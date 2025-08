Szoboszlai Dominik világos üzenetet küldött az elvakult libsiknek

Életem legkülönlegesebb pillanata volt, amikor először a karomban tarthattam a kislányunkat, egyetlen győzelem vagy aranyérem sem hasonlítható a gyermekem születéséhez. Az a pillanat örökre velem marad, és az is biztos, hogy mostantól sok minden megváltozik az életünkben. Apának lenni egyfelől hatalmas felelősség, másfelől az egyik legszebb ajándék. Nyilván bele kell még szoknom ebbe a szerepbe, vélhetően lesznek majd nehezebb éjszakáink, de biztos vagyok benne, hogy az apaság minden percét élvezni fogom. A feleségem végig hősiesen helytállt, minden elismerésem az övé. Most már nemcsak magamért, hanem értük is küzdök a pályán.