Hernádi Judit lánya csúnyán nekiment Deutsch Tamásnak, fájt neki az igazság

A hírlapíró ezért örült nagyon Deutsch Tamás posztjának, ami végre határozottan, keményen nevén nevezte a dolgokat.

A Fidesz EPképviselője a következőt tette ki a Facebook-oldalára:

„A könnyűzenei (popzenei, beat-pop-rock zenei) világ előadóinak jól ismert része (Koncz Zsuzsa, Bródy János, Dés László, Zorán, Pa-dö-dő, Hernádi Judit, Gerendás Péter, Geszti Péter, Oláh Ibolya, Hrutka Róbert, Hajós András, Quimby, Lovasi András, Péterfy Bori, 30Y, Punnany Massif, Halott Pénz, Irie Maffia, Majka, ByeAlex, Margaret Island, Fran Palermo, Carson Coma, Azahriah, Krúbi, Beton.Hofi, Pogány Induló, tovább is van, mondjam még )

35 éve minden testhelyzetben azt gondolják, azt írják, azt mondják, azt zenélik, hogy »Mocskos Fidesz« (a történeti hűség kedvéért, előtte azt, hogy »Mocskos MDF«).

Ez idő alatt a nemzeti oldal 9 parlamenti választásból 6-ot megnyert.

Ez is 2/3 Nekik is köszönjük!

Ennyi.”