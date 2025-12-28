Meglepő kimutatás az országok készpénzhasználatáról – ezt kevesen gondolták volna

A legszegényebb országok jobban támaszkodnak a készpénzre: Mianmar (98 százalék), Etiópia (95 százalék) és Gambia (95 százalék) vezetik a listát, ami a korlátozott banki infrastruktúrára vezethető vissza. Ezzel szemben a gazdag országok szinte teljesen készpénzmentesek.

A készpénz jó ideig velünk marad, a legfejlettebb országok sem hagyták el teljesen, Japánban pedig nálunk is nagyobb arányban használják

Svédország (14 százalékos készpénzhasználati arány)

Norvégia és Dél-Korea( tíz-tíz százalék)

Ez mutatja, hogy a digitális fizetési infrastruktúra hogyan korrelál a gazdasági fejlődéssel. A feltörekvő gazdaságok, mint Mexikó (nyolcvan százalék), India (hetven százalék) és Thaiföld (65 százalék) példája azt mutatja, hogy a készpénzhasználat várhatóan sokáig velü(n)k marad.

Akad néhány meglepő kivátel, az ország fejlettségi szintje nem minden esetben jelenti azt, hogy elhagynák vagy jelentősen visszaszorítanák a készpénzt.

Japánban a készpénzhasználat aránya hatvan százalék, ez rendkívül magasnak számít egy ilyen technológiailag fejlett ország esetében – az infrastruktúra ellenére továbbra is fennáll a készpénz iránti kulturális preferencia.

Németország 51 százalékos aránya anomália a gazdag európai országok között, valószínűleg a kulturális adatvédelmi aggályok miatt.

Olaszország 62 százalékos aránya kiemelkedik Nyugat-Európában, ami valószínűleg az informális gazdaság elterjedtségével függ össze. Ehhez képest érdemes viszonyítani a hazai 55 százalékos arányt.

Kína mindössze tízszázalékos aránya feltűnő – ez tükrözi az ország ugrásszerű átállását a mobil fizetésekre (Alipay/WeChat Pay), amely teljesen megkerüli a hagyományos kártyainfrastruktúrát, azaz ők már a bankkártyáknál is fejlettebb eszközöket használnak.

Magyarország a középmezönyben található a maga 55 százlakos kézpénzhasználati arányával. A égióban magasabb arányú a kézpénzhasználat Szlovákiában és Szlovéniában és megleő módon Ausztriában (61%) is. Horvátországban ötven százalék, Lengyelországban 45 százalék, Csehországban 30, míg Romániában hihetetlenül alacsony, alig 20 százalék a kézpénzhasználat aránya.