Rendkívüli

Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

hitelhitelpiackamatszemélyi kölcsön

Személyi kölcsönök: kiderült, mikor csökken brutálisan a kamat?

A gyors finanszírozás sok esetben létkérdés. Személyi kölcsönökből soha nem vettünk fel annyit, mint 2025 első felében – a piac történelmi rekordot döntött. Már az első fél év alatt meghaladta a forgalom a tavalyi teljes évet. A bankok közben látványos kamatversenybe kezdtek, így egyre több ajánlat kamata már tíz százalék alatt van. Sőt ősszel kamatcsökkentési hullám jöhet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 10:38
Másfél évtizede nem látott pörgés a személyi hiteleknél – a bankok kamatversenye még csak most kezdődik Forrás: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A személyikölcsön-piacon kialakult előnyös kamatverseny hatalmas könnyebbséget jelenthet azoknak, akik most keresnek finanszírozási lehetőséget. A szakértők szerint a lendület az ősz folyamán is kitart, vagyis a személyi kölcsönök piaca csak most kezd igazán felpörögni. Több bank ajánlatában a kamat már alacsonyabb, mint tíz százalék. 

személyi kölcsön
A személyi kölcsönök piaca rekordokat dönt az egyre alacsonyabb kamatok miatt
(Fotó: Shutterstock)

– Soha nem látott tempóban száguld a személyi kölcsönök piaca: fél év alatt annyi hitelt vettek fel a magyarok, mint korábban egy teljes évben. A bankok nem csak mennyiségben, hanem kamatversenyben is új szintre léptek – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Sőt azt mondja, őszre további kamatcsökkentési hullám jöhet.

 

Rég volt ekkora lendület a személyikölcsön-piacon

A szakértő szerint utoljára 2009-ben volt arra példa, hogy a folyósított hiteleken belül a személyi kölcsönök részaránya fél éven keresztül minden hónapban meghaladja a harminc százalékot. Több mint másfél évtizede szintén a lakáshitelpiac drasztikus fékezése volt az előretörés oka, de idén nem a lakáshitelpiactól való elfordulás okozza azt, hogy hat hónap alatt 527,3 milliárd forint értékben folyósítottak a bankok személyi hitelt. Ez 42 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet – emelte ki. Sőt, a korábban megdönthetetlennek hitt, 2019-es esztendő 559 milliárd forintos forgalma is jó eséllyel megdől, ha a júliusi adatok is megérkeznek majd – hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu szakértője.

 

A munkáshitel sem képes fékezni a személyi hitelek piacát

Mindez annak fényében kiváló eredmény, hogy a babaváró hitel mellett már számottevő versenytársként a munkáshitel is megjelent a fedezetlen hitelek piacán. A kamatmentesen elérhető, maximum négymillió forintos hitelösszegre az év első hat hónapjában 27 600 jelentkező volt, akik összesen 106,8 milliárd forint értékben vettek fel a kamatmentes kölcsönből. Ennek az összegnek egy része a munkáshitel bevezetése nélkül a személyi kölcsönök piacát erősítette volna – vélekedett a szakértő. Viszont a munkáshitelnek köszönhetően a pénzintézetek egyre komolyabb mértékben kezdtek el versenyezni az ügyfelekért.

 

A bankok csökkentik a kamatot

Bár a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint a folyósított személyi kölcsönök átlagos hitelköltsége az elmúlt hónapokban nem igazán változott, a 16,11 százalékos átlagos teljes hiteldíj mutató több mint 150 bázisponttal alacsonyabb a 2024 júniusinál, amikor az átlagos kamat még 17,69 százalék volt. Ennél is komolyabb jelzés Gergely Péter szerint, hogy a bankok mindinkább csökkentik kamataikat az átlagos, vagy azt valamennyivel meghaladó jövedelműek esetében is. Az MBH Bank például a múlt héten döntött úgy, hogy a legkedvezőbb Super Plus konstrukciójához a korábbi 700 ezer forint helyett elegendő nettó 500 ezer forintos havi jövedelmet igazolni a 9,99 százalékos kamathoz. Feltétel ugyanakkor, hogy az igényelt hitelösszeg legalább 7 millió forint legyen.

 

Átlagos hitelösszegnél is bőven van tíz százalék alatti kamat

Nem mindenhol elvárás azonban az ilyen magas hitelösszeg, több bank már az átlagosnak számító, hárommillió forint igénylésekor is bemegy tíz százalék alá. 

  • Jelenleg a Raiffeisen Bank kínálja a legkedvezőbb, 9,49 százalékos kamatot, ráadásul úgy, hogy a hitelnek nincs induló költsége sem.
  • Ugyancsak induló költség nélkül vehető fel az UniCredit személyi kölcsöne, ahol fixen 9,85 százalék a kamat, ám itt akár nyolcvanezer forint jóváírást is kaphat az, aki augusztus 31-ig igényli a hitelt, valamint teljesíti a meghatározott feltételeket.
  • Az online igényelhető Erste Most Extra Személyi Kölcsön futott be a harmadik helyre a maga 9,89 százalékos kamatával, ám mivel itt a folyósítás díja harmincezer forint, az egyéb költségeket is tartalmazó teljes hiteldíj mutató (THM) alapján csak a negyedik helyet tudná megcsípni.
  • A fentieken kívül a CIB és a K&H Bank kamata csúszott be 10 százalék alá, mindkettő 9,99 százalékos kamattal érhető el jelenleg.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.