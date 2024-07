Magyar Péter diszkóbotránya: rendőrségi tanúvallomások erősítik a lopás, illetve a rablás gyanúját

Több tanúvallomás is született már a rendőrségi nyomozás során, amely Magyar Péter diszkóbotránya ügyében indult – értesült a Magyar Nemzet. Információink szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság mások mellett kihallgatta azt a személyt is, akit a Tisza Párt alelnöke megtámadott az Ötkert nevű belvárosi szórakozóhelyen június 21-én éjszaka.

Az elmúlt napokban szemtanúk beszámolói és videófelvételek alapján lapunk is hírt adott arról, hogy a Tisza Párt alelnöke a diszkóban erősen ittasan randalírozott.

A Ripost úgy tudja, a politikus több vendégbe is belekötött, nőket zaklatott, többeknek, a szemtanúk szerint, „visszautasíthatatlan” ajánlatot tett. A helyszínen bulizó több hölgy férfipartnere kérte számon Magyar Péteren a szexualitással kapcsolatos agresszív „beszólásait”. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek, Magyar az egyik jelenlévő kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, majd, miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket.

Mit keres egy politikus a tinédzserdiszkóban?

Információnk szerint a sértett férfi a rendőrségi tanúvallomásában azt mondta, azért kezdte videózni Magyart, mert felháborította, hogy „mit keres egy tinédzserdiszkóban egy politikus”.

Úgy tudjuk, többször is említette a vallomásában, hogy az erősen ittas politikus fiatalkorú lányokkal táncolt, ami őt zavarta.

Dulakodás, pofon és elvett telefon

Az Ötkertben azok után szabadultak el az indulatok, hogy Magyar Péter odalépett a telefonjával felvételt készítő férfihoz, egyszerűen kivette a kezéből a készüléket, zsebre tette és elsétált. A sértett fél utánaeredt, hogy visszakérje a telefonját, de Magyar tagadta, hogy nála lenne.

A szóváltás közben a tanú állítása szerint a politikus kétszer tenyérrel arcon ütötte.

Kártalanítást ajánlott a sértettnek a Tisza Párt alelnöke?

A rendőrség – információnk szerint – kihallgatott a buliban részt vevő két 19 éves tanulót is, valamint a biztonsági személyzet két tagját. A diákok megerősítették, hogy amint Magyar odalépett a videózó férfihoz, láthatóan feszült volt a hangulat köztük, majd azt is hallották, hogy a sértett többször kérte, követelte vissza a telefonját. Miután a biztonsági őrök kivezették Magyart a diszkóból, a két diák is távozott, és az utcán látták, amint a politikus – néhány fiatal társaságában – elindult a rakpart felé, nyomában a férfival, akinek elvette a telefonját.

Úgy tudjuk, a vallomásuk szerint mindketten látták, hogy Magyar egy telefont dobott a Dunába, egyikük megjegyezte, hogy a politikus óvatosan, „sunyiban” dobta a vízbe, hogy ne látszódjon. Arról is beszámoltak, hogy Magyar és egyik társa – Radnai Márk színész, a Tisza Párt rendezvényeinek főszervezője – többször mondták a sértett férfinak, adjon egy elérhetőséget és kártalanítani fogják.