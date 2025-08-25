Személyi kölcsönök: kiderült, mikor csökken brutálisan a kamat?

A személyikölcsön-piacon kialakult előnyös kamatverseny hatalmas könnyebbséget jelenthet azoknak, akik most keresnek finanszírozási lehetőséget. A szakértők szerint a lendület az ősz folyamán is kitart, vagyis a személyi kölcsönök piaca csak most kezd igazán felpörögni. Több bank ajánlatában a kamat már alacsonyabb, mint tíz százalék.

A személyi kölcsönök piaca rekordokat dönt az egyre alacsonyabb kamatok miatt

(Fotó: Shutterstock)

– Soha nem látott tempóban száguld a személyi kölcsönök piaca: fél év alatt annyi hitelt vettek fel a magyarok, mint korábban egy teljes évben. A bankok nem csak mennyiségben, hanem kamatversenyben is új szintre léptek – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Sőt azt mondja, őszre további kamatcsökkentési hullám jöhet.

Rég volt ekkora lendület a személyikölcsön-piacon

A szakértő szerint utoljára 2009-ben volt arra példa, hogy a folyósított hiteleken belül a személyi kölcsönök részaránya fél éven keresztül minden hónapban meghaladja a harminc százalékot. Több mint másfél évtizede szintén a lakáshitelpiac drasztikus fékezése volt az előretörés oka, de idén nem a lakáshitelpiactól való elfordulás okozza azt, hogy hat hónap alatt 527,3 milliárd forint értékben folyósítottak a bankok személyi hitelt. Ez 42 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet – emelte ki. Sőt, a korábban megdönthetetlennek hitt, 2019-es esztendő 559 milliárd forintos forgalma is jó eséllyel megdől, ha a júliusi adatok is megérkeznek majd – hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu szakértője.

A munkáshitel sem képes fékezni a személyi hitelek piacát

Mindez annak fényében kiváló eredmény, hogy a babaváró hitel mellett már számottevő versenytársként a munkáshitel is megjelent a fedezetlen hitelek piacán. A kamatmentesen elérhető, maximum négymillió forintos hitelösszegre az év első hat hónapjában 27 600 jelentkező volt, akik összesen 106,8 milliárd forint értékben vettek fel a kamatmentes kölcsönből. Ennek az összegnek egy része a munkáshitel bevezetése nélkül a személyi kölcsönök piacát erősítette volna – vélekedett a szakértő. Viszont a munkáshitelnek köszönhetően a pénzintézetek egyre komolyabb mértékben kezdtek el versenyezni az ügyfelekért.