnüldözés később arra jutott, hogy Magyar Péter lopást követhetett el, amikor az őt videózó férfi telefonjának elvette és a Dunába dobásával lopást követett el. A legfőbb ügyész indítványozta is az Európai Parlamentnél, hogy függesszék fel a képviselő mentelmi jogát, ám az uniós baloldal 2025 októberében összezárt Magyar Péter mögött. Az nem adta ki a Tisza elnökének mentelmi jogát.

Kanyarodjunk vissza azonban 2024 nyarára. A diszkóbotrány kirobbanása után ugyanis a rá jellemző, agresszív közéleti viselkedését Magyar időszakosan felfüggesztette. Olyannyira, hogy még június 21-én hosszú Facebook-bejegyzésben magyarázta: valójában ő az áldozat. – Ember vagyok, hibáztam – írta, majd elnézést kért mindenkitől, akit megbántott és meg is köszönte, nyilván a támogatást. Akkori szövegét bárki ígéretnek vehette, hogy ezentúl visszafogottabb módját választja a kikapcsolásnak. Nem így lett: hat hét múlva egy olyan házibuli helyszínén múlatta az időt, ahol kábítószer volt az asztalon.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: AFP)

