Hernádi Judit lánya csúnyán nekiment Deutsch Tamásnak, fájt neki az igazság

Felhévizy Félix azon a véleményen van, hogy a jobboldal nem lép fel elég határozottan, nem áll ki az igaza mellett kellő hangsúllyal. Úriemberek vagyunk számos esetben, miközben „Mocskos Fidesz!”-t kiabál a másik oldal, naponta rúgnak belénk, mi pedig finomkodunk.
A hírlapíró ezért örült nagyon Deutsch Tamás posztjának, ami végre határozottan, keményen nevén nevezte a dolgokat.
A Fidesz EPképviselője a következőt tette ki a Facebook-oldalára:
„A könnyűzenei (popzenei, beat-pop-rock zenei) világ előadóinak jól ismert része (Koncz Zsuzsa, Bródy János, Dés László, Zorán, Pa-dö-dő, Hernádi Judit, Gerendás Péter, Geszti Péter, Oláh Ibolya, Hrutka Róbert, Hajós András, Quimby, Lovasi András, Péterfy Bori, 30Y, Punnany Massif, Halott Pénz, Irie Maffia, Majka, ByeAlex, Margaret Island, Fran Palermo, Carson Coma, Azahriah, Krúbi, Beton.Hofi, Pogány Induló, tovább is van, mondjam még)
35 éve minden testhelyzetben azt gondolják, azt írják, azt mondják, azt zenélik, hogy »Mocskos Fidesz« (a történeti hűség kedvéért, előtte azt, hogy »Mocskos MDF«).
Ez idő alatt a nemzeti oldal 9 parlamenti választásból 6-ot megnyert.
Ez is 2/3 Nekik is köszönjük!
Ennyi.”
Tiszta, világos beszéd. A nevek magukért beszélnek. Végre valaki ezt leírta, összegyűjtötte. Nem lehet tovább bujkálni, ki kell jönni a fényre azoknak is ezen művészek közül, akik eddig elhitették a nagyközönséggel, hogy ők bizony függetlenek. Ilyen a listában Hernádi Judit is, akinek lánya, Tarján Zsófia teljesen kiborult a poszt láttán, és a saját oldalán válaszolt Deutsch Tamásnak:
„Kedves Deutsch Tamás! Ha már listázunk: Hernádi Judit nem könnyűzenei előadó, hanem az ország egyik legjobb színésznője. Nekem a legjobb… Jó egészséget!”
Tarján Zsófiának fáj az igazság, illetve nem szeret szembenézni az igazsággal. Hernádi Judit színészi képességeit senki nem vitatta, nagyszerű színész. Azonban azt kár volna tagadni, hogy nagyon sokat tett a pályafutása során a mindenkori jobboldal ellen. Elég, ha csak a Heti hetesben nyújtott alakításait nézzük. De érdemes felidézni néhány korábbi nyilatkozatát is.
Még 2023-ban Gulyás Márton vendége volt a Partizánban a Jászai Mari-díjas, baloldali színésznő, és nem hazudtolta meg önmagát. Bizonyította, hogy nem kedveli Orbánékat, kőkeményen nekiment a kormánynak:
„Volt egy nagy tanulság, mióta itt »rendszerváltás« volt. […] Ennek valami értelme kell hogy legyen, de nem idevonatkozóan. Én abban hiszek, hogy Európát tekintve van értelme annak, hogy ez itt velünk történik. Az, hogy ez itt így van, az például Európának megmutatta, hogy mi az, amiben lépnie kell. Rossz, savanyú kovász. Sz…r benne lenni.“
Majd 2024-ben a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban rendezett fórumbeszélgetésen volt vendég, amelyet a kerület akkori ellenzéki polgármesterjelöltje, Mustó Géza Zoltán szervezett, és Karácsony Gergely is tiszteletét tette.
A Blikk tudósított az eseményről, ahol Hernádi a következőket mondta:
„Számomra váratlanul beszorultam a baloldalra, miközben én liberálisnak tartottam magam. Nem voltam baloldali, csak baloldali érzelmű. Ennek azóta megvan a következménye, például nem tehetem be a lábam az M1-be, az M2-be, azt hiszem, egyik tévébe sem az RTL-en és az ATV-n kívül.”
A színésznő a szavaival ellentétben akkor is ráerősített a baloldali elköteleződésére, hiszen ellenzéki figurák meghívásának tett eleget, de ha ez nem lett volna elég, el is mondta újságírói kérdésre, hogy kik a kedvenc politikusai:
„Én nagyon kedvelem Karácsony Gergelyt, egyszer már színházban is ültünk egymás mellett, egy remek Alföldi Róbert-darabot néztünk meg a Katonában. Nem sok olyan politikus van, akit szívből szeretek. Ő az egyik. A volt belügyminisztert, Kuncze Gábort kedveltem még nagyon, illetve a korábbi miniszterelnököt, Bajnai Gordont.”
– Van még kérdés, kedves Zsófia? Azon lovagolni, hogy Hernádi Judit nem könnyűzenei előadó, valljuk be, nevetséges, a lényeg az, hogy tökéletesen beleillik a névsorba. Végre nevükön vannak nevezve a dolgok. Ez bizony sokaknak nem tetszik, de nem tűrhetjük tovább a nemtelen támadásokat – gondolta magában Felhévizy, majd felkerekedett és elment egy közeli termelői piacra szárított vargányáért, mert gombalevest tervezett ebédre.
Borítókép: Hernádi Judit és lánya, Tarján Zsófia (Fotó: MW-Bulvár)
…
